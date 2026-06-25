Los chips ya no se miden en nanómetros: IBM abre la veda con el primer silicio de 7 ángstroms

Las claves

Las claves Generado con IA IBM presenta la primera tecnología de chips fabricados a 7 ángstroms, rompiendo la tradicional medición en nanómetros. La nueva arquitectura NanoStack permite apilar transistores, duplicando la densidad frente a los chips de 2 nanómetros y mejorando rendimiento y eficiencia energética. NanoStack logra hasta un 50% más de rendimiento o un 70% menos de consumo respecto a la generación anterior, con especial potencial en inteligencia artificial. La aplicación de esta tecnología en memoria SRAM permite reducir la altura de celda más de un 40%, facilitando chips más compactos y eficientes.

Ángstrom. Acostúmbrense al término: una unidad de longitud tan diminuta que hasta ahora solo se usaba para medir enlaces químicos, radios atómicos y longitudes de onda. Desde esta semana también sirve para medir chips. Un ángstrom es la diezmilmillonésima parte de un metro, 0,1 nanómetros, y es la escala en la que IBM acaba de anunciar su próximo umbral de fabricación.

Desde que Mohamed Atalla y Dawon Kahng inventaron el MOSFET en 1959, la industria de los semiconductores ha perseguido la miniaturización moviéndose en dos ejes: el largo y el ancho del transistor. Huiming Bu, vicepresidente de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Silicio de IBM, lleva más de veinte años trabajando exactamente en ese problema y lo reconoce abiertamente: "Toda nuestra industria lleva más de sesenta años escalando transistores en el eje X y en el eje Y".

El Gigante Azul ha roto con esa lógica bidimensional, añadiendo el eje que faltaba (la altura), con lo que ha presentado la primera tecnología de chips por debajo de 1 nanómetro a nivel mundial, situada en el nodo de 0,7 nanómetros -es decir, 7 ángstroms- y construida sobre una arquitectura de transistores inédita llamada NanoStack.

Y no, no ha hecho falta grafeno ni ningún material bidimensional de nueva invención para llegar a este hito, sólo repensar la arquitectura y el diseño.

Jay Gambetta, director de IBM Research, plantea este nuevo escenario como una cuestión de física pura: el espacio bidimensional del chip se ha agotado, así que la única salida que queda es la vertical. "Con nuestra nueva arquitectura no nos limitamos a fabricar transistores más pequeños: estamos reinventando cómo se construyen los chips para ofrecer mucha más potencia y mucha más eficiencia energética", afirmó en una presentación a prensa internacional a la que acudió DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

El chip resultante empaqueta casi 100.000 millones de transistores en una superficie del tamaño de una uña, el doble de densidad que el nodo de 2 nanómetros que la propia IBM presentó en 2021. La estructura, según describió Gambetta, combina dos transistores de nanohoja construidos uno encima del otro, cada uno formado por tres láminas de silicio de unos 5 nanómetros de grosor -alrededor de 15 átomos-, separadas entre sí por una distancia de 9 nanómetros.

Uno de los dos transistores apilados es de tipo N y el otro de tipo P, formando el par complementario que define cualquier circuito CMOS, solo que ahora repartido en dos obleas distintas y unidas mediante un proceso de unión por dieléctrico ultrafino.

Un camino de obstáculos Cuando Huiming Bu, vicepresidente de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Silicio, se incorporó a IBM en 2005 como ingeniero de dispositivos, el problema era la fuga de corriente en el dieléctrico de puerta a medida que este se adelgazaba: "Se filtraba como loco cuando se hacía más fino". La respuesta llegó con la introducción de las puertas metálicas de alta constante dieléctrica (high-k metal gate), que sustituyeron al dióxido de silicio y al polisilicio tradicionales.



Pero Bu confirma que "introducir un solo material nuevo en la manufactura de semiconductores nos llevó quince años. Y eso es, de hecho, lo habitual", debido a la integración CMOS, que obliga a verificar que cualquier novedad funcione con absolutamente todo lo demás en el proceso.



Años después llegó el siguiente cuello de botella, esta vez en el canal del transistor -los electrones se filtraban incluso cuando el dispositivo debía estar apagado-, y la industria respondió con el FinFET, una arquitectura que el propio equipo de Bu ayudó a llevar a producción en 14 nanómetros hacia 2014. El siguiente límite, hacia 2017, fue el del propio FinFET al acercarse a los 3 nanómetros, por las concesiones de potencia y rendimiento que exigía esa última generación. La respuesta fue la nanohoja (nanosheet), un término que, según cuenta Bu, el propio equipo de IBM acuñó para describir su invención y que hoy emplean todas las fundiciones líderes del mundo en sus procesos de 3 y 2 nanómetros.

Esa unión por dieléctrico, según explicó a su vez Huiming Bu, es la pieza que permite el resto del edificio: al fabricar cada transistor por separado antes de unirlos, los materiales del canal superior y del inferior pueden optimizarse de forma independiente, algo que la integración monolítica tradicional no permite.

Se trata de un diseño escalonado, podríamos decir, que permite un contacto de señal directo desde la cara frontal y un contacto de potencia directo desde la cara trasera para ambos transistores. Ese diseño, frente a uno simplemente alineado, se traduce en un aumento del 65% en el ancho de canal efectivo aprovechable para definiciones de celda de 4 pistas, la configuración que IBM proyecta para el nodo de 7 ángstroms.

Desde la multinacional estadounidense no se cortan a la hora de presumir de las cifras que arrojan las primeras pruebas con esta nueva generación de semiconductores. Frente al nodo de 2 nanómetros, NanoStack en su configuración de 7 ángstroms proyecta hasta un 50% más de rendimiento a igualdad de consumo, o bien hasta un 70% menos de consumo a igualdad de rendimiento. Gambetta enmarcó esas cifras dentro de una tendencia de fondo: la demanda de cómputo para inteligencia artificial crece sin que nadie quiera asumir la factura energética que ese crecimiento implica.

Bu fue más explícito todavía acerca de las posibilidades que se abren con esta propuesta de nuevo cuño: "Piensen en la computación para inteligencia artificial: todo el mundo exige más rendimiento, pero nadie quiere pagar la factura de la potencia, básicamente toda la electricidad que hay que pagar". Queda claro, por tanto, cuál es uno de los nichos de mercado donde le ven más potencial a esta arquitectura recién presentada.

Un cambio de época en memoria SRAM

Y si las mejoras en rendimiento y consumo ya impresionan, desde IBM defienden que una de las parcelas más interesantes de estos chips de 7 ángstroms está en su gestión de la memoria SRAM. Según la compañía, la aplicación de NanoStack a las celdas de memoria SRAM permite una reducción superior al 40% en la altura de celda respecto a los diseños no apilados más avanzados, un salto que Gambetta calificó de histórico: "Es un cambio de escalón que la industria no había visto en décadas. Por ejemplo, el salto de 3 a 2 nanómetros apenas dejó unos pocos puntos porcentuales".

Para Bu, el impacto de esa cifra va más allá del laboratorio: la memoria caché de alta velocidad es uno de los componentes más difíciles de escalar en computación de alto rendimiento, y una SRAM más densa abre una vía directa de mejora para los aceleradores de inteligencia artificial que dependen de ancho de banda. El propio directivo anunció, en el encuentro al que asistió este medio, que llevará esa discusión a la comunidad de diseño de chips en la conferencia DAC de este año.

El reto de llevarlo a producción

Este hito de la ingeniería es indiscutible; sobre lo que hay más incertidumbres es sobre el calendario de producción y cuándo llegará a ser una realidad común en entornos productivos. IBM confirma que no hay todavía un calendario para la fabricación de estos chips a escala, limitándose a señalar un horizonte de cinco años. Asimismo, ni Gambetta ni Bu quisieron comprometerse públicamente sobre si la tecnología se transferirá a Rapidus, el socio japonés con el que IBM colabora actualmente en la producción de 2 nanómetros, o a cualquier otra fundición.

Una oblea de silicio a escala de 7 ángstroms de IBM.

"En este momento nos estamos centrando en nuestros 2 nanómetros y en la tecnología de nanohoja que acabamos de detallar, junto con nuestros socios en Rapidus. Conforme avancemos, pensaremos en cómo queremos industrializar esto, pero no vamos a entrar en detalles", se limitó a responder el director de IBM Research.

También cabe preguntarse que, si NanoStack necesita unir dos obleas para fabricar cada chip, ¿significa eso que hacen falta el doble de obleas para producir la misma cantidad de chips? Bu no esquiva el problema, pero tampoco aceptó la premisa: "Sobre el papel, uno pensaría que sí, pero si se mira el flujo de proceso en detalle, la respuesta es no, por dos razones". La primera, dijo, es que el equipo está trabajando con un socio clave en un proceso de transferencia de sustrato muy innovador que reduce los pasos necesarios para la propia unión de obleas. La segunda tiene que ver con la litografía: en la integración CMOS convencional hacen falta múltiples procesos de fotolitografía para combinar los transistores N y P en la misma oblea, mientras que en NanoStack cada tipo de transistor se procesa por separado, una sola vez, lo que ahorra costes de máscara aunque traslade parte de esa complejidad al proceso de unión.

Lo que sí sabemos, en la parcela de desarrollo técnico, es que la tecnología de ultravioleta extremo de alta apertura numérica (High-NA EUV) -desarrollada por la holandesa ASML e instalada actualmente en el centro de investigación que IBM opera en Albany, Nueva York- jugará un papel central en el diseño de los nodos de 7 y 5 ángstroms, junto con resinas de óxido metálico que el equipo está evaluando en paralelo.

Física o magia

A estas escalas de ángstoms, la física tradicional deja paso, en muchas ocasiones, a efectos cuánticos. Huiming Bu no se esconde ante este fenómeno y aprovecha para sacar pecho nuevamente: "Si miran nuestra hoja de ruta tecnológica, desde los 3 nanómetros hemos entrado en un terreno donde la fabricación de semiconductores es casi magia. Lo digo porque no se trabaja contra la física, se trabaja entre la magia y la física. Literalmente depositamos la capa átomo a átomo. A veces resulta difícil distinguir dónde termina la ingeniería y empieza la palabra mágica, pero así es como se opera hoy".

Eso sí, ante el riesgo concreto de confinamiento cuántico en las láminas de 5 nanómetros, el investigador fue más preciso: de momento no han observado un efecto fuerte, y la primera señal de alarma sería una variación en la tensión de umbral del transistor, "que sigue bajo control en la tecnología más avanzada de hoy".