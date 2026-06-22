Nenshad Bardoliwalla (ServiceNow): "La IA permitirá a las personas hacer lo que hacen excepcionalmente mejor"

Las claves

Las claves Generado con IA Nenshad Bardoliwalla, vicepresidente de Gestión de Producto de ServiceNow, asegura que la IA permitirá a las personas centrarse en tareas en las que son excepcionalmente buenas. Bardoliwalla sostiene que la IA no solo automatizará trabajos existentes, sino que también creará nuevos empleos que hoy no imaginamos, como ocurrió tras la llegada de Internet. ServiceNow impulsa el despliegue de agentes de IA en el mundo corporativo, facilitando la integración de especialistas digitales para aumentar la productividad y el retorno de inversión. Sectores tecnológicos, financieros y retail lideran la adopción de IA agéntica, aunque la mentalidad empresarial sigue siendo clave para la implantación en industrias más tradicionales.

La transformación de la inteligencia artificial de la sociedad y la economía está en marcha. El profundo proceso de cambio que conlleva esta tecnología tan disruptiva avanza a una velocidad vertiginosa, sobre todo tras el aterrizaje de la IA agéntica y su 'ejército' de agentes que se han instalado ya en nuestras vidas y nuestras empresas.

¿Se acaba el trabajo tal y como lo conocemos? ¿Estamos ante una ola inimaginable de despidos? El vicepresidente de Gestión de Producto de ServiceNow, Nenshad Bardoliwalla, nos ayuda a responder estas y otras preguntas en la entrevista concedida durante la celebración de 'Knowledge 2026', su gran evento anual celebrado el pasado mayo en Las Vegas (EEUU).

Bardoliwalla, en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, defiende que afrontamos como sociedad una etapa apasionante y que, en cuanto a la IA, tan sólo hemos hecho que comenzar el viaje.

"Estamos muy, muy al principio de la transformación de cómo la IA va a cambiar la sociedad y el trabajo en general", detalla a esta redacción durante la conversación mantenida en el marco del evento en el complejo The Venetian de Las Vegas (EEUU).

La visión del experto no es una más, sino que procede de toda una voz autorizada en esta materia con más de dos décadas en IA y análisis empresariales. Nenshad Bardoliwalla dirige la organización de productos de IA en ServiceNow, incluyendo la plataforma Autonomous Workforce.

Nenshad Bardoliwalla en el evento anual de ServiceNow 2026.

Anteriormente, dirigió el equipo de la plataforma Vertex AI de Google Cloud AI, fue director de producto en DataRobot y cofundó Paxata, empresa pionera en la preparación de datos de autoservicio.

"A pesar de que las tecnologías de automatización han existido durante cien años podríamos decir; ya sea la calculadora, la computadora original, el mainframe, la minicomputadora, la llegada de las computadoras personales, y luego, por la parte empresarial, la invención del ERP, CRM, la gestión de la cadena de suministro, los sistemas ITSM, etc; todavía hay una gran cantidad de trabajo que no está automatizado y no es de alto valor. Lo primero que la IA nos permite hacer es liberar a las personas de las tareas que abordan manualmente, para ayudarlas a hacer su trabajo".

El experto de IA de ServiceNow va más allá. Defiende en nuestra entrevista que la inteligencia artificial va a imprimir un salto cualitativo: "La IA va a liberar gran parte del trabajo de lo que la gente está haciendo y les permitirá encargarse de las cosas para las que los humanos son excepcionalmente buenos".

Bardoliwalla no elude entrar en el debate sobre la eliminación de puestos de trabajo. Y apuesta por poner en valor las oportunidades que se crearán. "Vamos a crear empleos totalmente nuevos que ni siquiera podemos imaginar.

"Con la IA también habrá una proliferación de nuevos trabajos que, finalmente, se convertirán en algo que no sólo nosotros, sino nuestros hijos y las generaciones futuras, asumirán"

"Si volviéramos a cuando salió Internet, si le dijera que habría un trabajo llamado consultor de optimización de motores de búsqueda, SEO, o especialista en SEO, me habría mirado como si estuviera loco. Pero en 2000 este trabajo no existía. Con la IA también habrá una proliferación de nuevos trabajos que, finalmente, se convertirán en algo que no sólo nosotros, sino nuestros hijos y las generaciones futuras, asumirán".

El experto se sincera en este momento de la entrevista para reconocer que "todavía no sé cuáles son esos nuevos trabajos porque todavía es muy pronto". "Los roles existentes cambiarán porque cada vez más el trabajo rutinario se automatizará, lo que permitirá a las personas hacer lo que las personas hacen excepcionalmente mejor. Y al mismo tiempo, creo que veremos que habrá clases de trabajos totalmente nuevas que, simplemente, no podríamos haber imaginado antes de que saliera esta tecnología", reitera.

El agente 'de los agentes de IA' de ServiceNow

'Knowledge 2026' ha marcado este año un punto de inflexión en la compañía liderada por Bill McDermott de la mano de sus agentes de IA. El arranque de la conferencia inaugural del evento anual se convirtió en una manifestación de intenciones. McDermott aseguró desde el minuto uno que ServiceNow se había convertido en "el agente de los agentes de IA", una revolución para el aterrizaje real de la IA agéntica en el mundo corporativo a escala global.

Abordamos con Nenshad Bardoliwalla esta etapa tan prometedora para la empresa que, no obstante, aún conlleva grandes desafíos, especialmente para empresas de tamaño medio, como el perfil tipo en España.

Otra imagen de su participación en 'Knowledge 2026'.

"Lo que escuchamos de los clientes una y otra vez es que quieren obtener resultados de la IA rápidamente. Muchas organizaciones están trabajando con la IA y experimentando con ella, pero no pueden vincularla a un ROI -retorno de la inversión- muy claro".

"Hemos construido a estos especialistas de IA para que se vinculen con los roles reales de una organización. Queremos proporcionar el equivalente digital de esos roles y hacer que aumenten las fuerzas de trabajo de nuestras empresas. Así que nuestros especialistas permiten centrarse realmente en la configuración, en roles muy claramente definidos y conectarse a los flujos de trabajo, lo que lo convierte en algo que debería ser atractivo para las empresas más medianas".

Empresas tecnológicas y servicios financieros

Las empresas tecnológicas y los servicios financieros se convierten en este contexto en los sectores que mejor están recibiendo las propuestas agénticas de ServiceNow.

"Aunque, para ser justos, esas empresas también son las que querrán aprovechar nuestras capacidades de gobernanza. Necesitan ser capaces de desplegar los especialistas con AI Control Tower, para que no solo obtengan valor, sino que sean capaces de mostrar ese valor de una manera que tenga sentido para sus auditores y otras personas que rodean su negocio", afirma al respecto.

"Las empresas tecnológicas y de servicios financieros también quieren aprovechar nuestras capacidades de gobernanza, para que esta tecnología tenga sentido para sus auditores y otras personas que rodean su negocio"

A estos dos sectores, se une el retail, dado que "el comercio minorista, especialmente por los márgenes de este tipo de negocios, también busca siempre una ventaja competitiva".

Aun así, a medio plazo son muchas otras las industrias que podrían ir sumándose a la lista. "Especialmente las que están ligadas a infraestructuras físicas como la construcción, la maquinaria, etc, es decir, las industrias que no adoptan la tecnología de forma temprana. Se necesita algo de tiempo para llegar allí".

"No es porque la tecnología no les sea útil; sino porque se trata más de una cuestión de mentalidad que de si la tecnología les es aplicable o no", concluye Nenshad Bardoliwalla .