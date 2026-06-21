Borja Peropadre, el español que acelera la carrera cuántica desde el campus del MIT

Las claves

Las claves Generado con IA Borja Peropadre, español y director de ingeniería de algoritmos cuánticos en IBM, lidera avances en computación cuántica desde el campus del MIT. IBM ha elegido San Sebastián como uno de los centros clave para la supercomputación cuántica en Europa, junto a ciudades como Tokio y Nueva York. La compañía prevé tener listo el primer ordenador cuántico tolerante a fallos para 2029, ampliando su impacto en sectores como materiales, finanzas y logística. IBM invertirá más de 10.000 millones de dólares en cinco años para consolidar su liderazgo mundial en computación cuántica, abarcando investigación, desarrollo y fabricación.

La siguiente conversación con Borja Peropadre encuentra su origen entre la casualidad y cierta ignorancia deliberada. El que suscribe estas líneas reconoce que, durante los viajes de prensa, muchas veces, se camufla entre el rebaño de periodistas y a ver qué se encuentra.

Por ello, durante su visita al laboratorio de IBM dentro del Massachusetts Institute of Technology (MIT), no esperaba que el encargado de desgranar el roadmap cuántico de la multinacional tecnológica, su director de la unidad de ingeniería de algoritmos cuánticos, tuviera acento español.

De hecho, el único acento español que hay en todo Cambridge trabajando para el Gigante Azul en esta disciplina. “En Nueva York hay bastantes más, somos una buena saga”, confesará después de acceder a esta entrevista -que no estaba en la agenda de la jornada-, confirmando que hay mucho talento local dirigiendo la evolución de la ciencia y la tecnología por todo el mundo.

Es más, asegura que él pertenece a toda una generación de diestros científicos, acólitos de Juan Ignacio Cirac, padre de la información cuántica y Premio Príncipe de Asturias 2006 -entrevistado por este medio el año pasado–, que decidieron dedicarse a la investigación siguiendo sus pasos.

Además, alaba la fortaleza no solo de Europa, sino de España, en el terreno. Prueba de ello es que la propia IBM ha seleccionado a San Sebastián (País Vasco) para instalar una de sus herramientas más potentes, poniendo al país en el epicentro mundial de la cuántica junto a ciudades como Tokyo y Nueva York. Esta máquina, que ya opera al 25%, espera alcanzar el 100% de rendimiento para finales de año. “Creemos que va a ser uno de los centros de supercomputación cuántica más fuertes de todo el Viejo Continente”, indica.

De Harvard al Gigante Azul

Peropadre llegó a Estados Unidos en 2013 para estudiar un doctorado en la Universidad de Harvard y, desde entonces, su carrera no ha hecho más que experimentar saltos cualitativos a lomos de sus conocimientos.

En 2016, dice, se pasó a la industria, justo en el momento en el que explotó el boom de la cuántica, con el florecimiento de numerosas startups y fichajes de relumbrón como el de John Martinis, reciente ganador del Nobel de Física, por Google.

Eso sí, matiza, “IBM ya llevaba un lustro trabajando e invirtiendo en este campo”. A la tecnológica aterriza en 2019, y ahora lidera un grupo de expertos que trata de acelerar esta tecnología.

“La computación cuántica es muy frágil”, reconoce. “Rápidamente, encontramos problemas de escalabilidad. Aunque nuestros sistemas tienen más de 150 cúbits -el cúbit es la unidad básica de información en computación cuántica-, estos no pueden correr más de siete u ocho. Mi equipo les guía en las mejores prácticas para avanzar en esta tecnología”.

“La computación cuántica es muy frágil y todavía tenemos grandes retos de escalabilidad”

Consciente de la ardua tarea que conllevan este tipo de progresos, el experto cree que no se pueden lanzar brindis al sol al respecto: aseverar, por ejemplo, que a través de la aplicación de la cuántica vamos a encontrar curas de graves enfermedades en muy poco tiempo.

En este sentido, clama contra el overhype que surge de parte del sector. Y añade que una de las ventajas de trabajar en IBM es que trazó una hoja de ruta a 10 años que ha ido cumpliendo escalón a escalón. Y que, si la compañía se permite promocionar grandes hitos en los próximos ejercicios es porque los va a conseguir en base a ese estándar. “Estamos al frente de la tecnología cuántica. Tenemos claro cómo vamos a construir hardware, software, middleware y aplicaciones. Pero nos desmarcamos totalmente de esas declaraciones futuristas. Son peligrosas, aún queda mucha ciencia por hacer”.

Al respecto, analiza: “Todas las tecnologías siempre tienen fases extremas. Por ejemplo, con la IA muchos dicen que nos va a quitar el trabajo, mientras que otros piensan que vamos a vivir de las máquinas y que van a tributar por nosotros. Yo creo que la realidad va a estar en el centro de lo distópico y lo utópico, y que vamos a adaptar la tecnología a nuestro bienestar”.

Una hoja de ruta "conseguible"

Sobre los grandes logros que se van a aterrizar habló Arvind Krishna, CEO global de IBM, durante el evento ‘Think’ que la empresa celebró en Boston -marco de esta entrevista- el pasado mes de mayo.

“Lideramos la tecnología cuántica: hardware, software, middleware y aplicaciones”

Por una parte, declaró este año como el de la “ventaja cuántica”. Es decir, es el momento de aprovechar la ventana de oportunidad que se ha abierto y “no lo va a estar para siempre”. Es decir, según palabras de Peropadre, hemos pasado de la época de utilidad a una que está permitiendo comprobar cómo “nuestros circuitos” están venciendo a métodos más tradicionales como de aproximación y fuerza bruta.

De otra, ha anunciado el primer ordenador tolerante a fallos para 2029. “Abriremos el abanico de problemas y vamos a encontrar soluciones en sectores como materiales, optimización de finanzas, logística… Para ese año vamos a extender el poder computacional”, dice el directivo español.

Asimismo, Krishna se enfocó en que la computación cuántica y la inteligencia artificial no compiten, sino que se complementan. “Así es”, confirma Peropadre. “La IA ya está acelerando cómo programamos de años a minutos. Además, está aprendiendo de estos sistemas cuánticos para calibrarlos”.

“Ahora mismo los modelos de lenguaje grandes (LLM, de sus siglas inglesas) cuentan con un contexto tan brutal que a los humanos nos costaría siglos digerirlos”, prosigue.

El laboratorio de IBM en el MIT

La conversación se dio dentro del laboratorio que tiene IBM en el MIT, un espacio donde la academia y la investigación se funden con el desarrollo tecnológico. “Aquí podemos encontrar problemas que nadie ha pensado antes y que un ordenador cuántico puede resolver”.

De hecho, el centro pasará de llamarse MIT-IBM Watson AI Lab a MIT-IBM Computing Research Lab, a partir de septiembre, en un claro guiño a los esfuerzos que está depositando la compañía en la computación cuántica.

Un lugar que se antoja, pues, perfecto para trabajar en el desarrollo de esta disciplina. “¿Te quedas para largo tiempo aquí, en Cambridge?”, pregunto a Peropadre. “A nivel profesional estoy encantado, vine pensando que iba a estar dos años y ya llevo más de una década. En lo personal, siempre echas algo de menos…”, confiesa. “Pero, mira dónde estamos. A escasos cinco minutos del epicentro del campus del MIT. Mira qué vistas”, concluye.