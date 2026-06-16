Soto avanza a la dirección de los principales mercados europeos de Kyndryl y Enrique Cortés le sustituirá al frente de España

Las claves

Las claves Generado con IA David Soto dirigirá la división European Principal Markets de Kyndryl, supervisando España, Alemania, Francia, Italia y Portugal. Enrique Cortés será el nuevo presidente de Kyndryl España, mientras que José Gonçalves continuará liderando Portugal. La reorganización busca potenciar la autonomía tecnológica, la gestión del dato y las infraestructuras críticas en cinco mercados clave europeos. Kyndryl refuerza su estrategia para ayudar a los clientes europeos en soberanía digital, priorizando innovación, seguridad y competitividad.

La nueva estructura ejecutiva de Kyndryl en Europa es ya una realidad formal. Su hasta ahora presidente para España y Portugal, David Soto, avanza hacia la división de European Principal Markets, desde donde dirigirá los mercados de España, Alemania, Francia, Italia y Portugal.

Por su parte, el departamento ibérico tendrá dos personas al frente: Enrique Cortés será el presidente para España y José Gonçalves continuará con el liderazgo en Portugal.

Con estos movimientos se afianza la estrategia que ya adelantaba DISRUPTORES – EL ESPAÑOL hace escasas semanas. Se trata de una reorganización que permitirá a la compañía potenciar su oferta sobre autonomía tecnológica, gestión del dato e infraestructuras críticas en cinco regiones clave del Viejo Continente.

Así lo ha confirmado el propio Soto: “Esta organización pone de relieve la importancia de la región para Kyndryl y nuestro compromiso de ayudar a los clientes europeos en sus compromisos de avanzar en soberanía digital a través de un enfoque pragmático, centrado en la libertad de elección, el control, la auditabilidad y la resiliencia, equilibrando estas prioridades con la innovación, la seguridad y la competitividad”.

Soto cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el sector TI ocupando puestos de alta dirección en compañías como IBM o Accenture. Desde 2023 ha ostentado la presidencia de España y Portugal en Kyndryl.

Nueva etapa en España

Su sustituto a nivel nacional, Enrique Cortés, que durante los últimos años ha ocupado el cargo de presidente de prácticas y consultoría de la firma de infraestructura de TI, ha señalado, en un breve comunicado en Linkedin, la oportunidad que se abre para “seguir potenciando nuestro papel como socio tecnológico de referencia, ayudando a las organizaciones a modernizar y evolucionar los sistemas críticos de los que dependen cada día en su proceso continuo de transformación digital”.

Según destaca la compañía, Cortés aporta más de 25 años de experiencia profesional en servicios de infraestructura, sector público y gestión de clientes.

Asimismo, desde la organización explican que los países que forman parte de European Principal Markets seguirán siendo reportados en el segmento Principal Markets.