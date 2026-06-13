Las 'tropas' europeas del código abierto se rearman en Múnich con Nextcloud al mando y con el miedo al cambio como reto

Las claves

Las claves Generado con IA Nextcloud lidera en Múnich el impulso europeo por la soberanía digital, desafiando el dominio de las tecnológicas estadounidenses con soluciones de código abierto. El principal reto para Nextcloud y el open source en Europa es el miedo de las empresas al cambio de ecosistema y la falta de pedagogía sobre la seguridad del código abierto. En el Nextcloud Summit 2026 se anunciaron novedades como Nextcloud Governance para grandes corporaciones, avances en IA y la expansión del ISP Program para desarrolladores. Casos como el Ministerio de Educación francés y Amnistía Internacional demuestran el interés creciente por alternativas europeas que protejan la privacidad y la independencia tecnológica.

Sale del paso como puede el CEO, Frank Karlitschek, ante la pregunta de un analista que le atribuye un rol similar al de un Bill Gates europeo. Sonríe a su lado uno de los fundadores, Jos Poortvliet, impoluto con su coleta y su sombrerito de paja, y al que pocas veces se le ve en el congreso separado de su perrete.

Algunas escenas aquí en este hotel Marriot de Munich (Alemania) viven bordeando la fina línea que separa lo peculiar de lo excéntrico. Pero, reconozcámoslo, casi todos los cambios que se han producido en la historia de la humanidad llevan la firma de gente diferente.

Y lo que se está jugando aquí en este congreso parece algo más que una presentación de novedades de una compañía tecnológica. Como dice el lema del evento, "la revolución de la soberanía digital empieza aquí".

Puede resultar pretenciosa la frase, pero lo cierto es que ya hace tiempo que se viene hablando del potencial que está adquiriendo el código abierto para edificar infraestructuras digitales o aplicaciones en un contexto en el que Europa quiere marcar distancias -o eso intenta hacer ver- con los gigantes tecnológicos, principalmente norteamericanos.

Lo que hace Nextcloud, organizadora de este congreso, es asumir cierto liderazgo, al calor de lo que está empezando a cocerse en Bruselas.

Esta compañía alemana se ha convertido, al cumplir su primera década de vida, en competidora -aunque aún a mucha distancia- de universos digitales como los de Microsoft (Teams, Office…). Es decir, ya no solo es una nube privada, sino que ha construido a su alrededor todo un ecosistema de aplicaciones asociadas para fomentar la eficiencia de los equipos de una empresa.

¿Diferencias? Al optar por el código abierto, la diferencia con los gigantes es que los propietarios de los datos -es decir las empresas clientes de Nextcloud- gobiernan su propia arquitectura digital y no dependen de cambios, actualizaciones o vicisitudes globales de terceros o de los propietarios de la plataforma.

¿Problemas? El hecho de que las soluciones de los gigantes estén ya tan extendidas hace que en las empresas haya cierto miedo al cambio de ecosistemas informáticos y para compañías como Nextcloud sea difícil asomar la cabeza. Además, está siendo muy complicado hacer entender a demasiada gente que el hecho de llamarse código abierto no significa que los datos estén desprotegidos.

De todo esto se ha debatido esta semana en el Nextcloud Summit 2026. Expertos, directivos y clientes han hablado claramente de la situación actual del código abierto y hay mensajes para todos los gustos. Desde los más optimistas hasta los más cautelosos.

Uno de los puntos de partida ha sido el paquete de soberanía tecnológica de la Unión Europea, una estrategia que pretende evitar que Europa sea un mero consumidor de la tecnología de EEUU o China, que pueda producir sus infraestructuras digitales.

El CEO y cofundador de la compañía, Frank Karlitschek, comparó esta legislación con "un regalo de cumpleaños". La razón, según explicó, es que este texto sitúa a su compañía como solución líder y que el código abierto es mencionado como herramienta fundamental.

El CEO de Nextcloud, Frank Karlitschek.

"No creo que sea necesario producir absolutamente todo en Europa. No queremos estar aislados. El problema es el monopolio y el control de alguien no amigable. Para mí la soberanía es la libertad de elección", remarcó.

También de regalo -en este caso de Navidad- habló Sachiko Muto, Chair of OpenForum Europe, un think tank dedicado a promover el uso de tecnologías abiertas. Eso sí, fue más cautelosa: "Está todo aquí en este borrador, es como lo que quieres para Navidad, pero luego me doy cuenta de que ya hemos estado aquí antes". Se refiere Muto a que "existen políticas de código abierto desde 2012 que nadie cumple o conoce".

Ahora, admite que "esta vez es diferente debido al momento geopolíticoy a que ahora existen alternativas reales y viables".

En cualquier caso, reconoce: "No es necesario optar por expresiones demasiado específicas como "Europa para Europa" o "Código abierto primero" o "Dinero público, código público" si los procesos de contratación consideran criterios de soberanía al adquirir servicios. Lo ideal es que la preferencia por el código abierto y las soluciones locales surja de manera natural".

Jos Poortvliet, cofundador de Nextcloud.

Aun así, la realidad es la que es: "El 70% de las cargas de trabajo europeas están en nubes de EEUU", apunta Lars Neumann, vicepresidente sénior de T Cloud (Deutsche Telekom).

El caso, como decíamos, es que el congreso se ha convertido en un frente común en favor del código abierto. Organismos como el Ministerio de Educación de Francia o como Amnistía Internacional se convirtieron en ejemplo con sus casos de uso.

La ONG española explica que utiliza Nextcloud "para evitar ser espiados por corporaciones que podrían cortarles el acceso por motivos políticos". Su IT Manager, Carlos López Belenguer, recalca que "durante años nos llamaron radicales por no adoptar Microsoft 365; fue difícil, lo hicimos por el bien de la ética y para proteger a nuestros usuarios y hoy en día la gente nos pide consejo sobre ello".

Con todo y a pesar de que hay cada vez más casos de éxito, desde la propia Nextcloud reconocen que el principal reto es calar en las empresas, la implementación real. La migración de rutinas de determinados sistemas tecnológicos ya asentados a nuevas soluciones de código abierto es "una transición difícil", han apuntado esta semana varias voces.

De hecho, fuentes de la compañía afirman a DISRUPTORES que España es un mercado en el que está costando entrar. El CEO, ante esta situación, utiliza una curiosa metáfora: "Tienes un puente roto y hay un 10% de probabilidad de que se rompa. ¿Quieres estudiar cómo vas a morir o quieres arreglar el puente?".

El problema de fondo, con todo, es que hasta las compañías que optan por sistemas cerrados están hablando también de soberanía. "La pedagogía empresarial aquí es muy importante para que no intenten venderte un software propietario como soberano", explica una destacada fuente de Nextcloud.

Novedades de la compañía

Y en respuesta a los desafíos tanto estratégicos como de aplicación, la compañía alemana no deja de crecer y de presentar innovaciones. El encargado de repasar las novedades fue Jos Poortvliet, cofundador y vicepresidente de Comunicaciones.

Se ha anunciado en Múnich el lanzamiento de Nextcloud Governance, una solución para grandes corporaciones con estrictos requisitos de cumplimiento normativo y que incorpora un control del ciclo de vida de los archivos y facilidades de auditoría.

Como no podía ser de otra manera, la compañía también ha dado cuenta de su introducción en el mundo de los agentes de IA, con nuevas funcionalidades en este sentido. Pero tal vez uno de los anuncios en los que más énfasis se ha puesto ha sido la expansión del ecosistema ISP Program que se ha marcado como objetivo pasar de 600 a 6.000 aplicaciones en el próximo año. El ISP Program, conviene recordar, es un modelo de negocio para que los desarrolladores independientes publiquen sus apps en Nextcloud y las puedan monetizar.

Además, se han presentado mejoras en Nextcloud Hub, el entorno colaborativo de las empresas. Y eso incluye nuevas opciones de suite ofimática para mejorar el rendimiento del navegador -EuroOffice-, la mejora de los flujos automatizados de trabajo -NextcloudFlow-, las mejoras de la productividad offline para que se pueda trabajar sin conexión sin perder sincronización -Nextcloud Collectives- y mejoras en los motores de rendimiento o en la interfaz.

En resumen, el Nextcloud Summit 2026 se ha convertido no solo en una cita para conocer lo último de la compañía sino en toda una declaración de intenciones del ecosistema europeo del código abierto.

Como afirma el CEO, Frank Karlitschek, "estamos viendo un cambio en la demanda y más organizaciones quieren soluciones soberanas, pero aún hay un gran problema de comunicación". Y añade: "Hay gente que a veces no quiere entenderlo. Convenientemente, no hacen nada y encuentran una razón para ello. Explicar todo esto que hacemos requiere una hora de atención y la gente tiene cinco minutos", lamenta.