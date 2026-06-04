Mejor entrenados y más controlados: Snowflake afianza el ascenso al poder de los agentes de IA en el 'data cloud'

El CEO de Snowflake, Sridhar Ramaswamy, durante su intervención en el congreso.

Las claves

Las claves Generado con IA Snowflake refuerza su apuesta por los agentes de IA en la nube de datos, presentando innovaciones que mejoran su integración, seguridad y rendimiento. Entre las novedades destacan Horizon Context, que permite a los agentes operar bajo una 'verdad empresarial' compartida, y Agent Identity, que introduce identidades verificadas y trazabilidad. El acuerdo con Anthropic impulsa agentes de IA fiables en Cortex AI, y la ampliación con AWS supone una inversión conjunta de 6.000 millones de dólares para potenciar cargas de trabajo de IA. Snowflake anuncia la adquisición de Natoma, lo que permitirá establecer una gobernanza e identidad nativa para los agentes de IA, facilitando una gestión y conexión seguras entre sistemas.

De qué sirve la vida si no la vivimos. De qué sirve el amor si no lo demostramos. De qué sirve el despertador cuando arrecia el insomnio. Y peor aún: si no funciona, de qué sirve la máquina de café de esta habitación de hotel.

Hay planteamientos filosóficos como los anteriores que, de tan lógicos que son, asustan. Y lo mismo es aplicable al mundo de la inteligencia artificial empresarial.

De qué le sirve a una empresa tener datos en la nube -en una o en varias- si no les puede sacar provecho. Por no hablar de la problemática que se genera si están duplicados o desordenados.

La IA empresarial es precisamente eso, la capacidad que tiene una organización de sacar provecho, gracias a esta tecnología, a todo lo que tiene almacenado, en favor de la prestación de un mejor servicio o de la mejora de un determinado proceso interno.

Multinacionales como Snowflake a lo que se dedican es a potenciar esa IA empresarial a través de diferentes soluciones. Por razones obvias, este tipo de compañías también se convierten en un termómetro que ayuda a valorar en qué punto se encuentra una tecnología. Y en el caso de la IA nadie discute ya que los agentes han tomado el mando, también en el mundo de data cloud.

San Francisco vuelve a acoger estos días el Snowflake Summit, el evento global de la multinacional en el que clientes y expertos presentan novedades y reflexionan sobre el mundo de la gestión inteligente de los datos empresariales en la nube.

Ya no es ninguna novedad que el evento se celebre aquí, en el gigantesco Moscone Center de la ciudad de California, ni que el recinto esté decorado como una estación de esquí. Las novedades llegan en forma de progresos tecnológicos que buscan hacer más fácil la vida de las empresas.

Esas novedades tienen que ver este año y de manera irremediable con esa tropa de seres virtuales llamados agentes de IA que a veces da la sensación de que se van a hacer con el control de la Tierra. Es justo reconocer que Snowflake dejó entrever cuál era la tendencia en su congreso de 2025, pero la explosión que se ha producido este año ha sido inaudita.

El CEO de la multinacional, Sridhar Ramaswamy, lo tiene claro: "Esta va a ser verdaderamente la era de la empresa agéntica". Y lo ratifica el CFO, Brian Robins: "La IA sigue acelerando nuestro negocio principal a medida que los clientes se pasan a Snowflake a un ritmo cada vez mayor".

El fundador de Snowflake, Benoit Dageville.

Volviendo a los anuncios, conviene decir, eso sí, que, contra lo que suele suceder a veces, no estamos ante una batería de novedades sin más. Esta vez todo tiene sentido. Porque todo lo presentado tiene que ver con dos lógicas incontestables. La primera: los agentes necesitan integrarse en la empresa y conocer su verdad para tomar buenas decisiones y tienen que transmitir seguridad y confianza. La segunda: tienen que hacer su trabajo cada vez mejor, estar mejor entrenados.

Estas dos capas, por un lado, la de la base de operatividad, confianza y gobernanza de los datos, y por otro, la de inteligencia y modelos de lenguaje, es la que se traduce en dos de los pilares de Snowflake: Horizon Catalog y Cortex IA, respectivamente.

Con respecto a Horizon, varios anuncios interesantes. El primero, Horizon Context, una nueva capa semántica diseñada para que los agentes de IA operen bajo una "verdad empresarial" compartida con el resto de miembros de la organización -humanos y máquinas-.

La vicepresidenta de Snowflake Horizon, Prasanna Krishnan, en declaraciones a DISRUPTORES, admite que "Horizon se ha convertido en ese panel único, en esa capa que atraviesa todo el patrimonio de datos de la empresa, sin importar donde está". Y añade: "Estamos minimizando el esfuerzo y maximizando el valor".

Christian Kleinerman, vicepresidente ejecutivo de Producto de Snowflake.

"Cuando los LLM se basan en la lógica de negocio, dejan de adivinar y empiezan a razonar con precisión", ha explicado durante la keynote Christian Kleinerman, vicepresidente ejecutivo de Producto de Snowflake.

En materia de seguridad, aparece en el catálogo Agent Identity, que introduce identidades verificadas para agentes autónomos, permitiendo un rastro de auditoría completo de sus acciones y permisos basados en roles.

"Cuando los LLM se basan en la lógica de negocio, dejan de adivinar y empiezan a razonar con precisión" Christian Kleinerman, EVP de Producto de Snowflake.

Dicho de otro modo: "Proporciona a los agentes una identidad verificada antes de que puedan acceder a los datos empresariales o realizar acciones", matiza Kleinerman.

La interoperabilidad se antoja clave en estos tiempos. De hecho, Horizon ha empezado a apoyarse en Apache Polaris -una de las referencias del código abierto- para ofrecer un catálogo que evita el bloqueo que puede generar un proveedor.

Por último, se ha anunciado Adaptive Compute, un sistema que optimiza automáticamente los recursos de computación en tiempo real para mejorar el rendimiento de aplicaciones e IA sin gestión.

Vayamos a la capa de inteligencia artificial, es decir, a Cortex AI. En este punto ha habido un interesante movimiento que consiste en un cambio de nombre. Snowflake CoCo (antes Cortex Code) ha evolucionado a un agente de codificación con la capacidad de ejecutar tareas de forma autónoma.

Y es que los agentes lo están copando todo. El segundo rebranding es el de Snowflake Intelligent, que se ha convertido en un agente personal que incorpora Deep Research y que utiliza una orquestación de múltiples agentes para realizar análisis profundos con razonamiento avanzado sobre datos estructurados y no estructurados. Su nuevo nombre es CoWork.

Varias reflexiones del CEO sobre estos movimientos. Ramaswamy destaca que "nos estamos convirtiendo en el plano de control de la empresa agéntica". Sobre CoCo reconoce que "no solo escribe código; entiende tu entorno, tus tablas y tu estructura de seguridad".

Prasanna Krishnan, vicepresidenta de Snowflake Horizon.

Más gráfico es Kleinerman: "CoCo es como un experto de Snowflake sentado al lado de cada ingeniero".

Lo decíamos: agentes mejor preparados. Y ahí también entra Cortex Training, una nueva infraestructura gestionada que permite a las empresas personalizar y entrenar modelos fundacionales directamente donde residen sus datos, optimizando precisión y costes.

En la misma línea, Cortex Sense introduce la capacidad de derivar contexto implícito automáticamente a partir de la actividad y los datos del cliente, enriqueciendo el conocimiento de los agentes CoCo y CoWork sin necesidad de configuración manual.

Por último, Snowflake Data Stream es un nuevo servicio de streaming totalmente gestionado y compatible con Apache Kafka, que permite alimentar a los agentes de Cortex con datos frescos en tiempo real al convertirlos automáticamente en tablas de Snowflake.

Por cierto, un inciso. Habrá notado el lector algunas menciones a Apache. Efectivamente, el código abierto forma parte cada vez más del ecosistema Snowflake y eso beneficia y mucho que cada vez más empresas tengan más sencillo acercarse a este mundo del data cloud con IA.

Confirma también una tendencia que desde DISRUPTORES venimos apuntando en los últimos tiempos: el open source está creciendo como contestación a la situación geopolítica mundial.

"El mejor agente de IA del mundo debe estar impulsado por la mejor plataforma de datos del mundo" Benoit Dageville, fundador de Snowflake.

"Si hay innovaciones, por ejemplo, con modelos de código abierto, estamos mejor posicionados para usarlos y bajar los costes a los clientes en un abrir y cerrar de ojos, en comparación con un negocio cuya subsistencia depende de vender modelos cerrados premium", concede el CEO, Sridhar Ramaswamy.

Las primeras jornadas del Snowflake Summit también han dejado dos grandes acuerdos. El primero, con Anthropic. Estas dos compañías están definiendo cómo las empresas llevan la IA a los datos gobernados. Claude en Snowflake Cortex AI está impulsando agentes de IA fiables y listos para la producción a escala. De nuevo los agentes.

Su objetivo: mover grandes volúmenes de eventos entre sistemas sin perder orden ni capacidad de replay, algo muy útil en arquitecturas modernas. También puede actuar como intermediario de mensajería, pero su enfoque principal es el flujo continuo de eventos, no una base de datos tradicional.

Y el segundo gran acuerdo, con Amazon. La ampliación de la colaboración de Snowflake con AWS supone un compromiso de inversión de 6.000 millones de dólares en infraestructura de AWS durante varios años, la mayor inversión hasta la fecha, lo que refleja la creciente demanda empresarial de cargas de trabajo de IA y datos que se ejecutan en AWS.

El buen ambiente siempre caracteriza el Snowflake Summit de San Francisco.

El acuerdo incluye integraciones de producto más avanzadas en IA generativa e IA agéntica, una comercialización ampliada a través de AWS Marketplace e inversiones conjuntas en programas de éxito de cliente, migraciones de cargas de trabajo y soluciones estratégicas sectoriales diseñadas para ayudar a las empresas a pasar de la experimentación con IA a resultados a escala de producción.

El objetivo es que las organizaciones puedan construir y desplegar IA de forma más rápida y segura.

Por último, Snowflake ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo sobre su intención de adquirir Natoma, una plataforma Enterprise Model Context Protocol (MCP) para agentes de IA. Esta adquisición permitirá a Snowflake establecer una capa de gobernanza e identidad integrada de forma nativa para los agentes de IA y el acceso a herramientas MCP, facilitando la conexión y gestión seguras del modo en que los sistemas de IA interactúan con las aplicaciones, bases de datos, API y herramientas de la empresa.

Al extender la gobernanza a los flujos de trabajo impulsados por IA, Snowflake ayuda a las compañías a gestionar de forma segura no solo sus datos, sino también las acciones que los agentes de IA realizan en los distintos procesos de negocio.

En resumen, según se ha explicado durante el congreso, la adopción de IA ha crecido un 126% respecto al año anterior. Y eso solo puede significar una cosa, que compañías como Snowflake tienen que seguir esforzándose para que soluciones cada vez sean más útiles. Presume su fundador, Benoit Dageville: "El mejor agente de IA del mundo debe estar impulsado por la mejor plataforma de datos del mundo".