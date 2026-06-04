La IA también llena grandes recintos: AWS reúne a 10.000 personas en Madrid para mostrar sus nuevos agentes

Las claves

Las claves Generado con IA AWS reúne a cerca de 10.000 personas en el Ifema de Madrid para presentar sus avances en inteligencia artificial y nuevos agentes. La compañía destaca una inversión de 33.700 millones de euros en España para potenciar infraestructura tecnológica y capacidades de IA. Solo el 17% de las empresas españolas ha alcanzado un nivel avanzado de adopción de IA, aunque el 61% ya la utiliza. AWS presenta herramientas como Kiro, Amazon Q, Security Agent y Bedrock AgentCore para facilitar la integración y despliegue de IA en empresas.

Suzana Curic daba la bienvenida este jueves a todos los asistentes a AWS Summit 2026. No había ni un hueco libre en el pabellón 8 del recinto ferial Ifema, en Madrid. La directora general en España de la gran tecnológica se dirigía desde el escenario a los más de 6.000 asistentes que ocupaban sus asientos en una cita que, durante toda la jornada, prevé recibir a cerca de 10.000 personas.

Aforo completo en una semana especialmente intensa en la capital, incluidos dos acontecimientos con los que es difícil competir y en los que están puestos todos los ojos: la visita del Papa León XIV y la decena de conciertos en los que Bad Bunny ha colgado el cartel de "sold out" en el estadio Metropolitano.

En España, Amazon Web Services (AWS) también llena recintos para reunirse con clientes, socios, desarrolladores y profesionales TIC que quieren contar y saber cómo la tecnología -y sobre todo la inteligencia artificial- está transformando los negocios y ya es una ventaja competitiva en un mercado cada vez más complejo y global.

Suzana Curic, directora general de AWS España..png Noelia Hernández

Curic aprovechó la apertura del encuentro para recordar la apuesta de AWS por España y aludió a la inversión de 33.700 millones de euros anunciada por la enseña hace unos meses para reforzar su infraestructura tecnológica y sus capacidades de inteligencia artificial, una iniciativa concebida, según dijo, "para España, para Europa y para el mundo".

La directiva también destacó la dimensión del encuentro, con más de 120 sesiones y talleres: "Hay quienes están dando sus primeros pasos con la IA generativa y también expertos que desean profundizar más".

España pasa la prueba

Tras Curic, la siguiente en subir al escenario fue Tanuja Randery, vicepresidenta y directora general de AWS para EMEA, quien defendió que la inteligencia artificial ha situado a Europa en "un punto de inflexión".

La directiva destacó que el 61% de las empresas españolas ya utiliza esta tecnología, por encima de la media europea, aunque advirtió de que todavía existe una importante brecha entre quienes experimentan con la IA y quienes la han integrado en su estrategia de negocio. Un momento que aprovechó para recordar lo que se viene diciendo en distintos foros: "Sin datos, no hay IA".

Sin embargo, advirtió de que apenas el 17% de las organizaciones ha alcanzado un nivel avanzado de adopción. Sostuvo, además, que el verdadero reto ya no es probar la tecnología, sino escalarla. Según explicó, si las empresas europeas avanzaran hacia modelos de adopción más maduros, podrían generar hasta "191.000 millones de euros de valor económico adicional para Europa".

Un objetivo que, según sus palabras, exige combinar infraestructura, talento y una apuesta decidida por la transformación empresarial. "No hay que tener miedo a ser audaces", dijo, lanzando el guante a los asistentes.

Más agentes

Si Randery se centró en explicar por qué las empresas deben acelerar la adopción de la inteligencia artificial, Nandini Ramani, vicepresidenta de AWS, fue la encargada de mostrar cómo hacerlo.

"Queremos eliminar cualquier obstáculo que se interponga entre vuestras ideas y la realidad", afirmó. "Las preguntas más importantes empiezan siempre con un porqué. ¿Por qué tiene que hacerse así? ¿Por qué no puede hacerse mejor, más rápido o de forma más sencilla?".

Nandini Ramani, vicepresidenta de AWS en Summit Madrid 2026. Noelia Hernández

Para ilustrar ese potencial, Ramani recurrió al caso del Instituto Jane Goodall. En colaboración con AWS, la organización ha digitalizado más de seis décadas de investigación sobre chimpancés mediante inteligencia artificial. "Sesenta y cinco años de investigación pionera son ahora accesibles y están listos para ser utilizados por terceros gracias a esta colaboración", destacó.

La directiva aprovechó el escenario madrileño para presentar Kiro, una herramienta capaz de convertir instrucciones en especificaciones técnicas y código; y nuevas capacidades para Amazon Q, el asistente de IA de la compañía.



Entre los anuncios, también mencionó AWS Security Agent y AWS DevOps Agent, orientados a automatizar tareas de ciberseguridad y operaciones; además de Bedrock AgentCore, una plataforma diseñada para facilitar el despliegue de agentes de IA en entornos empresariales.

"Queríamos tomar todo lo que resulta emocionante de la IA generativa y añadir estructura al proceso de desarrollo de software", explicó. El objetivo es que los desarrolladores cuenten con herramientas más adecuadas a la forma real en la que trabajan los equipos. "Los agentes están reinventando por completo la manera en la que construimos software".

Innovación acelerada

Ramani defendió que la irrupción de estos sistemas está acelerando los procesos de innovación a una velocidad desconocida hasta ahora: "Las capacidades y tareas que antes nos llevaban años ahora pueden completarse en cuestión de días o incluso minutos", afirmó ante los asistentes.

Para demostrarlo, mostró el caso de un desarrollador de Timor Oriental que ha creado una plataforma capaz de identificar vertederos ilegales y ayudar a las autoridades a combatir un problema medioambiental que afecta a todo el país. "Este es un gran ejemplo de cómo una sola persona puede generar un impacto enorme", afirmó.

La ejecutiva cerró su intervención con un mensaje dirigido directamente a los miles de desarrolladores y responsables tecnológicos presentes en Ifema. "Nunca ha habido un mejor momento para construir", aseguró. "Estamos aquí para eliminar cualquier barrera que se interponga entre vuestra imaginación y la realidad".