David Soto deja la presidencia de Kyndryl España y Portugal para asumir nuevas responsabilidades europeas

David Soto, presidente de Kyndryl España y Portugal, durante su intervención en la primera jornada del Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre'. David Morales

Según ha podido saber DISRUPTORES, Kyndryl prepara una reorganización en Europa que situará a David Soto al frente de una nueva división estratégica vinculada a la soberanía digital.

Las claves

Las claves Generado con IA David Soto deja la presidencia de Kyndryl España y Portugal para asumir un nuevo cargo europeo centrado en soberanía digital, gobernanza y estrategia tecnológica. Kyndryl reorganiza su estructura en Europa, agrupando mercados clave como España, Portugal, Alemania, Francia e Italia bajo una nueva división estratégica. Aún no se ha anunciado públicamente el nuevo puesto de Soto ni quién dirigirá la filial de España y Portugal. La reorganización responde al auge de la regulación europea en inteligencia artificial, protección de datos y ciberseguridad, reforzando la dimensión estratégica de Kyndryl en el sur de Europa.

Kyndryl prepara una reorganización de su estructura en Europa que tendrá como uno de sus protagonistas a David Soto. El actual presidente de la compañía en España y Portugal dejará su cargo para asumir una nueva responsabilidad de alcance europeo vinculada a cuestiones de soberanía digital, gobernanza y estrategia tecnológica, según ha podido saber DISRUPTORES.

El movimiento, comunicado internamente en las últimas horas, forma parte de una reorganización más amplia de la multinacional tecnológica. La compañía está creando una nueva estructura que agrupará, al menos, a España, Portugal, Alemania, Francia e Italia, cinco mercados clave en el debate europeo sobre autonomía tecnológica, gestión del dato, inteligencia artificial e infraestructuras críticas.

Por el momento, Kyndryl no ha hecho público el nombramiento ni ha detallado el alcance exacto de las nuevas funciones que asumirá Soto. Tampoco se conoce quién ocupará su puesto al frente del negocio de España y Portugal.

Fuentes conocedoras del proceso señalan que la nueva división tendrá un marcado componente estratégico y estará relacionada con ámbitos que están ganando peso en la agenda europea. No obstante, la compañía todavía no ha desvelado oficialmente la denominación de la unidad ni la estructura definitiva que la acompañará.

La decisión llega en un momento especialmente relevante para el sector tecnológico europeo. El avance de la regulación comunitaria en materias como inteligencia artificial, protección de datos, ciberseguridad y resiliencia de infraestructuras ha llevado a grandes compañías tecnológicas a reforzar sus estructuras regionales y sus capacidades de interlocución con clientes y administraciones públicas.

Nueva etapa para Kyndryl

David Soto asumió la presidencia de Kyndryl España y Portugal tras una larga trayectoria en el sector tecnológico y se ha convertido en una de las voces más visibles en cuestiones relacionadas con la transformación digital, la inteligencia artificial y la modernización de las infraestructuras empresariales.

En los últimos años ha defendido públicamente la necesidad de que Europa fortalezca sus capacidades tecnológicas y acelere la adopción de nuevas herramientas digitales para mantener su competitividad.

La reorganización en marcha apunta a que Kyndryl quiere reforzar precisamente esa dimensión estratégica de su actividad en el sur de Europa, una región donde las iniciativas relacionadas con soberanía tecnológica, gobernanza de la IA y gestión segura de los datos están adquiriendo un protagonismo creciente tanto en el sector público como en el privado.

A falta del anuncio oficial, el movimiento abre también una nueva etapa para la filial española, que deberá afrontar en los próximos meses el relevo de uno de sus principales directivos y adaptarse a una estructura organizativa que, según las fuentes consultadas, experimentará cambios relevantes.