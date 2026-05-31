Christian Klein, CEO de SAP: "Invertiríamos más en Europa si el entorno regulatorio fuese favorable"

Las claves

Las claves Generado con IA Christian Klein, CEO de SAP, afirma que invertirían más en Europa si el entorno regulatorio fuera más favorable para la innovación tecnológica. SAP apuesta por la inteligencia artificial y el concepto de ‘empresa autónoma’, integrando agentes de IA en los procesos empresariales para mejorar la productividad. Klein critica el exceso de regulación en Europa, señalando que esto dificulta la competitividad frente a Estados Unidos y China, y afecta al talento y emprendimiento local. La compañía destaca la importancia de la nube para acelerar el desarrollo y la actualización de soluciones basadas en inteligencia artificial, adaptándose a las necesidades de sus clientes.

El mundo ha cambiado radicalmente desde que Christian Klein se iniciara como becario en SAP en 1999. Bueno, todo no. Hay algo que, matiza, permanece inmutable: durante todo este tiempo, la compañía ha mantenido el liderato mundial de los sistemas de gestión de procesos empresariales y finanzas (ERP).

Primero, introduciendo su software en las instalaciones locales de las organizaciones. Después, tras su llegada a la cúspide directiva del gigante tecnológico alemán en octubre de 2019, con un fuerte impulso de la tecnología cloud que, según sus palabras, ha permitido acelerar la innovación a una velocidad meteórica: de años a meses, e incluso días.

Ahora, tratando de elevar la inteligencia artificial y su sabor agéntico al siguiente nivel bajo el concepto de ‘empresa autónoma’. Este grupo de jóvenes ejecutivos que conforma la actual compañía -y que ha desterrado el traje y la corbata para poner de moda la informalidad en los escenarios más imponentes- cree que tiene la hoja de ruta correcta para que esta tecnología gobierne los procesos de toda la cadena de valor de manera independiente: el ERP es el cerebro de cada entidad y no hay fabricante que posea un mayor conocimiento al respecto que SAP.

Klein (Mühlhausen, Alemania, 1980) conversa en exclusiva con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL por segunda vez en el plazo de tres años para abordar la nueva estrategia dirigida por la IA de la firma -que consiste también en evoluciones internas de calado- y su posición como ‘primer espada’ europeo en un momento en el que la tecnología es sinónimo de geopolítica y soberanía.

De hecho, hasta su figura personal se ha convertido, por exigencias del guion, en uno de los principales símbolos de la prosperidad económica que intenta estimular el Viejo Continente a lomos de las nuevas tecnologías. Aunque, tal y como lamenta, con un marco legislativo desfavorable.

Se trata de una charla distendida, y muy políticamente correcta en las respuestas por su parte, que tiene lugar en Madrid durante la celebración del evento Sapphire.

Tras promulgar las buenas nuevas de SAP en Orlando (Estados Unidos) y aterrizar seguidamente en la capital de España, nos concede tiempo, incluso, para hablar de deportes -la ponencia del mítico extenista suizo Roger Federer es uno de los grandes reclamos de las jornadas-. “Los españoles sois buenos en todos ellos”, ríe, quizás, con cierta envidia sana.

La relación SAP – Europa: un binomio que ha de entenderse

Bromas aparte, las palabras de Klein siempre son objeto de reflexión. Más cuando estamos sumidos en plena carrera, con -y contra- Estados Unidos y China, por repuntar la soberanía y la economía digitales. Y cuando SAP, que cotiza en el parqué de Fráncfort (Alemania), ha llegado a ser la enseña con mayor valoración bursátil de todo el continente, aunque a día de hoy ocupe la tercera posición.

Sin embargo, es en este bloque donde la visión siempre optimista de Klein se torna más crítica. Estima que se siente mejor atendido en Estados Unidos que en su propia casa porque allí el Gobierno cuida de verdad a su ecosistema tecnológico. Y que sobra regulación. Mucha. No porque perjudique a su empresa -al fin y al cabo opera en las firmas más críticas de todo el mundo-, sino porque frena al puntal más destacado en esta nueva era de transformación: el talento y el emprendimiento.

DISRUPTORES: La tecnología se ha convertido en el principal motor de prosperidad y de soberanía de Europa. Aunque, reconocida en el mercado como uno de los principales actores globales, el ADN de SAP es alemán. ¿Qué papel juega, y debe jugar, la compañía en este tablero geopolítico?

Christian Klein: Obviamente, Europa es nuestro mercado de origen. Y muchas de las empresas continentales están preocupadas por los desafíos de la geopolítica actual, por lo que apuestan por nosotros para tener independencia y la seguridad de que, pase lo que pase en el mundo, están en buenas manos.

Por otra parte, estamos ampliando mucho nuestros esfuerzos en el territorio. Un ejemplo es España, donde hemos contratado mucho talento joven, sobre todo en Madrid y Barcelona. Es un caladero muy importante que nos ayuda mucho en tecnologías como la inteligencia artificial.

Christian Klein, CEO de SAP, durante su intervención en 'Sapphire Madrid 2026'. SAP

D: Pero, los esfuerzos y la conversación de las instituciones comunitarias están girando en torno al desarrollo de campeones locales. Y SAP es el principal. Sin embargo, no parece que se le proteja con el mismo celo como hace Estados Unidos con sus gigantes digitales. ¿Comparte ese sentimiento?

C.K.: Sí, es totalmente cierto. Su Gobierno hace todo lo posible para que sus empresas tengan éxito en el extranjero. Aquí, a veces, nos encontramos con dificultades porque somos la única gran empresa tecnológica y no recibimos la misma atención que en Estados Unidos. El lobby de SAP no es tan fuerte aquí como al otro lado del Atlántico, que se centra totalmente en su ecosistema digital.

En Europa tenemos demasiada normativa. Reglamos antes de innovar, y las startups, por ejemplo, necesitan menos límites para avanzar más rápido. La competición es contra Estados Unidos y China. No hay juego limpio si sus empresas tienen menos legislación.

D: De hecho, usted ha sido crítico en varias ocasiones con la norma que regula la inteligencia artificial, el AI Act. ¿Qué es lo que más le preocupa?

C.K.: Europa tiene una de las principales fortalezas en esta tecnología: el talento. Contamos con la gente suficiente: expertos en ciencias de datos, matemáticas… Son los que van a desarrollar los agentes de IA. Hemos encontrado el talento en casa. Pero, si para innovar hay que tener en cuenta las distintas regulaciones, no vamos a poder hacerlo más rápido que Estados Unidos y China. Nuestra situación política es el mayor reto. No hablo sólo de SAP, sino de la situación de todas las startups tecnológicas.

“Somos la única gran tecnológica europea y no recibimos la misma atención que en EE.UU.”

Evidentemente, nuestros laboratorios de desarrollo de software e IA son globales. Estamos en India, Estados Unidos, China… A la hora de establecer una hoja de ruta de inversión, por ejemplo, de personal, en Alemania, España o en otros países fuera de Europa, claro que influye tratar de encontrar el mejor lugar con la menor regulación. Aunque estamos apostando por Europa, sin duda, podríamos hacer más si hubiera un entorno más favorable.

Agentes de IA y ‘empresa autónoma’: un reto tecnológico, laboral y social

En el terreno de las novedades tecnológicas, la idea de SAP es pasar de los asistentes de IA que ejecutan órdenes a los que gobiernan procesos independientes en todo tipo de actividades; desde la propia administración de las nóminas hasta la conducción de toda una cadena de suministro por completo.

Una tarea delicada en términos de cambio cultural y laboral, que también está suponiendo la propia transformación de la empresa, de una dirigida por software a hacerlo por IA. “¿Seguiremos siendo una empresa de software en el futuro? ¿Hay miedo a esta pregunta?”, inquiría a los 9.200 asistentes que se dieron cita en Sapphire durante su intervención. “A mí no me asusta. Estamos ante el inicio de algo mucho mejor”.

D: ¿Cómo ha cambiado internamente SAP como compañía para que cale el concepto de ‘empresa autónoma’ de cara al mercado?

C.K.: El 80% de las transacciones comerciales de todo el mundo pasa por los sistemas SAP. Eso es muchísimo. Nuestro ERP es fantástico, ha permitido a las empresas gestionar sus negocios a gran escala. Pero la inteligencia artificial viene ahora a asumir muchas tareas y a ayudar en una toma de decisiones más inteligente. Ofrece soluciones que ningún humano puede dar.

Por ello, es importante también el cambio interno. Tenemos que asegurarnos de que nuestros desarrolladores utilicen código de IA mucho más rápido que antes. Y de que nuestros empleados estén capacitados en esta tecnología para su trabajo diario, ya sea en finanzas, recursos humanos o ventas. Esto es lo que está sucediendo dentro de SAP; contratamos a grandes expertos y, a su vez, formamos a nuestro propio personal.

D: ¿Cuánto tiempo tardará la ‘empresa autónoma’ en ser una realidad democratizada dentro de las compañías?

C.K.: Eso depende de los tiempos y de las decisiones de cada una de ellas. Después de Sapphire, probarán los agentes que estamos implementando en sus flujos de negocio. Muchas podrán ver que hacen un trabajo excelente y ofrecen resultados fiables. Y, de ahí, pueden decidir darles mayor autonomía y que tengan un alcance mayor sin la necesidad de la intervención humana.

Por supuesto, primero hay que probarlos, siempre con una persona supervisando los resultados, e ir avanzando hacia la autonomía para mejorar las cotas de productividad.

El CEO de SAP ha sido entrevistado en exclusiva por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

D: Precisamente, esa promesa de productividad, traducida en el retorno de la inversión, no ha acabado de hacerse tangible en las compañías en los últimos años.

C.K.: En el pasado, el feedback que recibíamos era que los modelos de lenguaje grandes (LLM, de sus siglas inglesas) eran muy buenos en ciertas tareas, pero no entendían los negocios porque no tenían acceso a los datos ni a los procesos. Ahora, los agentes sí que tienen ese acceso y conocimiento, por lo que darán un salto de calidad en cuanto a resultados.

“La IA es capaz de ofrecer soluciones a las que ningún humano podría llegar por sí solo”

Por otra parte, y como he dicho antes, las empresas también tienen que tomar decisiones. Deben establecer su grado de confianza en la IA. Si siempre hay un ser humano involucrado en la decisión final o si, por el contrario, van ampliando la autonomía de los agentes y el nivel de acceso a tareas e información corporativa.

D: Pero, esa posible falta de confianza en la materialización de la IA se ha notado en el mercado. De hecho, SAP reconoce que su plataforma de creación, implementación y gestión de agentes, Joule Studio, no ha tenido, en un principio, tanta demanda como la esperada.

C.K.: Por ello, acabamos de anunciar en Sapphire la versión 2.0, con un acceso mejorado a los datos y procesos de negocio. Era la pieza que faltaba. Ya hay clientes y partners utilizando la solución y estamos recibiendo comentarios muy positivos al respecto. Estamos seguros de que hemos mejorado mucho su rendimiento y de que va a dar mejores resultados.

D: Otro miedo latente, a nivel social, es cómo la IA está reconfigurando el mercado laboral, con la amenaza de eliminar millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Antes hablaba de mantener al humano en el centro y el reskilling como receta interna de la compañía. Pero, ¿cómo ve este desafío a nivel global? ¿Es esta preocupación otro freno para la adopción masiva de esta tecnología?

C.K.: Creo que los roles cambiarán y que algunos puestos de trabajo desaparecerán simplemente porque la IA puede hacerlos. Pero aparecerán otros nuevos, como ha sucedido históricamente en cada revolución industrial. SAP, insisto, es un buen ejemplo de esto. Ahora necesitamos menos desarrolladores de software, pero más científicos de datos y más expertos que puedan emplearse en casos de uso muy complejos de IA con nuestros clientes.

En este nuevo mundo se necesitan habilidades diferentes. Por eso no me preocupa tanto que la gente se pueda quedar sin empleo como la tarea que tenemos de reciclar sus habilidades, capacitarles y contratar perfiles nuevos.

Competitividad, nube y futuro

En este punto de la entrevista, Klein subraya los diferenciales competitivos de la compañía, aunados a las ventajas que otorga la nube a la hora de acelerar el desarrollo de casos de éxito basados en inteligencia artificial.

Asimismo, prevé un futuro a un lustro en el que la ‘empresa autónoma’ será una realidad. Pero, anticipa, la innovación no parará y las empresas querrán más innovación y mucha más productividad.

D: En definitiva, y en un momento en el que toda la industria tecnológica está encaminada hacia el desarrollo de agentes de IA, ¿cuál es el diferencial competitivo de SAP?

C.K: SAP trabaja con las empresas más importantes del mundo. Y el ERP es el cerebro de cada una de ellas. Tenemos un conocimiento sectorial increíblemente profundo. Ninguna otra tecnológica comprende mejor el funcionamiento de las compañías. Y eso es precisamente lo que necesitan los agentes de inteligencia artificial. Estamos aprovechando todos esos datos y procesos contextualizándolos con los agentes. No hay nadie que pueda hacerlo mejor que nosotros. Si el ERP no funciona, la compañía deja de hacerlo automáticamente. Ahora tenemos que integrar ese ‘cerebro’ en la IA agéntica.

D: Otro de los aspectos en los que más ha incidido SAP en los últimos años es la ventaja de ir a la nube. Sin embargo, muchas empresas mantienen sus sistemas on premise debido a distintas reticencias o por complejidades a la hora de embarcarse en un proceso de migración.

"El ERP es el cerebro de cualquier empresa; si este no funciona, la compañía tampoco"

C.K.: Bueno, muchos de nuestros clientes ya están en cloud, ocupando su espacio en el mercado. De hecho, la mayoría ya ejecutan sus cargas de trabajo con un hiperescalar en infraestructura local. Y nosotros ya ofrecemos esa ejecución en los centros de datos de las empresas. Si estas no quieren que sus sistemas salgan de casa, nosotros lo podemos hacer. Hemos invertido mucho para aportar confianza y seguridad en el viaje a la nube, incluso si esto significa que pueden mantener la información y sus sistemas en sus infraestructuras.

D: Supongo que ahora ese mensaje será más importante que nunca cuando la unión de cloud con la inteligencia artificial ofrece mucha más agilidad y escalabilidad a la hora de desarrollar casos de éxito.

C.K.: Por supuesto. Piensa que la tecnología avanza a pasos agigantados, con innovaciones cada trimestre. En el mundo de las instalaciones locales, hay empresas que tardaban hasta ocho años en acceder a la última versión de un sistema. Es demasiado tiempo como para mantenerse competitivo. Por eso la nube es superior. Allí podemos lanzar actualizaciones de manera constante, lo que supone una vía mucho más ágil para llegar a la inteligencia artificial.

D: Comenzábamos la conversación hablando de cómo ha cambiado el mundo, SAP y usted desde que entrara a la compañía hace más de un cuarto de siglo. Para concluir, ¿cómo cree que será el futuro en el próximo lustro?

C.K.: Espero que nos volvamos a encontrar para poder asegurar que todo ha encajado. Que lo que decía Christian en 2026 se ha cumplido y que las empresas están obteniendo importantes ganancias porque la IA de SAP les ha ayudado a ser más productivos. Estoy seguro de que dentro de cinco años todas tendrán agentes de IA, pero a su vez, buscarán algo diferente, más inteligente y diferencial. Estoy deseando que llegue ese momento porque, aunque siempre puedas pensar en los riesgos de la tecnología, yo soy de los que ve las oportunidades. Se abrirán nuevas para toda Europa y nuestros clientes.