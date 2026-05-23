Hugo Fernández (V-Valley): "Yo no me dedico simplemente a revender tecnología, yo vendo innovación"

Las claves

Las claves Generado con IA V-Valley celebró su segundo Tech Summit en Ávila, reuniendo a más de 350 asistentes, 53 empresas y 78 expertos en áreas como IA, ciberseguridad, cloud y data. La inteligencia artificial fue protagonista, destacando la necesidad de gobernanza, formación y regulación para aprovechar su potencial e integrarla en los procesos empresariales. El evento subrayó la importancia de la ciberseguridad, advirtiendo que solo el 6% de las empresas está preparada para resistir un ciberataque. V-Valley apuesta por el valor añadido a través de iniciativas como Innovexya y V-Valley Academy, enfocadas en formación, innovación y talento digital para sus partners.

Con un giño ochentero y cinematográfico, V-Valley ha querido que las más de 350 personas que han acudido a su segundo Tech Summit se subieran al DeLorean para entrar en lo que el propio CEO de la compañía Hugo Fernández llamaba el “backstage de la innovación”.

Una segunda edición de un evento que volvía a tomar como escenario la ciudad de Ávila y que ha crecido tanto en asistentes, como en fabricantes y sesiones. Así a lo largo de sus dos jornadas, 53 empresas y 78 expertos mostraban sus conocimientos y soluciones en ámbitos como ciberseguridad, cloud, data o infraestructura y, cómo no, inteligencia artificial (IA).

Y es que, como en cualquier foro que se precie, la IA se colaba en la apertura del V-Valley Tech Summit con la presentación de Innovexya, una unidad específica para ofrecer servicios de formación, asesoramiento y acompañamiento a su red de partners en Italia, España y Portugal, en tecnologías como la inteligencia artificial.

También esta tecnología era la protagonista de la mesa redonda “De la visión al impacto: cómo convertir la IA (y la innovación) en resultados medibles a través del ecosistema”. Bajo la perfecta batuta del físico y divulgador científico Javier Santaolalla, David Hurtado, Innovation Lead de Microsoft abría la conversación afirmando que “la IA, la básica, está infrautilizada como herramienta de productividad” y que el cambio, va a ser mucho mayor de lo que podemos imaginar. “Hay que asumir que la inteligencia artificial es mucho más que una tecnología, es un cambio transversal a toda la empresa y que dota de inteligencia a cualquier proceso”.

En ese sentido, añadía que la transformación no solo radica en implantar IA sino también herramientas de ciberseguridad, de gobernanza o de formación “y por tanto estamos ante una inversión mucho mayor”.

También hacía referencia a ese potencial que aún no estamos viendo Juanjo García, director de Partners y Alianzas de Templus al afirmar que “la adopción es aún muy general. Mucha gente aún cree que la IA es simplemente un chat”. La necesidad de “personas que sean capaces de integrar toda la solución, de realmente hacer que la IA impacte en el negocio del cliente, dándole una fotografía global” y la gobernanza para lograr generar confianza en su uso” son dos de las claves que marcarán su desarrollo, añadía el portavoz de Templus.

Por su parte Javier Pemán, responsable de Negocio, Educación e Investigación de IA y HPC de Nvidia señalaba la regulación como otro factor que está ralentizando su adopción a nivel industrial y pedía una mayor agilidad en ese sentido.

También coincidía en afirmar que no puede entender la IA como una tecnología únicamente sino como algo que va a transformar por completo cualquier proceso y profesión. Eso sí, decía, “tras experimentar a nivel personal, es el momento de que las empresas comiencen a utilizar LLMs con su propia información, aterrizarlo a sus procesos de negocio y formar a sus empleados para que los utilicen”.

Como un “becario superdotado, educado e infatigable al desaliento”, a la IA como a los aprendices hay que darle información que entienda y con la que pueda aprender pero poniéndole guardarraíles”.

Imagen de la mesa redonda sobre IA en la que se analizaron aspectos como la gobernanza o la ciberseguridad.

“No nos hemos visto en otra así”, confesaba Roberto Alonso, director de Cloud, Software y Networking de V-Valley, una frase que recoge un sentimiento común de oportunidad pero también de riesgos.

Y es que la ciberseguridad era otro de los grandes ejes del debate, especialmente en tiempos de IA, que no ha hecho sino democratizar los ciberataques y complicar la lucha contra los mismos. Una batalla en la que “si hablas de IA la ciberseguridad debe ser una parte intrínseca”, añadía Roberto Alonso.

En ese sentido, reconocía Primitivo de Lorca Nova, inspector jefe de la Policía Nacional y coordinador nacional de C1b3rWall, “el que ataca va más rápido siempre”. Además De Lorca ponía de manifiesto la falsa percepción de seguridad que tienen muchas compañías señalando que “solo el 6 por ciento está preparada para resistir un ciberataque y, entre las pymes, el 70 por ciento se vería obligada a cerrar en caso de sufrirlo”. Más formación, más inversión y una mayor cooperación policial e institucional es “la única forma de hacer frente a los ciberatacantes”, manifestaba.

IA y ciberseguridad en una agenda en la que se sucedieron las conversaciones sobre el ciclo de vida de los datos, la soberanía, cómo operar y gestionar las cargas en la nube, la virtualización o la criptografía en la era cuántica.

Crecer ofreciendo valor añadido

El crecimiento en las cifras de asistentes, fabricantes y expertos de V-Valley Tech Summit 2026 no es sino reflejo del crecimiento de la propia compañía que, en el primer trimestre del año, era del 24,6 por ciento en nuestro país. “Estamos hablando de un incremento de 10 puntos por encima de la media del mercado”, afirma Hugo Fernández, CEO de V-Valley a DISRUPTORES EL ESPAÑOL, que añade que crecer cuando eres una compañía cercana a los 2.000 millones de euros no es fácil”.

¿El secreto? Pues además de confianza, cercanía, flexibilidad y humildad, cuatro pilares sobre los que pivota V-Valley, “según nos dicen nuestros propios clientes” también ha sido apostar por ser “mucho más que un simple mayorista, ofreciendo un valor añadido”.

Para ello desde la propia creación de Innovexya “que articula todos los servicios que podemos ofrecer, eso sí siempre a través de nuestros partners” porque como quiere dejar claro el CEO de V-Valley es nuestra estrategia de servicios siempre complementarios al canal, no hacemos competencia al partner, le ayudamos en tecnologías que pueden no tener expertice y nosotros sí”.

Otra iniciativa en ese sentido de ir un paso más allá es V-Valley Academy, puesta en marcha hace ahora dos años, “una incubadora de talento” a través de la que “formamos, certificamos y hacemos pruebas de concepto” y por la que, en su primer año, pasaron 4.500 personas. “Falta talento digital y el que hay por lo tanto se encarece. Y un país que no tenga ese talento no va a poder avanzar tecnológicamente con la velocidad que se precisa. Por eso, nosotros, como empresa, tenemos el compromiso de generar ese talento, de crearlo, aunque luego se vaya a la competencia”, afirma Hugo Fernández.

El CEO de V-Valley explicando cómo la compañía ha logrado crecer en nuestro país por encima del mercado.

Inteligencia Artificial, cloud, ciberseguridad, infraestructura… Es difícil encontrar un área tecnológica que no esté presente en el catálogo de V-Valley en el que ya hay cerca de 4.000 partners. Una oferta a la que ahora también suman servicios de colocation a través de un acuerdo con Templus. “Somos el único mayorista que ofrece este tipo de servicio pero es que es esencial porque la IA requiere de “infraestructuras robustas, cercanas y bien integradas”, explica Hugo Fernández.

Herramientas para la eficiencia energética de los centros de datos, soluciones de energía verde y fotovoltaica, agentes de IA, ciberseguridad… El mayorista vive un momento dulce que apuesta por mantener.

“Nosotros nos revendemos tecnología únicamente; pensamos con el cliente, le acompañamos… Vendemos innovación”, asegura Hugo Fernández que no tiene dudas en que este también será un año de crecimiento para V-Valley. “Seguiremos creciendo y lo haremos por encima del mercado”, asegura.

Lo sabremos en el próximo Tech Summit que todo apunta regresará a Avila, ciudad a la que según su alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera “ya está vinculado para siempre”.