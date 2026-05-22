Alberto Ruano abandonará la dirección de Lenovo en España después de diez años al frente de la filial

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Ruano dejará la dirección de Lenovo Iberia tras 13 años, oficializando su salida para finales de septiembre. Durante su mandato, Lenovo alcanzó un año histórico con ingresos globales de 21.600 millones de dólares y un beneficio neto de 559 millones. La división de inteligencia artificial experimentó un crecimiento del 84%, representando ya el 38% de los ingresos del grupo. Lenovo mantiene el liderazgo en Iberia con una cuota de mercado del 30,2% y prepara productos con capacidades de IA desde septiembre.

Lo que era un secreto a voces ya es oficial: Alberto Ruano abandona la dirección de Lenovo Iberia. El directivo dejará su cargo al finalizar septiembre, tal y como ha comunicado durante la rueda de prensa de presentación de resultados de la compañía.

Aunque no ha querido dar más detalles sobre su futuro profesional ni sobre su sucesor -los ofrecerá tras el periodo estival-, sí ha dejado clara su intención de seguir trabajando durante estos próximos cuatro meses exactamente igual que siempre, "como si nada fuera a pasar".

Ruano sale del fabricante de PC tras cerrar un año "histórico" a nivel global, con récord de facturación y de negocio, que se traducen en unos ingresos de 21.600 millones de dólares y un beneficio neto de 559 millones. La compañía crece además a doble dígito en todas sus líneas de negocio: dispositivos -entre los que se incluye la división de Motorola-, infraestructuras y servicios.

En Iberia, Lenovo se mantiene como el proveedor número uno con una cuota de mercado del 30,2% y un repunte sostenido, un trimestre tras otro, desde que el directivo llegase a la firma hace más de una década.

El impacto de la IA en la cadena de suministro

Todo ello a pesar de que la demanda de inteligencia artificial está tensionando el mercado de componentes. En este apartado, la compañía ha crecido un 84%, convirtiendo la IA en su principal motor de crecimiento, hasta representar el 38% de los ingresos del grupo. El directivo ha anunciado que todos sus productos contarán con capacidades de IA a partir del próximo mes de septiembre.

En una de sus últimas entrevistas como máximo dirigente local de la compañía, Ruano indicaba a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL que no temía a los tambores de crisis que resonaban desde la industria. "Nuestra posición de referentes nos abre un abanico de oportunidades muy bonito a través de la innovación", señalaba.

Más allá de los resultados, Ruano ha defendido hoy, con tono de despedida, la importancia de "crear seguridad, un buen clima laboral y de cuidar a diario las relaciones con todo el ecosistema" en un gigante del tamaño de Lenovo.