Las empresas españolas, preparadas para poner la IA a trabajar: así se suman al negocio agéntico de ServiceNow

Más de 25.000 personas se han dado cita en el evento anual de ServiceNow en Las Vegas.

Las claves

Las claves Generado con IA ServiceNow ha presentado en su evento anual 'Knowledge 2026' soluciones de IA agéntica, destacando su creciente impacto en la transformación digital de las empresas. Solo el 2% de las empresas españolas usa inteligencia artificial de forma avanzada y apenas el 28% tiene una visión clara de su implementación. La integración y la gobernanza de la IA siguen siendo retos clave para las empresas españolas, especialmente en cuestiones de ciberseguridad y cumplimiento normativo. El sector público español también muestra creciente interés en la IA, con ejemplos como Abanca e Iberdrola avanzando en la digitalización y eficiencia gracias a ServiceNow.

La tecnológica ServiceNow ha reunido a más de 25.000 personas en una de las ediciones más decisivas de 'Knowledge 2026', su gran evento anual celebrado en Las Vegas (EEUU). La IA agéntica está revolucionando la industria del software a escala global y lo hace a una velocidad vertiginosa, lo que obliga a las organizaciones a reaccionar para no quedarse atrás.

Los productos agénticos de ServiceNow presentados en este escaparate mundial han dado buena prueba de ello. "Nos extendemos a cada rincón del negocio con una IA que ofrece resultados reales", ha explicado Amit Zavery, presidente, director de Productos y director de Operaciones de ServiceNow, en una de las conferencias de esta semana.

No obstante, son muchos los retos y obstáculos que todavía han de superar las empresas para aprovechar todo el potencial de esta tecnología tan transformadora.

"El panorama empresarial es caótico en este momento. La empresa media ha estado ejecutando cientos de aplicaciones, cada una con su propio modelo de datos y políticas de seguridad. Los sistemas que no los necesitaban nunca fueron diseñados para trabajar juntos. Todo el mundo está optimizando a su propio ritmo, pero nadie lo está orquestando como un todo. Por eso solo el 19% de las empresas están obteniendo valor real de la IA".

¿Están las empresas españolas incluidas en esta foto fija? Digamos que la IA agéntica no les es ajena, pero el margen de mejora en su adopción aún tiene un largo camino por delante, donde rodearse de los mejores compañeros de viaje va a ser clave para poder implementarla en sus organizaciones de forma eficiente y con un impacto real en el área de negocio.

El mercado español, compuesto por grandes, pero también por medianas empresas -el tejido mayoritario del país- lleva dos años tratando de familiarizarse con la IA. "Ha llegado el momento de pasar a la acción. De dejar los pilotos y poner a trabajar la IA. La mejor forma de convencerse del resultado es comenzar a usarla", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Luis Miguel Domínguez, responsable de ServiceNow en Iberia, durante 'Knowledge 2026'.

Luis Miguel Domínguez, Area VP, Iberia en ServiceNow, durante 'Knowledge 2026' celebrado esta semana en Las Vegas (EEUU).

El responsable en España y Portugal considera que esta etapa es "muy interesante", aunque tras esa primera exploración de la IA, ahora es necesario integrarla con todos los procesos de la de la compañía. "Ahí es donde radica la mayor complejidad" y donde ServiceNow se convierte "en un aliado para que las empresas" no transiten este apasionante camino en solitario.

Los datos así lo confirman. Según la segunda edición del 'Índice de Madurez Empresarial en IA' -elaborado en colaboración con Oxford Economics-, en España solo el 2% de las empresas consigue en la actualidad un uso avanzado en inteligencia artificial. Este baremo constata una caída de once puntos a nivel nacional en 2025 respecto a 2024 , a pesar de que las empresas españolas reconocen el enorme potencial de transformación de esta tecnología.

Encontrar ese caso de uso idóneo que permita poner en acción la IA es complejo. En España solo un 27 % de las empresas ha desarrollado más de 50 casos de uso y apenas una de cada tres empresas (28 %) declara tener una visión clara sobre la implementación y el uso de la inteligencia artificial en su negocio.

Bien sabe lo que es afrontar esta dificultad Beatriz Gantes, Manager y ServiceNow Platform Owner en Abanca, entidad financiera con un fuerte arraigo en Galicia, aunque presente en toda España, que tiene en la innovación y la tecnología una de sus principales señas de identidad.

Beatriz Gantes, Manager y ServiceNow Platform Owner en Abanca, en Las Vegas.

Abanca ha comenzado a implementar los productos de ServiceNow y, aunque reconoce están en los primeros pasos de un proceso más largo y profundo para la transformación de la compañía, está convencida de van en la dirección correcta para no quedar atrás en todo lo que está por llegar de la mano de la IA agéntica.

"Veníamos de un ecosistema muy fragmentado, con herramientas que fueron naciendo a lo largo de mucho tiempo atrás para cubrir determinadas necesidades, sobre todo condicionadas por las diferentes regulaciones que van surgiendo", explica Gantes en entrevista con esta redacción en Las Vegas.

La entrada en vigor del reglamento DORA fue clave para que Abanca apostara por dar el salto a este nuevo escenario de la mano de la tecnológica. Gantes reconoce que, superada la resistencia al cambio, los clientes de Abanca han interiorizado también la nueva herramienta.

"Nuestro usuario final tenía la anterior herramienta muy controlada, con esta cuesta un poquito más, curva de aprendizaje, resistencia al cambio y demás, pero con el apoyo de ServiceNow lo hemos conseguido. Hemos salido de ese ecosistema fragmentado y tenemos todo en una herramienta única".

" Podemos gestionar incidentes no sólo de origen TI, sino también temas de privacidad, fraude, incluso de ciberseguridad que antes estaba separada; ahora se integra todo en la misma solución" Beatriz Gantes, Manager y ServiceNow Platform Owner en Abanca

"Tenemos métricas, KPIs que nos permite hacer el continuous improvement de los procesos y esa menor fricción con el regulador siempre que todo sea un poco más sencillo. Podemos gestionar incidentes no solo de origen TI, sino también temas de privacidad, fraude, incluso de ciberseguridad que antes la teníamos separada, ahora se integra en la misma solución", detalla Beatriz Gantes.

La IA agéntica —capaz de actuar de forma autónoma— está llamada a transformar la automatización empresarial. Sin embargo, según el 'Índice de Madurez Empresarial en IA', en España solo una de cada ocho empresasafirma estar muy familiarizada con la IA agéntica, lo que revela un significativo déficit en la explotación de su potencial.

"Creemos que estamos alineados con esa estrategia, aunque siempre lo más difícil es encontrar ese caso de uso que justifique la inversión y que puedas ver que impacta en la unidad de negocio", indica al respecto Beatriz Gantes.

La tecnología de ServiceNow está ayudando a las empresas españolas a afrontar esa complejidad y, como indicaba Luis Miguel Domínguez al inicio de este artículo, para "integrar la IA en cada rincón de las empresas". Pero no sólo se trata de implementar, sino también de hacerlo de forma que la gobernanza no se convierta en el "eslabón perdido".

Gobernanza, ¿el eslabón perdido?

A medida que crece la adopción de IA, también lo hacen los riesgos. La expansión de esta tecnología plantea serios desafíos en términos de ciberseguridad, privacidad y cumplimiento normativo. Beatriz Gantes así lo destacaba al considerar que el Reglamento DORA y poder afrontarlo con garantías fue un punto de inflexión en Abanca para su apuesta por ServiceNow ante este reto.

Así pues, la IA agéntica abre la puerta a ese trabajo autónomo de la tecnología, pero aviso a navegantes: "No conlleva olvidarse de ella". Lo explica Luis Miguel Domínguez durante nuestra conversación en Las Vegas.

"No es sólo una plataforma que integra datos y procesos; además vigila continuamente lo que ocurre en la organización para confirmar que cumple las políticas de la empresa y del regulador" Luis Miguel Domínguez, Area VP, Iberia en ServiceNow

"Estamos empezando a conseguir que la inteligencia artificial ejecute y sea autónoma en diferentes procesos. Las empresas necesitan una plataforma debajo que les facilite esa interconexión de los datos que dé paso a la ejecución. Porque, como dice Bill McDermott -presidente y CEO de ServiceNow- si la IA es no es capaz de ejecutar, es algo muy caro, una forma muy cara de tomar decisiones, pero no de actuar", argumenta al respecto el responsable en Iberia y España.

"Por eso estamos insistiendo mucho en la parte de gobierno, porque no se trata sólo de una plataforma que integra datos y procesos, sino que, además, está vigilando continuamente todo lo que ocurre en la empresa para confirmar que cumple las políticas de la empresa y las del regulador".

La realidad confirma con datos esa necesidad de la que habla Domínguez. En España, tan sólo un 34% de las empresas declara haber avanzado de forma significativa en el ámbito de la gobernanza, lo que supone una caída de diez puntos respecto a 2024, de acuerdo al segundo 'Índice de Madurez Empresarial en IA' de ServiceNow.

Este hecho evidencia la necesidad de redoblar esfuerzos para gestionar la IA de manera segura y eficiente, especialmente porque la seguridad de los datos sigue siendo la principal barrera para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial y encabeza la lista de preocupaciones de las empresas españolas.

La IA en el sector público

Por último, pero no menos importante, ¿cómo está el sector público español reaccionando frente a la irrupción de la inteligencia artificial? Aunque son las empresas las que están llevando la voz cantante en este ámbito, Luis Miguel Domínguez describe un interés al alza en España por parte de la esfera pública por no quedar atrás del beneficio de esta tecnología en la gestión de los servicios al ciudadano.

"Desde ServiceNow Iberia uno de los mercados donde más estamos creciendo en España es el sector público. Nos parece muy interesante", indica. Este auge de la demanda por sus productos se produce en todo tipo de escalafones de la Administración.

"Desde ServiceNow Iberia uno de los mercados donde más estamos creciendo en España es el sector público, tanto en Comunidades Autónomas como en grandes ayuntamientos" Luis Miguel Domínguez, Area VP, Iberia en ServiceNow

"Lo estamos constatando tanto en las Comunidades Autónomas como en ayuntamientos grandes, de ciudades ya con envergadura, que quieren implementar nuestra tecnología en la parte IT y la parte de atención al ciudadano", detalla Domínguez.

Para el responsable en Iberia, "el hecho de poder tener una plataforma de forma integrada todos los diferentes procesos de una administración pública es clave para ellos. Ayuda mucho a los funcionarios en su gestión del día a día y, en consecuencia a los ciudadanos", concluye.

Está claro que todavía queda trayecto hasta lograr la madurez consolidada de la economía española en la adopción de la IA. Sin embargo y, a tenor de lo constatado esta semana en el evento anual de ServiceNow en Las Vegas, a nadie escapa que tanto el sector privado como el público en España han entendido que no emprender ese viaje ya no es una opción.

No sólo se trata ya de experimentar con la IA, sino de comenzar a aterrizar casos de uso reales, que impacten en negocio y que abran un nuevo tiempo apasionante que tan sólo ha hecho que comenzar. O como se ha escuchado en cada rincón del complejo The Venetian, se trata de, por fin "poner la IA a trabajar".