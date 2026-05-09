La ciberseguridad en la era de la IA ya no fía todo a los permisos y empieza a promover el análisis de intenciones

El protocolario corte de cinta para inaugurar las instalaciones, con los principales directivos de Proofpoint.

Las claves

Las claves Generado con IA Proofpoint inaugura su primer centro de innovación en ciberseguridad en Europa, ubicado en el distrito financiero de París. La empresa apuesta por un nuevo enfoque de ciberseguridad basado en el análisis de la intencionalidad, no solo en los permisos tradicionales. El centro permitirá a clientes y socios experimentar soluciones que protegen datos y personas, y gobiernan la inteligencia artificial en entornos laborales agénticos. Proofpoint destaca la importancia de la gobernanza en la IA, permitiendo trazar acciones y probar la integridad de los agentes automatizados en las empresas.

Ante la visita al centro de innovación de una compañía tecnológica y basándose en experiencias anteriores, uno imagina algo parecido a un laboratorio. Es verdad que, al tratarse de una empresa dedicada a la ciberseguridad, en la mente, más que un laboratorio, se dibuja un ir y venir de informáticos con gafas, camisetas llamativas y bebidas energéticas -disculpen el cliché-.

Pero no es el caso. Estamos en pleno distrito financiero de París y aquí, la compañía norteamericana Proofpoint equipara su centro de innovación en ciberseguridad a un "centro de reuniones ejecutivas".

Ni rastro de informáticos -aunque es cierto que sólo hemos visto una de las dos plantas de las que dispone esta empresa en la avenida Charles de Gaulle- y sí muchas salas de coworking, mucho traje, mucha corbata.

Este es el primer centro de innovación de Proofpoint en Europa y ya solo por eso resulta atractivo acercarse e intentar descubrir el valor de este movimiento estratégico de la compañía.

Y este valor no tarda en aparecer. Proofpoint está trabajando en un nuevo concepto de ciberseguridad, el del análisis de la intencionalidad de determinadas acciones.

"La seguridad basada en permisos en el mundo actual del trabajo agéntico no es suficiente. Se necesitan tanto permisos como intención para estar protegido", remarcó el CEO de la compañía, Sumit Dhawan, durante el acto de inauguración.

En un momento en el que los agentes de IA están cada vez tomando más el control de determinados procesos en las empresas, ha llegado el momento de plantearse ciertas situaciones, al menos en opinión del CEO.

Así, también destacó que "los humanos se complementan con agentes de IA, que, en cierta medida, actúan como humanos en términos de navegar por la web, acceder a la información, mirar los datos y tomar decisiones".

Eso implica que también en estos agentes empiece a aparecer una posible intencionalidad maliciosa a la hora de tomar esas decisiones, algo que hay que atajar a través de soluciones innovadoras como las que busca Proofpoint.

En efecto, como quedó muy claro durante el evento, se está produciendo un cambio de paradigma que transforma un espacio de trabajo digital a un espacio de trabajo agéntico. Sumit Dhawan, esta nueva relación humano-IA genera nuevos riesgos. "La IA puede generar un volumen masivo de amenazas de forma autónoma, sin importar el idioma o el tamaño de la empresa", matiza.

Este Centro de Innovación de París servirá, pues, como centro estratégico de Proofpoint para la innovación en ciberseguridad en Europa, aunando tecnologías impulsadas por la IA, experiencia en la región, así como asociaciones con empresas, gobiernos y ámbito académico.

Interior de las oficinas del centro de innovación de Proofpoint en París.

En este espacio inmersivo, explica la compañía, clientes y socios podrán experimentar de primera mano cómo las soluciones de Proofpoint protegen a las personas, defienden los datos y gobiernan la IA, para que las organizaciones puedan adoptar la IA con confianza y prosperar en la era agéntica.

La instalación funcionará como "centro de reuniones ejecutivas donde se mostrarán las últimas innovaciones de Proofpoint en su plataforma, que ya ha captado la atención de 14.000 grandes empresas en todo el mundo, indican en la compañía.

Esto incluye su protección contra amenazas impulsada por la IA, soluciones de seguridad de IA basadas en intenciones y su marco de integridad de agentes (Agent Integrity Framework), así como su seguridad de datos unificada para apoyar el uso seguro y responsable de la IA.

Estas demostraciones destacarán asimismo las capacidades en seguridad de datos y gestión de riesgos internos de Proofpoint, así como en protección a través del correo electrónico, la nube y la colaboración, subrayando cómo las organizaciones pueden salvaguardar la información confidencial, reducir el riesgo humano y mantener el control en entornos cada vez más habilitados por la IA.

Aun así, como defiende el CEO, "no pretendemos ser un supermercado de la ciberseguridad. Estamos proporcionando controles de intención de personas e IA a través de soluciones que son las mejores de su clase".

La idea, en definitiva, es que centros de innovación como este ayuden a las empresas a reducir la complejidad de tener demasiadas herramientas de seguridad, enfocándose en cinco pilares críticos: red, punto final (endpoint), identidad, automatización del SOC y la protección de personas e IA trabajando con datos.

La gobernanza

Sobre la gobernanza, la compañía tiene muy claro que "las nuevas soluciones de seguridad de IA permiten trazar cada acción, reconstruir eventos y probar la integridad de lo que la IA ha hecho dentro de la empresa".

Al final, la clave está en que la automatización tradicional con IA es "determinista" -si pasa una cosa, haz esta otra-, mientras que, los agentes, al basarse en modelos de lenguaje natural tienen más margen de maniobra para pensar y eso lo vuelve todo más imprevisible en términos de seguridad.

Las soluciones de Proofpoint, tal y como ha revelado estos días la compañía en París, permiten que "si un cliente de Proofpoint reporta una amenaza que el sistema omitió, la plataforma es capaz de proteger atoda su comunidad global de clientes en 18 minutos".

Por último, sobre por qué Francia para este centro de innovación, responde Rémi Thomas, CFO de Proofpoint.

"Es un mercado clave para nosotros y fundamental para nuestra estrategia de crecimiento europeo. Esta inversión fortalece nuestra presencia y nos permite apoyar mejor a los clientes y socios con soluciones adaptadas a sus necesidades regulatorias y de seguridad. Seguimos comprometidos con la soberanía de los datos y la confianza del cliente, salvaguardando los datos a través de las fronteras mientras mantenemos estrictos estándares de privacidad”, refrenda.