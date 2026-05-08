Cuando la inteligencia artificial sacude la industria del software: Atlassian se mide en la nueva carrera tecnológica

Las claves

Las claves Generado con IA Atlassian busca redefinir su papel en la industria del software apostando por la inteligencia artificial como eje central de su estrategia. La empresa australiana quiere ser la plataforma que conecte personas, procesos y agentes de IA en todas las áreas de las organizaciones, no solo en equipos técnicos. Su nueva plataforma de IA, Rovo, pretende contextualizar el conocimiento acumulado en Jira y Confluence para transformar la colaboración entre humanos e inteligencia artificial. A pesar del crecimiento en ingresos y expansión internacional, Atlassian enfrenta presión por rentabilidad y ha realizado recortes de plantilla mientras aumenta su inversión en IA.

Si por algo es conocida Anaheim, ciudad del estado de California, es por ser el hogar del primer parque Disney, el único que diseñó y llegó a pisar su creador, Walt Disney, y que transformó para siempre la industria del entretenimiento.

Inaugurado en 1955, a poco más de media hora de Los Ángeles, el complejo se convirtió en un símbolo del modelo de ocio estadounidense del siglo XX. Tras Disneyland Park llegarían otros que se extendieron por todo el condado de Orange y que lo han convertido en uno de los mayores puntos de interés turístico del estado.

Pero esta semana, entre turistas, hoteles temáticos y familias cargadas de souvenirs, Anaheim acoge a otro tipo de visitantes. Empresas, directivos, desarrolladores y responsables de TI han tomado el centro de convenciones de la ciudad para asistir al gran evento anual de Atlassian, Team ‘26.

La compañía australiana, conocida por herramientas como Jira o Confluence, celebra aquí uno de los momentos decisivos de su historia reciente. Tras años convertida en referente global del software colaborativo, la multinacional trata, como tantas otras, de redefinir su papel en plena explosión de la inteligencia artificial.

Su objetivo es convertirse en la plataforma desde la que las empresas organicen el trabajo en la era de los agentes de IA y la automatización.

Cambio de escala

No se trata de un cambio menor. Durante dos décadas, Atlassian construyó su negocio alrededor de equipos técnicos y desarrollo de software; ahora se trata de trasladar su planteamiento a todas las áreas de la organización en un entorno en el que el trabajo empieza a compartirse con sistemas inteligentes.

Fundada en 2002 por dos estudiantes de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Sídney, Australia), con sus propios recursos, durante años se identificó a Atlassian con Jira. Una herramienta que acabaron utilizando una gran mayoría de desarrolladores para gestionar proyectos dentro de las metodologías ágiles que tanto calaron en los entornos empresariales.

Pero ahora, los discursos son otros, se habla de agentes, automatización y colaboración entre humanos e IA. Y es ahí donde la compañía busca de nuevo su sitio después de haber sido una referencia mundial del software colaborativo.

Su reto es convertirse en la capa que conecte a todos los actores de una organización: personas, procesos, conocimiento y esos agentes de IA que empiezan a convertirse en un actor más dentro de las empresas. Ese es el mensaje que ha prevalecido esta semana en Team '26: la IA no es un añadido, sino el núcleo sobre el que se está reorganizando toda la compañía.

El valor del contexto

Para ello, y como ya anunció su director ejecutivo durante su keynote, la gran apuesta es Rovo, la plataforma de inteligencia artificial sobre la que pretenden construir una capa de conocimiento que dé paso a una de las palabras más repetidas durante el evento: el contexto. Algo sobre lo que tampoco dejó lugar a dudas el CEO de Atlassian, Mike Cannon-Brookes, durante un encuentro a puerta cerrada con los medios internacionales: "Todo se reduce al contexto", resumía.

“Tenemos una enorme capacidad para ayudar a los clientes que ya están en nuestra plataforma”, explicaba su CEO, en referencia a cómo la compañía pretende aprovechar el conocimiento acumulado en sus herramientas.

¿Cómo lo van a hacer? Recurriendo a la información que los empleados han acumulado durante años, haciendo uso de herramientas como Jira o Confluence. Se trata de algo tan sencillo, como complejo de aterrizar: que los agentes entiendan qué ocurre dentro de las empresas. “No se trata solo de buscar información, sino de entender el código, los procesos y la lógica del negocio”, añadía.

Sobre esta cuestión, la responsable de Teamwork Lab en Atlassian, Molly Sands, contaba a DISRUPTORES que hay muchas compañías que viven ya una "sensación de caos provocada por la velocidad a la que están llegando las herramientas de IA". Algo que internamente definen como “AI fragmentation tax”: el tiempo y recursos que las empresas pierden intentando coordinar equipos, herramientas y flujos de trabajo cada vez más complejos.

Junto al cambio de estrategia del grupo australiano, también hay un viraje en cuanto a los clientes a los que se dirigen ahora. Junto a desarrolladores y responsables de TI, su abanico se amplía a áreas como operaciones, finanzas, recursos humanos o marketing. La adquisición de Trello en 2017 ya apuntaba a ello y el mercado lo confirmó con la compra de Loom.

Porque, según Sands, el verdadero desafío no está en la incorporación de estas herramientas, el reto es transformar la forma de trabajar dentro de las compañías: "Hace falta una cultura donde la gente pueda experimentar y sentirse segura utilizando IA”, defendía.

Crecer no es suficiente

Sobre el papel y el escenario de Team '26 las dudas son pocas, pero el momento para el sector del software no es favorable. La irrupción de la inteligencia artificial ha hecho tambalear unos cimientos que hasta hace muy poco parecían sólidos.

En el caso de Atlassian, la compañía sigue creciendo. Cerró su ejercicio fiscal de 2025 con más de 5.200 millones de dólares en ingresos, lo que significa un crecimiento del 19% respecto al año anterior, según datos proporcionados por la propia enseña.

A ello se suman los datos positivos del tercer trimestre fiscal de 2026, en el que ha alcanzado los 1.800 millones de dólares en ingresos, un 32% más interanual. También mantiene el impulso en su negocio cloud, que ya supera los 1.100 millones y crece un 29%.

Sin embargo, sigue acumulando pérdidas y, como recoge Reuters, continúa sin entrar en beneficios ante la expectación de un mercado que exige rentabilidad más allá de la expansión. Una presión que, asimismo, se ha trasladado al interior de la compañía, que en los últimos meses ha realizado recortes del 10% de su plantilla tras el despido de unos 1.600 empleados. Una reorganización que se produce mientras aumenta su inversión en inteligencia artificial.

La presión de la IA

Al mismo tiempo, el ritmo de desarrollo se ha disparado. “Ya no lanzamos producto dos veces al año, estamos entregando mejoras continuamente”, aseguraba Cannon-Brookes. Un cambio que obliga también a replantear cómo se comunican con sus clientes.

Además, Atlassian ha pasado de competir con herramientas de gestión de proyectos a hacerlo con tecnológicas como Microsoft, Google o Salesforce, que están integrando la inteligencia artificial en sus propias plataformas. La apuesta de la australiana es coger la delantera como un sistema que ya vive del trabajo que realizan las propias organizaciones.

La responsable de Teamwork Lab insistía, durante su encuentro con DISRUPTORES, en que, en este nuevo entorno, la clave es definir cómo humanos y agentes de IA van a trabajar juntos: "Los trabajos no son solo una suma de tareas, la IA puede liberar tiempo, pero son las compañías las que tendrán que redefinir cómo colaboran con las personas".

Lo que se juega en Anaheim no tiene tanto que ver con nuevos lanzamientos o capacidades, se trata más bien de si las grandes compañías de desarrollo de software serán capaces de seguir siendo relevantes en un negocio marcado por la inteligencia artificial.

Al igual que ocurrió con el modelo de ocio que nació a pocos kilómetros de aquí en los años 50, lo que está es la forma en la que se está reconstruyendo toda una industria. Y, en esa carrera, ya no basta con crecer, hay que demostrar que se puede liderar ese cambio.