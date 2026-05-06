ServiceNow exhibe músculo y se convierte en 'el agente de los agentes de IA': "El mercado del trabajo se está remodelando"

Bill McDermott, presidente y CEO de ServiceNow, este 5 de mayo durante la conferencia principal del evento anual de la tecnológica en Las Vegas (EEUU).

Las claves

Las claves Generado con IA ServiceNow presenta su nueva plataforma de IA como un punto de inflexión para la reinvención empresarial, destacando su papel como "el agente de los agentes de IA". La solución de ServiceNow permite la detección y gestión en tiempo real de datos, dispositivos e identidades, con acciones autónomas y mecanismos de gobernanza integrados. El CEO Bill McDermott afirma que la IA está remodelando el mercado laboral y que ServiceNow busca duplicar el tamaño de la empresa para 2030. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, resalta que la IA está creando empleos y empoderando a los empleados, subrayando la importancia de la seguridad en el despliegue de agentes de IA.

Un punto de inflexión en la historia de ServiceNow, una edición que será recordada como el inicio de una nueva era. Este ha sido, más que un deseo, el convencimiento manifestado este 5 de mayo por Bill McDermott, presidente y CEO de la empresa de software empresarial, en el arranque de su evento anual 'Knowledge 2026', celebrado en Las Vegas (EEUU).

Un abarrotado centro de convenciones del complejo The Venetian -casi- se ha quedado pequeño para acoger el arranque oficial de la presente edición con la conferencia principal de McDermott como plato fuerte de la agenda.

Había interés por conocer las últimas novedades de su plataforma -su conocida torre de control de IA para la reinvención empresarial- y la posible reacción de McDermott ante los vaivenes de Wall Street en las valoraciones de la potente industria del software, una circunstancia que sigue alentando el debate sobre el futuro de estas compañías en el seno del sector tecnológico mundial.

En ambos casos, el CEO de ServiceNow ha cumplido las expectativas, entrando a fondo en cada una de ellas. Sin obviar la complejidad del momento, McDermott está convencido de que este 2026 se recordará como el primer paso de un nuevo escenario: "La remodelación del mercado de trabajo", un arduo proceso en marcha que ServiceNow está construyendo junto a sus clientes y su pionera propuesta sobre la IA.

"Es el mejor momento que he visto para la innovación en la empresa. Todo lo que ha sucedido antes está culminando en este marco de negocio agéntico que hemos estado discutiendo en 'Knowledge'. Ahora todo se cierra. La IA separará a las grandes empresas de las que seguirán estando ahí, pero que tal vez no sean ya empresas de crecimiento", ha afirmado.

"Es el mejor momento que he visto para la innovación en la empresa" Bill McDermott, presidente y CEO de ServiceNow

"Tenemos una gran oportunidad de ser una de las empresas que verás dentro de cinco años y dirás: 'Ese fue un momento decisivo". Todo se trata del negocio agéntico y, literalmente, tener una plataforma para la reinvención empresarial de la IA justo ahora es la mano ganadora", ha argumentado.

Las empresas han invertido miles de millones en capacidades de IA, pero la gran mayoría no logra todavía vincular esa inversión a resultados de negocio medibles. Una compañía opera con cientos de aplicaciones, cada una con su propia capa de IA integrada.

Los agentes se implementan sin gobernanza y la inteligencia está desconectada de la ejecución. Es justo en este punto donde las novedades de ServiceNow rozan la cuadratura del círculo.

Su plataforma de IA detecta en tiempo real los datos, dispositivos e identidades de la empresa, decide la acción adecuada en función del contexto empresarial y ejecuta acciones de forma autónoma mediante agentes y flujos de trabajo. El sistema incorpora además mecanismos de gobernanza diseñados para garantizar el control y la trazabilidad en cada paso.

"El agente de IA de los agentes"

"ServiceNow va más allá de ser la plataforma de las plataformas. Con la IA autónoma como la puerta de entrada de los agentes, nos damos cuenta de que cooperaremos con muchos sistemas. Somos el agente de IA de los agentes. Por lo tanto, para las empresas que realmente van a identificar su negocio, alguien tiene que ser responsable de todos esos agentes", ha precisado al respecto en la conferencia principal del evento.

ServiceNow aborda los problemas derivados de decenas de sistemas desconectados, catalogados de forma inconsistente y diseñados para personas, no para agentes, conectando la detección de datos, la gobernanza y la acción autónoma sin necesidad de salir de la plataforma.

El CEO de ServiceNow durante la conferencia inaugural del evento anual de la tecnológica.

La visibilidad en tiempo real de todos los sistemas de IA, agentes, identidades y activos conectados de líderes como Amazon Web Services (AWS), Anthropic, Google Cloud, Microsoft Azure y otros proveedores de modelos garantiza que los clientes dispongan de una base para desplegar agentes de IA preparados para la empresa de forma controlada.

"Lo que estamos viendo ahora es más grande que la IA, más grande que el software, más grande que cualquier cambio tecnológico que hayamos visto cruzar este escenario. El mundo del trabajo se está remodelando. Poner la IA a trabajar para las personas es la puerta de entrada al crecimiento económico", ha proseguido el CEO.

"La desconexión entre Wall Street y el cliente"

Respecto a lo que ha definido como "la desconexión entre Wall Street y el cliente de a pie", McDermott ha defendido: "Ahora está quedando claro porque si ves a las empresas de modelos de lenguaje en el mercado comprando empresas de servicios, eso podría ser una señal de que tal vez no sea tan simple como una suscripción para hacer que una empresa ejecute un modelo de lenguaje de manera efectiva. No puedes simplemente decir: 'Tengo un modelo, aquí está. Buena suerte ejecutándolo'".

Y ha lanzado un claro mensaje a navegantes: "Comencé en 2019; terminamos ese año como una empresa de 3.5 mil millones de dólares. Este año, según información pública disponible, terminaremos alrededor de los 16 mil millones, por lo que ahora estamos imprimiendo una nueva ServiceNow cada año y le hemos dicho a los mercados de capitales que vamos a duplicar la empresa en 2030"

"Estamos imprimiendo una nueva ServiceNow cada año y le hemos dicho a los mercados de capitales que duplicaremos la empresa en 2030" Bill McDermott, presidente y CEO de ServiceNow

Sobre el escenario, la visita de Jensen Huang, CEO de NVIDIA ha devenido en uno de los momentos más aclamados por los asistentes. Huang ha aportado su visión sobre cómo la IA está impactando en el empleo, uno de los temas que más preocupan en la actualidad en la sociedad.

"Para las empresas ha llegado el momento de usar la IA para trabajar. Mucha gente piensa que, por supuesto, cambiará los trabajos; a algunas personas les preocupa que destruya empleos. Pero lo primero que todos deberíamos entender es que, en la actualidad, la IA no está haciendo más que crear empleos".

El CEO de NVIDIA y el CEO de ServiceNow, este 5 de mayo en Las Vegas.

"Si tienes una gran ambición, más ambición de la que tu empresa posiblemente pueda realizar, entonces la IA te ayudará a alcanzar tu ambición más rápido que nunca. Una vez que empiecen a usar la IA, se darán cuenta de que va a empoderar enormemente a sus empleados", ha insistido el CEO de NVIDIA.

Y junto a la ambición, la seguridad como prioridad. "Usen agentes de ServiceNow donde puedan. Y, por supuesto, vamos a construir estos agentes de forma segura. Tenemos el beneficio de que Anthropic y OpenAI construyen modelos de frontera con un rigor tremendo. Ahora, dentro de nuestras empresas tendremos que desplegar estos agentes con ARC ejecutando OpenShell para que sean seguros, protegidos y tengan acceso a la información correcta".

"Una vez que empiecen a usar la IA, se darán cuenta de que va a empoderar enormemente a sus empleados" Jensen Huang, CEO de NVIDIA

"Una vez que desplieguen eso, la cultura y la sensación dentro de la empresa es algo que tienen que experimentar; de repente la velocidad se volvió loca. Es realmente emocionante, así que animaría a todos a entrar en la era de la IA agéntica".

Qué duda cabe del devenir vertiginoso de los acontecimientos en los últimos dos años en la IA empresarial. Pero lo que está por venir, es difícil de saber, aunque algo sí es seguro: se está construyendo desde el presente.

"Cuando JFK se presentó ante el Congreso hace 64 años y comprometió a Estados Unidos con la Luna, no estaba hablando del futuro; lo estaba construyendo. Dijo 'vamos a la Luna', no porque fuera fácil, sino porque era difícil", ha defendido ante el público el CEO de ServiceNow.

"Ahora es su turno", les ha interpelado a sus clientes y socios reunidos en el centro de convenciones The Venetian. "Vuelvan con sus equipos, sus clientes, y construyan algo que el mundo no sabe que necesita, pero una vez que lo tenga, sabrá que nunca podría haber vivido sin ello. Ese es el negocio agéntico que vamos a construir juntos". Poco más que añadir. Sin duda, toda una manifestación de intenciones.