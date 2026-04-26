Código abierto y geoestrategia: cuando la soberanía digital aspira a ser la "nueva normalidad"

Las claves

Las claves Generado con IA El evento anual de SUSE en Praga ha centrado el debate en la importancia de la soberanía digital y la resiliencia tecnológica, especialmente en la era de la inteligencia artificial. La dependencia de soluciones tecnológicas propietarias y de proveedores estadounidenses preocupa a las empresas europeas, que buscan mayor control y autonomía sobre sus infraestructuras digitales. Según una encuesta de SUSE, aunque el 98% de las empresas priorizan la soberanía digital, solo el 52% están tomando medidas activas para alcanzarla, evidenciando una brecha entre intención y acción. SUSE propone infraestructuras de código abierto y una IA privada por diseño como vía para que las empresas mantengan el control sobre sus datos y cumplan con regulaciones, sin depender de terceros.

La realidad siempre se impone. Hay veces en las que en una calle no hay espacio para dos. Por romántico que sea el paseo, por bonito que sea el sueño.

En el pintoresco barrio de Malá Strana de Praga hay un pequeño pasaje de apenas 70 centímetros de anchura que, en el caso de que quieras recorrerlo, te convierte en un peatón solitario obligado a recomponerse, obligado a la resiliencia. Un semáforo sirve de guía. Rojo: no pasar.

Esta calle está considerada como la más estrecha del mundo y el país que lo acoge, como uno de los más resilientes. Levantarse después de dos ocupaciones consecutivas -la nazi y la comunista- y firmar un divorcio pacífico entre los dos territorios que formaban un mismo estado -República Checa y Eslovaquia- ha demostrado que, en tiempos de geoestrategia, cuando se trata de mirar al futuro, uno y uno casi siempre son multitud, como en este angosto callejón.

Visto desde esta perspectiva y justo en estos momentos de incertidumbre, quizá no había ningún lugar en el mundo que fuera más apropiado para celebrar el evento anual de SUSE, una de las compañías líderes en servicios de código abierto y que precisamente ha promulgado estos días que las empresas deben tomar el control de su tecnología, sin que otros interfieran en su propia soberanía.

La expresión 'soberanía digital' se ha oído hasta la saciedad estos días en el evento, casi siempre asociada por SUSE a su palabra fetiche: "Resiliencia".

Es verdad que la compañía de origen alemán ha presentado algunas novedades importantes, pero este evento ha supuesto algo más en términos de posicionamiento.

Y es que con su portfolio consolidado y ampliado, SUSE ha sabido esta semana asociar su razón de ser a nivel tecnológico con su razón de ser a nivel estratégico. Sin querer (o queriendo, tal vez) ha sentado las bases de una idea: "La resiliencia es tener capacidad de elección y la capacidad de elección es lo que hace que el código abierto sea tan necesario".

La frase es del CEO de la compañía, Dirk-Peter van Leeuwen, que añade: "Si dependes de un modelo propietario -es decir, de un proveedor externo que marca las reglas del juego y también el precio-, no tienes resiliencia y estás arrendando tu inteligencia a alguien más".

El contexto del que estamos hablando es el de una empresa (da igual el sector en el que ejerza su actividad) que necesita soluciones de infraestructura tecnológica -procesos, almacenamiento…- para implementar IoT, robótica o desarrollar inteligencia artificial.

Se le abren dos opciones a esta empresa: u optar por un proveedor externo que le suministra soluciones exclusivas y que nadie más tiene (más caras) o confiar en las soluciones de libre disposición, de cuya gestión se encargan empresas como SUSE.

El hecho de confiar en las aportaciones de la comunidad para resolver tus necesidades tecnológicas ha generado tradicionalmente dudas sobre la seguridad, pero esta preocupación ha ido mitigándose debido a que este tipo de compañías refuerzan ese apartado para ganar fiabilidad ante sus clientes.

El CEO de SUSE, Dirk-Peter van Leeuwen.

Es más, confiando en terceros, afirma Thomas Di Giacomo, CTO de SUSE, hay otro tipo de riesgos. "Estás a una orden ejecutiva de distancia de ser un rehén", recalca. Y eso, en tiempos geopolítica y geoeconómicamente inestables como los actuales, es más fácil que ocurra que en otro tipo de escenarios contextuales.

Este hecho, sumado a la irrupción fulgurante de la inteligencia artificial, ha hecho que las reglas del juego estén cambiando. Se ha hablado durante el evento de que la IA ha transformado la soberanía en un tema urgente.

La IA está emergiendo tanto como catalizador de la resiliencia digital como fuente de mayor complejidad, obligando a las organizaciones a replantearse el control sobre datos, modelos e infraestructuras.

Los líderes tecnológicos temen que, al usar en la nube modelos de IA cerrados, estén entregando su propiedad intelectual. Andreas Prince, Head of Sovereign Solutions de SUSE, afirma que "la soberanía no es una opción; la soberanía es la nueva normalidad".

Y es que la soberanía digital ya no es algo puramente técnico sino un mecanismo contra la situación geopolítica actual.

Evroc, uno de los partners de SUSE, lo resume de manera muy clara. "Europa está completamente en manos de pedidos de alto riesgo americanos. Eso no es aceptable", afirma su CEO, Matthias Astrom. Es más, el dato de que Europa (con un 40%) está por detrás de EEUU (un 80%) en penetración de la nube, tampoco es un buen augurio.

El evento se ha celebrado en el impresionante hotel Hilton Atrium de Praga.

Esas reglas del juego que parece que están cambiando invitan a que la dependencia de los hiperescalares sea menor. Un estudio encargado por SUSE, aun así, hace intuir que aún hay camino que recorrer, puesto que "las empresas siguen dependiendo en gran medida de esos hiperescalares, incluso cuando crecen las preocupaciones sobre la soberanía: el 65% de las compañías encuestadas afirma que aún son relevantes para soportar cargas de trabajo soberanas".

Y dos reflexiones entrelazadas más sobre IA, código abierto y soberanía. Abhinav Puri, General Manager de Portfolio de SUSE afirma que "la verdadera soberanía en la era agéntica consiste en controlar el ciclo de vida completo de tu inteligencia", pero, tal y como afirma Marc O’Regan, CTO para EMEA en Dell Technologies, "los datos son solo datos, se vuelven valiosos cuando se convierten en información y la exposición de los patrones asociados con esa información es muy arriesgada".

Y concluyen con una idea: es difícil ser totalmente soberano en IA cuando solo existen tres fabricantes de GPUs, todos estadounidenses.

Contra todo ello, aparece SUSE para intentar poner orden. Hayley Wienszczak, su Head of Global Partner Programs and Success, refrenda que "se trata de ayudar a nuestros clientes trabajando con los proveedores de servicios para construir una pila soberana basada en SUSE y asegurar así que nuestros clientes tengan el control sin perder de vista las regulaciones que les afectan".

Una encuesta para identificar el reto

Pero ¿qué piensan las empresas sobre todo lo anterior? SUSE lo ha plasmado en su investigación 'Navigating Digital Resilience', una encuesta a de 309 líderes tecnológicos de Francia, Alemania, India, Japón y EEUU.

El informe concluye que casi todas las empresas (98%) priorizan la soberanía digital, pero poco más de la mitad (52%) están tomando medidas activas para lograrla, lo que pone de manifiesto una creciente brecha entre la ambición y la ejecución.

"Las organizaciones a menudo se ven obligadas a elegir entre acelerar la IA y mantener la soberanía digital, pero es un falso intercambio", dijo Margaret Dawson, directora de marketing de SUSE. "La IA soberana que ofrecemos en SUSE permite lograr ambas cosas, integrando control, cumplimiento e innovación en la misma base", concede.

El desafío de cada empresa es también el desafío de SUSE y por eso su portfolio de infraestructuras de código abierto es cada vez más robusta. La compañía propone una IA "privada por diseño" que permita a las empresas ser dueñas de su inteligencia sin dependencias y, en el plano estratégico, destaca su identidad como empresa europea en un mercado dominado por proveedores estadounidenses.

"Esto es visto por los clientes como una garantía de que sus soluciones no estarán sujetas a órdenes ejecutivas o cambios bruscos en la política de EEUU que puedan interrumpir la continuidad del negocio", se escucha durante el evento.

Por eso la frase que pronuncia Dirk-Peter van Leeuwen, más que un refuerzo de la idiosincrasia de SUSE es una llamada a la acción, una invitación a "ser abiertos por diseño y soberanos por elección". Resilientes siempre. Como esta ciudad. Como este peatón solitario que, tras pintarse de verde el semáforo, no puede rendirse por estrecho que sea el callejón.