SUSE agiganta su rol como facilitador 'tech' tras aliarse con NVIDIA: llega el momento de 'abrir' las fábricas de IA

Las claves

Las claves Generado con IA SUSE refuerza su posicionamiento tecnológico mundial tras aliarse con NVIDIA, impulsando su iniciativa SUSE AI Factory para facilitar la adopción de IA empresarial segura y escalable. La colaboración con NVIDIA permite a las empresas crear y gestionar fábricas de aplicaciones de IA bajo estándares de código abierto, garantizando control, flexibilidad y soberanía sobre sus datos. SUSE amplía su catálogo con nuevas capacidades industriales y alianzas estratégicas, como la integración de Losant para edge computing y Switch para el desarrollo de gemelos digitales. La compañía también lanza una alternativa integral de virtualización y potencia su dominio en kubernetes e IA agéntica, apostando por infraestructuras abiertas y la transparencia en la gestión de agentes digitales.

Hay un océano y casi un continente entero entre Orlando (EEUU) y Praga (República Checa). Y esa es la metáfora perfecta para hablar del significativo salto (no solo geográfico sino de calidad) que ha experimentado en solo un año la compañía tecnológica alemana SUSE.

El tiempo que ha transcurrido entre la celebración de su evento anual (SUSECON) de 2025 en suelo norteamericano y la edición de este año, en la preciosa ciudad centroeuropea, ha servido para no solo consolidar sino ampliar una estrategia empresarial que le ha convertido en uno de los referentes tecnológicos para empresas que quieren evitar dependencias de terceros. Y eso, en pleno debate sobre la soberanía digital, es algo que cotiza al alza.

SUSE es un proveedor de soluciones de código abierto que, en esta era de explosión de la IA, ha aprovechado para reforzar su posicionamiento.

El ecosistema creado en los últimos tiempos por tecnológicas como SUSE parte de un precepto inamovible: para una empresa, elegir soluciones de código abierto frente a la dependencia de softwares de terceros ofrece ventajas críticas en términos de control, costes y flexibilidad, permitiendo que la empresa no quede atrapada por las decisiones de un único proveedor.

Eso sí, tradicionalmente, esa elección no ha estado exenta de riesgos, sobre todo, en términos de seguridad.

Por eso SUSE celebra estos días que ha encontrado algunas de las piezas que le faltaban para cerrar su propio círculo virtuoso y, a la vez, se ha armado con los sistemas necesarios para cerrar algunas de las brechas que lastran a las empresas.

Y lo ha hecho, entre otras cosas, con una alianza de primer nivel con el gigante NVIDIA para reforzar su SUSE AI Factory, un conjunto unificado de software para IA empresarial diseñado para cerrar de forma fluida la brecha entre el desarrollo local y la producción empresarial escalable.

Explicado de otra manera, la aspiración es que, gracias a los estándares de código abierto, las empresas puedan tener su propia fábrica de aplicaciones de IA -y también cada administración pública-.

En la práctica, esta aspiración, de materializarse, empodera a las empresas proporcionándoles las herramientas para ensamblar, desplegar, gestionar y gobernar aplicaciones de IA de forma consistente y a gran escala, trabajen en el edge, en el centro de datos o en la nube pública.

En términos teóricos, este acuerdo otorga más beneficios de los ya existentes al código abierto puesto que ofrece a las organizaciones la capacidad de utilizar la última tecnología de IA de NVIDIA mientras mantienen sus operaciones críticas y sus datos protegidos dentro de su infraestructura privada.

Durante el evento, Thomas Di Giacomo, director de tecnología y producto en SUSE, ha explicado que "los desarrolladores, usuarios y equipos de operaciones de IA están en una especie de callejón sin salida con la IA: quieren innovar rápidamente, pero deben asegurar este tipo de cargas de trabajo, agentes y procesos para garantizar la auditoría total antes de ejecutarlos completamente en producción".

El evento ha batido récords de participación con respecto a ediciones anteriores.

John Fanelli, vicepresidente de Software Empresarial de NVIDIA, dice que ese callejón tiene una rendija: "Nuestra colaboración con SUSE ofrece una Fábrica de IA abierta y completa, construida sobre una base de seguridad y soberanía".

Y eso, en definitiva, redunda en el hecho de que las empresas clientes de SUSE pueden poner coto a varias brechas de una tacada. La primera, la brecha entre el desarrollo local y la producción empresarial; la segunda, la brecha de la seguridad; y la tercera, la brecha del despliegue -los procesos de la tecnológica ya admiten cualquier ubicación, sea edge o nube-.

Para mejorar esas nuevas fábricas abiertas de IA, además, SUSE ha firmado otra alianza, en este caso con Switch, proveedor de IA, nube y centros de datos empresariales, para acelerar el desarrollo de gemelos digitales para mejorar las operativas de esas factorías.

"En la carrera por escalar la IA, las organizaciones no deberían tener que elegir entre la innovación de vanguardia y la estabilidad operativa", concede Rhys Oxenham, director general de IA de SUSE.

En definitiva, ha quedado claro durante SUSECON 2026 que la compañía alemana ha reforzado su posicionamiento en el sector tecnológico mundial. "SUSE ya no es la empresa que conocimos hace 30 años... estamos innovando en todo el portafolio de infraestructura", ha recalcado estos días Dirk-Peter van Leeuwen, CEO de la compañía.

Otra de las novedades que SUSE suma a ese catálogo es la capacidad industrial. La adquisición de Losant le confiere una nueva visión estratégica en el edge computing abierto para este sector. Además, fruto de acuerdos como el materializado con NVIDIA, completa el eslabón que le faltaba en su línea de ensamblaje de IA, la implementación a escala.

Ahorro de costes en 'hardware'

Pero ha habido más mejoras, como el desarrollo de una alternativa integral a la virtualización tradicional dominada por VMWare. Esta compañía, conviene recordar, es un facilitador tecnológico en términos de ahorro de costes en hardware, de gestión de infraestructuras y de soporte para entornos cloud e híbridos.

Ahora, SUSE entra de lleno en ese mercado -con la salvedad de que lo hace mediante arquitectura abierta- al integrar herramientas de migración automatizada como Coriolis, que permitirá a los clientes de la compañía gestionar tanto máquinas virtuales como contenedores de datos en una única plataforma, eliminando la necesidad de mantener silos tecnológicos separados.

Precisamente el dominio de la tecnológica alemana en contenedores -kubernetes- da todavía otro paso hacia adelante con la potenciación de su IA agéntica. En un panel organizado por la compañía, en el que se dio voz a expertos de SUSE y de varios partners, quedó muy claro que estos "compañeros de trabajo digital" tienden ya a "curarse a sí mismos cuando perciben un fallo".

También se advirtió un reto, combatir a los "agentespeligrosos", lo que lleva a la recomendación a las empresas de que vigilen de cerca a "los agentes que meten en sus casas".

Defiende SUSE dos situaciones. La primera, la de optar por una infraestructura privada que permita controlar la IA; la segunda, que aunque ningún agente puede trabajar de forma aislada y requieren un ecosistema de socios (como Google, AWS, Microsoft, Oracle o Fujitsu, es necesaria una base de código abierto para garantizar la elección y la transparencia.

Está demostrando este evento la importancia del verbo abrir. En el caso del mercado, abrir procesos tecnológicos para acabar con la dependencia de terceros; en el caso concreto de SUSE, abrir estrategias para convertirse en un aliado cada vez más completo.