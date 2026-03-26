Datadope evoluciona su estrategia de observabilidad con IA agéntica

Las claves nuevo Generado con IA Datadope lanza Smart Ops, una solución basada en IA agéntica para reducir el tiempo de resolución de incidencias técnicas en empresas. La plataforma permite ahorrar hasta 17 horas semanales en tareas repetitivas y logra una tasa de acierto del 90% en pruebas de concepto. Smart Ops realiza análisis autónomos de averías, propone resoluciones y ofrece resúmenes post mortem para evitar futuros incidentes. La solución es agnóstica, integrándose con cualquier herramienta de observabilidad, y busca potenciar la productividad de los técnicos sin reemplazarlos.

Una incidencia técnica que paralice la actividad de una empresa durante unos 60 minutos puede provocar pérdidas de hasta medio millón de euros. Esta es la estimación que maneja la tecnológica española Datadope, que ha apostado por la inteligencia artificial agéntica para tratar de reducir considerablemente los tiempos en este tipo de problemas y ahorrar a los técnicos hasta 17 horas semanales en tareas repetitivas.

La firma acaba de lanzar Smart Ops, una solución que supone “la evolución natural” a la observabilidad -sector en el que opera desde su nacimiento en 2017- para optimizar costes y acelerar la recuperación de fallos. Mediante agentes autónomos realiza un triaje y análisis de la avería y propone una resolución a los grupos de operaciones de forma “mucho más ágil” que en los tradicionales equipos de etiquetado y soporte.

Según ha explicado Sergio Monge, CEO de la compañía, en un encuentro con medios, las pruebas de concepto realizadas hasta la fecha tienen una tasa de un 90% de acierto y permiten reducir el Tiempo Medio de Resolución (MTTR) en un 66%.

Eso sí, ha puntualizado el directivo, “no trata de reemplazar a las personas”, sino que es una plataforma colaborativa que permitirá a los trabajadores ganar productividad en tareas que realmente aportan valor.

“Hablamos de proponer resoluciones y, aunque puede tomar decisiones autónomas, hay que tener todavía cuidado con la inteligencia artificial en los procesos críticos”.

En su opinión, buena parte del valor de la plataforma es que aporta un resumen post mortem en el que analiza qué ha pasado, por qué y cómo se puede evitar el incidente de cara a ocasiones futuras.

Asimismo, ha apuntado, la solución es agnóstica; es decir, es capaz de integrarse con todo tipo de herramientas de observabilidad independientemente del fabricante.

Observabilidad activa

Datadope fue fundada en 2017 por Raúl Melo, Fernando González y Sergio Monge. Este último, que ha pasado por compañías como Huawei o HPE, entre otras grandes tecnológicas, detalla que en ese momento hubo una transformación muy importante en la industria de la monitorización, que hasta entonces actuaba de manera “reactiva” y solo en base a fallos.

La idiosincrasia de su organización se basa en telemetrías para saber qué hacen las aplicaciones y los servicios críticos en cada momento. Una suerte de puente entre las TI y el negocio.

En sus propias palabras: “Llevamos el caos técnico a insights precisos”. Con esta actividad, Datadope ha conseguido permear en gran parte del IBEX35 en el país y en otras grandes y medianas cuentas.

En la actualidad, cuenta con 82 empleados, y aunque opera en países terceros como Australia y parte de América Latina, su paso natural es ir abriendo oficinas, sobre todo en Europa, donde el concepto de soberanía del dato les hace partícipes de cierta ventaja competitiva.