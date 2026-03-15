E. Doherty (Microsoft), sobre la energía nuclear: "Exploraríamos todos los ángulos posibles en energía sin carbono"

Eion Doherty durante la visita al centro de datos de la tecnológica en Dublín de febrero de 2026.

Las claves nuevo Generado con IA Microsoft opera más de 400 centros de datos en 38 países, impulsados por el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial. La compañía apuesta por cubrir el 100% de su consumo eléctrico con energías renovables y está dispuesta a explorar la energía nuclear para ser carbono negativo en 2030. España, especialmente Madrid y Aragón, es clave para Microsoft en Europa, planeando construir tres centros de datos en Zaragoza como hub regional. Microsoft colabora activamente con las autoridades europeas y españolas para cumplir con la regulación y garantizar sostenibilidad en sus operaciones.

El nuevo tiempo que ha instaurado la inteligencia artificial como tendencia tecnológica hegemónica erige a los centros de datos en infraestructuras críticas para progreso de la economía y la sociedad. Y es que la expansión de la infraestructura en la nube no es solo una cuestión de servidores; es un reto energético sin precedentes.

La ola de la IA no lleva visos de frenar, todo lo contrario. En los próximos años su crecimiento se prevé exponencial y esta realidad pone sobre la mesa preguntas difíciles de responder: ¿seremos capaces de satisfacer la demanda de suelo, energía, capital y talento que exige este desafío sin socavar los ya dañados recursos naturales del planeta?

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL trata de arrojar luz a esta realidad de la mano de Eoin Doherty, vicepresidente de Operaciones Cloud e Innovación de Microsoft en Europa, una de las voces autorizadas en la región en esta materia.

La tecnológica opera actualmente más de 400 centros de datos en 38 países, y la demanda sigue creciendo de forma exponencial debido a la adopción masiva de la inteligencia artificial. Una idea queda clara desde el minuto uno de nuestra conversación: "El crecimiento y la sostenibilidad deben ir de la mano", según defiende Doherty.

Nos atiende en Dublín durante el evento celebrado el pasado febrero para visitar el centro de datos de Microsoft en la capital de Irlanda, donde se anunció a escala global el nuevo hito de la compañía: "la energía renovable copó el 100% de su consumo eléctrico en 2025". La comunicación ha supuesto toda una manifestación de intenciones de lo que está por venir y acerca a Microsoft al ansiado objetivo de ser una empresa 'carbono negativo'.

"Ante la pregunta de si incorporaríamos más energía nuclear, que no siempre es popular en ciertos lugares de Europa, diría que Microsoft exploraría cualquier ángulo posible en términos de energía sin emisiones de carbono"

En este camino iniciado por la tecnológica emerge con fuerza el concepto de "transición gemela", es decir, digitalizar la economía mientras se descarbonizan sus operaciones. Con el hito de cubrir el 100% de su consumo eléctrico con renovables ya alcanzado, Microsoft confirma su disposición a explorar todas las vías posibles, también en Europa, incluida la energía nuclear, para cumplir su ambicioso objetivo de ser carbono negativo en 2030, aunque es consciente del debate que puede generar parte de la región.

"Existe la pregunta de si incorporaríamos más energía nuclear, aunque no siempre es popular en ciertos lugares de Europa. Microsoft exploraría cualquier ángulo posible en términos de energía sin emisiones de carbono", explica Doherty a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Este enfoque expansivo contempla, por tanto, la energía nuclear como parte de una estrategia de descarbonización equilibrada. De hecho, cabe recordar que la tecnológica ya ha dado en EEUU pasos significativos con proyectos de fusión nuclear de 50 MW con Helion en Washington y el reinicio del centro de energía limpia Crane de 835 MW en Pensilvania.

Eion Doherty, durante la visita al centro de datos de Microsoft en Dublín del pasado 18 de febrero.

"No nos oponemos en absoluto. Lo que queremos es cumplir, ser sostenibles y que nuestros clientes obtengan el mejor servicio posible", reitera Doherty. Y para ello, señala un único camino: "No entiendo otra forma de lograrlo que cumpliendo con todos los requisitos regulatorios".

Obviamente, su amplio conocimiento como actor protagonista en este sector le permite a Microsoft tener una actitud proactiva. "Aportamos algunas de las ideas que tenemos en términos de eficiencia energética o si pensamos en el informe Draghi, cómo simplificamos parte de la regulación para tomar decisiones más rápidas, pero fundamentalmente estamos comprometidos en apoyar a la UE y en hacer que Europa sea competitiva".

"No nos oponemos en absoluto a la regulación. Lo que queremos es cumplir, ser sostenibles y que nuestros clientes obtengan el mejor servicio posible"

El responsable insiste en que "una gran parte de las empresas a escala global que utilizan la nube de Microsoft son europeas", de ahí que la postura de la tecnológica con la regulación de la región sea la lógica y acorde a este contexto.

Sobre el papel de España en esta realidad de los centros de datos, Eoin Doherty destaca el peso de Madrid y Aragón. "España es importante para nosotros en dos aspectos. Primero, tenemos una región de Microsoft ya existente en Madrid que se centra principalmente en dar servicio al mercado español, pero que ha crecido para dar servicio también a otras partes de Europa. Por su parte, Aragón es similar a nuestro campus de Dublín que acaban de visitar -en referencia al pasado 18 de febrero- y que está enfocado en dar servicio a toda la región".

"Esa solicitud está en manos del gobierno de Aragón; esperamos una respuesta, ya sea luz verde o más preguntas, para finales de este año. Una vez sea una realidad, comenzaremos la construcción"

Según Eoin Doherty, Microsoft ve a "Aragón como un centro neurálgico (hub) para todo el sur de Europa". "Como probablemente sepa, estamos planeando construir tres centros de datos en Zaragoza. Estamos en medio del proceso del PIGA, que es un vehículo de inversión estratégica de vía rápida; de lo contrario, si estuviéramos desarrollando esos tres centros de datos individualmente, pasaríamos por un proceso más largo de permisos".

"Es la forma en que el gobierno de Aragón ha unificado todas las normas de permisos y planificación en una sola solicitud. Esa solicitud está en manos del gobierno de Aragón; esperamos una respuesta, ya sea luz verde o más preguntas, para finales de este año. Una vez que eso sea una realidad, comenzaremos la construcción".

En esta parte de la entrevista, Doherty detalla que la relación de Microsoft con los reguladores y proveedores de energía en España se basa en el cumplimiento de los procesos establecidos, sin recibir un trato preferencial.

"Como cualquier otro, solicitamos las conexiones eléctricas a través del proceso regulado. Por lo tanto, no recibimos ningún trato especial en ese sentido, ni lo esperamos. Simplemente trabajamos con, en el caso de España, a nivel de distribuidor, con empresas como Iberdrola, pero también colaboramos estrechamente con Redeia".

"Y, como saben, tramitamos las diversas solicitudes necesarias para obtener las conexiones. Sé que actualmente se están llevando a cabo conversaciones en el gobierno español sobre un proceso de licitación para conexiones a gran escala, y estamos a la espera de que se aclare".

"Pero tenemos bastante confianza en que se avance de forma similar a lo que está sucediendo aquí en Irlanda. El gobierno irlandés acaba de lanzar una política sobre las conexiones de grandes consumidores de energía que exige cumplir con ciertas expectativas en materia de energías renovables: cómo se utiliza la energía, cómo se utiliza de forma eficiente, cómo se genera un beneficio económico y cómo se invierte en la comunidad", concluye el responsable en Europa de Microsoft.

Queda claro que la construcción de centros de datos va a ser uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y que la capacidad de colaboración entre todos los agentes implicados (empresas, Administraciones públicas, universidades, startups, etc) será determinante para encontrar el equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad.