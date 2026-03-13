Alberto Ruano (Lenovo): "Las demandas de la inteligencia artificial van a tensionar el mercado de los componentes"

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Ruano (Lenovo) afirma que la demanda de inteligencia artificial está elevando los precios de componentes como memorias y CPU, con aumentos de hasta un 30%. Lenovo mantiene su liderazgo en el mercado de PC en España y Portugal, con crecimiento también en infraestructuras y supercomputación. La compañía apuesta por la innovación y el desarrollo de dispositivos integrados con IA, como su ecosistema Qira, enfocado en sectores clave como sanidad y educación. Ruano destaca la importancia de colaborar con la sociedad y apoyar proyectos locales como el Barcelona Supercomputing Center y centros de supercomputación en Castilla y León y Galicia.

Alberto Ruano no teme los tambores de crisis que suenan desde la industria global de semiconductores. El máximo dirigente de Lenovo en España y Portugal desde 2016 afronta lo que para muchos es una etapa de incertidumbre como una oportunidad para seguir innovando. Lo hace, además, con la seguridad que le confiere ser el líder destacado del mercado de PC en la región durante los últimos cuatro años, un trimestre tras otro, según las estimaciones de la consultora IDC.

Y, apostilla, con un continuo crecimiento tanto en este segmento como en el resto de dispositivos y áreas clave para la compañía. A saber: infraestructuras y supercomputación. “Hemos logrado conformar un porfolio de 360 grados”, apunta. “Llevo más de dos décadas en el sector y nunca había visto un récord igual”.

Recibe a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL en medio de la vorágine del Mobile World Congress 2026 entre el habitual trajín de reuniones, ponencias y corrillos que versan, en esta edición, sobre la tendencia de moda: la inteligencia artificial.

“Era evidente que las demandas de componentes de esta tecnología iban a tensionar el precio de las memorias y las CPU”, precisa, con unos costes de entrada que serán, tal y como estima, aproximadamente un 30% más altos.

Frente a la coyuntura, la receta del directivo pasa por “decir la verdad” y tratar de explicar el nuevo paradigma de la mejor manera posible tanto a sociedad, como a empresas y al canal de distribución.

“Había una cierta sensación de que la tecnología era una commodity y de que no se valoraba el I+D que hay dentro de los dispositivos”, afirma. Pero el mercado ha dicho basta y el paradigma ha cambiado. “Y va a durar, no sé cuánto, pero lo hará”.

Por otra parte, tampoco se muestra preocupado por el hecho de que el año pasado se diese el fenómeno de la gran renovación de equipos corporativos. “Más del 40% de los sistemas operativos Windows todavía no se han actualizado a la última versión”, puntualiza. Amén de otras novedades que se irán lanzando durante el ejercicio.

“Cuando hablo de commodity me refiero a todo lo que un aparato lleva dentro. Pero, por otra parte, nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el teléfono. No podemos prescindir de estas cosas y empezamos a valorarlas en su medida”.

¿Miedo, entonces, a un posible parón? “Para nada. Ya nos encargaremos de que, si lo hay, sea lo menos acentuado posible”, sentencia el directivo.

IA para sectores clave

Ruano se muestra más preocupado, eso sí, por dar a conocer su área de teléfonos Lenovo Moto, que se antoja clave para que funcione su propio ecosistema de inteligencia artificial, Qira. Este sistema hace que todos los dispositivos puedan interactuar entre sí y, desde uno solo, tener la capacidad de controlar a todos los demás.

“Llevamos trabajando con IA desde hace muchos años”, dice. “Precisamente, muchas empresas la usan porque los dispositivos ya la llevan incorporada. Cuanta más se utilice, mejor experiencia de usuario se va a generar, lo que nos va a llevar a una mayor productividad”.

En este sentido, cree que la próxima batalla de esta tecnología pasa por su desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad y, sobre todo, en sectores clave como sanidad o educación. “Tenemos que ‘verticalizarla’ y darle uso en las industrias vitales”.

De cara a su propia operativa, Ruano estima que “la IA nos va a ayudar a construir más conocimiento y a ser mejor compañía”. También a crear talento, dar oportunidades de desarrollo y generar puestos de trabajo en España.

“La responsabilidad de los directivos no es solo facturar, hay muchas más cosas, como colaborar con la sociedad”, indica en referencia, además, a que su tecnología se encuentra presente en proyectos como el Barcelona Supercomputing Center (BSC), Scayle de Castilla y León, y el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). “Aunque somos una firma global, todo lo que estamos haciendo en España se ha convertido en una prioridad para mí”.

Innovar para asegurar el futuro

Preguntado por cómo Lenovo va a intentar mantener el primer puesto en los próximos ejercicios, la respuesta de Ruano es clara: innovación.

“Lo difícil es mantenerse y no podemos perder esa ilusión. Eso nos penalizaría. A lo largo de la historia, hemos visto muchos casos de compañías con cuotas de mercado increíbles que han desaparecido por dejar de innovar”.

En su opinión, “tenemos que escuchar a la gente, a nuestros clientes y a las startups que traen nuevas ideas. Queremos ser más grandes, abrir nuevas fábricas y tener más capilaridad. Nuestra posición de referencia nos abre una rueda de oportunidades muy bonita”, concluye.