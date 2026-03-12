Entelgy sitúa a Ángel Echevarría al frente del negocio en plena reestructuración del mercado de la consultoría TIC

Las claves nuevo Generado con IA Ángel Echevarría asume la dirección general de negocio de Entelgy para reforzar la ejecución y eficiencia operativa en un mercado TIC cada vez más competitivo. Echevarría, vinculado a Entelgy desde su fundación en 2003, aporta más de 30 años de experiencia en el sector tecnológico y es vicepresidente del clúster vasco GAIA. La reorganización busca adaptar el modelo de Entelgy a los retos del sector, integrando inteligencia artificial, datos y automatización en sus servicios. Entelgy prevé alcanzar 103 millones de euros de facturación y aumentar su plantilla, con presencia en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Cambios al frente de la consultora tecnológica Entelgy.Ángel Echevarría, hasta ahora director general corporativo, asume ahora la dirección general de negocio de esta firma española.

Según la compañía, se trata de un movimiento pensado para reforzar la ejecución del negocio, la gobernanza interna y la eficiencia operativa en un momento de creciente competencia en el mercado de servicios tecnológicos.

Echevarría lleva en la compañía desde su fundación en los inicios del 2003, ligado a las unidades de negocio y las áreas de especialización de la compañía a nivel nacional. También fue el máximo responsable de Entelgy Ibai.

Ingeniero de Sistemas por la Universidad de Deusto, acumula más de tres décadas de trayectoria en el sector tecnológico y ha participado en proyectos tanto para organizaciones públicas como privadas, además de dirigir iniciativas vinculadas a la Unión Europea. Actualmente es también vicepresidente del clúster tecnológico vasco GAIA.

La decisión se enmarca además en una evolución organizativa más amplia con la que la firma pretende adaptar su modelo a los nuevos retos del sector, marcado por la creciente adopción de tecnologías de inteligencia artificial, datos y automatización de procesos.

En este contexto, la compañía plantea una propuesta de valor en la que las capacidades de data, procesos inteligentes e inteligencia artificial se convierten en eje transversal de sus servicios tecnológicos.

Fundada hace más de dos décadas y con capital íntegramente propio, Entelgy cuenta actualmente con una plantilla cercana a los 2.000 profesionales y presta servicios a organizaciones de sectores como banca, telecomunicaciones, industria, sector público o servicios, con actividad en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

La compañía prevé mantener su trayectoria de crecimiento durante el próximo ejercicio, con una previsión de 103 millones de euros de facturación y un incremento de su plantilla para acompañar la evolución del negocio.