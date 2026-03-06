Huawei desafía el veto occidental con innovación, inteligencia artificial e importantes alianzas en España

Las claves nuevo Generado con IA Huawei exhibe su liderazgo en innovación y alianzas tecnológicas en el Mobile World Congress 2026, ocupando el mayor espacio expositivo del evento. La compañía refuerza su apuesta por la inteligencia artificial y el desarrollo de talento, presentando más de 100 casos de uso aplicados a sectores como sanidad, educación y energía. En España, Huawei consolida su acuerdo con HM Hospitales y presenta un showroom de tecnología sanitaria, además de avanzar en el proyecto de smart city con el Ayuntamiento de Barcelona. La multinacional impulsa la transición hacia redes 6G y destaca el papel de la IA y los agentes autónomos como ejes estratégicos para el futuro de las comunicaciones.

Una edición más, el gigante tecnológico chino Huawei ha realizado una exhibición de músculo en el Mobile World Congress 2026. No sólo en cuanto a anuncios y capacidades asociativas, sino también en el terreno de lo tangible: su stand ha ocupado cerca de 11.000 metros cuadrados, prácticamente la totalidad del primer pabellón de los ocho de la Fira de Barcelona.

Se trata del mayor espacio expositivo del congreso -algo que ya es habitual-, en el que ha habido un continuo ajetreo de demostraciones de productos, reuniones ejecutivas y auditorios para la evangelización.

Con esto, la multinacional parece plantar cara a los vetos que lleva sufriendo el último lustro en buena parte de Occidente, especialmente en Estados Unidos, donde argumentos relacionados con la seguridad y la soberanía nacionales, y sus posibles vínculos con el Gobierno de Pekín, han puesto en duda su tecnología.

Algo similar ha sucedido en Europa, donde las instituciones avanzan hacia una prohibición de los proveedores considerados de alto riesgo en las redes 5G y de infraestructura crítica. Entre ellos se encuentra la empresa, junto con ZTE y otros jugadores del sudeste asiático.

Y es que, la geopolítica se ha convertido en el árbitro del desarrollo de servicios digitales. Ante este escenario, la respuesta es clara: innovación, desarrollo de industrias clave para la sociedad, y formación.

Más allá de agentes autónomos, el 5G y su convergencia con las redes actuales, Huawei apuesta por el impulso del talento relacionado con la inteligencia artificial en todo el globo y por extender su aplicación a sectores como sanidad, educación y energía.

De hecho, durante la primera jornada presentó hasta 115 casos de uso entre los que destacaron Eskom, principal suministrador de electricidad de Sudáfrica; y un colegio de secundaria en Hong Kong para el que la IA contribuye a la construcción de un sistema educativo “más justo” y a la ampliación del acceso a la alfabetización.

Proyectos en España

Pero no hace falta recorrer miles de kilómetros para dar cuenta del poder de la compañía para firmar casos de éxito. Con sabor local, y sedes por toda España, encontramos la consolidación del acuerdo con HM Hospitales.

Este se hizo patente en una fotografía con su presidente, Juan Abarca Cidón. Si el año pasado ya lanzaron una estrategia para modernizar sus infraestructuras de redes e impulsar el uso de dispositivos para la atención sanitaria personalizada, en esta ocasión han abierto un showroom exclusivo.

Firma del acuerdo con HM Hospitales, con su presidente, Juan Abarca, a la derecha de la imagen. Huawei

Ubicado en el Centro Universitario HM de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela, tendrá un aula de exposición tecnológica, un laboratorio de autonomía con avatar interactivo, un aula de simulación clínica, una sala de conferencias y distintos espacios comunes conectados.

La iniciativa, en la que también participa TRC, supone para el propio Abarca “seguir evolucionando hacia un modelo asistencial más eficiente, innovador y centrado en el paciente. Este tipo de colaboraciones nos permiten avanzar con mayor agilidad y trasladar los avances científicos y tecnológicos a la práctica real”.

Por otra parte, y con capital en la propia Ciudad Condal, el Mobile también ha sido testigo de la actualización del proyecto con el Ayuntamiento de Barcelona para convertir a la urbe en una smart city basada en conectividad, plataformas TIC y sostenibilidad.

En este caso, se centra en un prototipo de Centro de Operaciones Inteligente que incluye visualización del tráfico para la predicción de riesgos de atascos; análisis de accidentes, con la identificación de zonas de riesgo y optimización de la coordinación con los servicios de emergencias; y evaluación continua de la calidad del aire, lo que permitirá establecer medidas de control en caso de alta contaminación.

Presentación del Centro de Operaciones Inteligente para el Ayuntamiento de Barcelona. Huawei

Inteligencia artificial y redes como ejes estratégicos

Todos estos ejemplos son una demostración, según apuntaba Nicholas Ma, presidente del departamento de cuentas de Gobierno y empresas globales de Huawei, de que “los modelos de lenguaje grandes (LLM, de sus siglas inglesas) ya están alcanzando su madurez para poder centrarnos en usos a gran escala”.

La inteligencia artificial se ha convertido en el principal núcleo de conversación de la multinacional durante esta semana. De hecho, el lema elegido ha sido ‘Advancing All Intelligence’.

Dentro del aluvión de novedades técnicas destacan las relacionadas con la simbiosis entre la IA y las redes como transición para la próxima era de 6G. En este sentido, el fabricante llama a empezar a aprovechar la IA agéntica en tres capas: servicio, red y NE.

Tras una implantación masiva de 5G-A, “es hora de que la industria se una para liberar todo su potencial”, aseveraba Yang Chaobin, CEO del grupo de negocios TIC de la organización. “Debemos utilizar eficientemente los nuevos recursos del espectro, como el U6 GHz, para generar nuevo valor y, al mismo tiempo, allanar el camino hacia la evolución al 6G”.

En este sentido, ha lanzado el proyecto de código abierto del software A2A-T para impulsar la estandarización de comunicaciones de agentes autónomos. “Este año entramos en la era del ‘internet agente”, indicaba Li Peng, vicepresidente senior y presidente de ventas y servicios TIC de Huawei. “Las redes no solo conectarán a las personas, sino a cientos de miles de millones de agentes”.