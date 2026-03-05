Redes más resilientes, anticipos del 6G y la puesta de largo de la IA agéntica para un MWC 2026 con menos esplendor

Las claves nuevo Generado con IA El MWC 2026 destacó por una menor afluencia y un ambiente más frío, influido por conflictos internacionales e incertidumbre. Las presentaciones tecnológicas se centraron en redes más resilientes, anticipos del 6G y la inteligencia artificial agéntica, con avances hacia sistemas autónomos. La robótica fue protagonista, con robots asiáticos sirviendo comida, ayudando en hospitales y fábricas, y la presentación de un robot enfermero inteligente. SoundHound AI lanzó un agente de ventas por voz basado en IA para retail, capaz de interactuar en tiempo real y coordinar diferentes servicios empresariales.

La edición del Mobile World Congress de este año ha sorprendido por el descenso de visitantes y por un ambiente mucho más frío que otros años. Seguramente han influido en estas dos cuestiones el conflicto bélico que se inició justo el día antes de su inauguración en Oriente Medio y la preocupación, por la incertidumbre, de los asistentes.

Aun así, se han presentado propuestas tecnológicas interesantes en los ámbitos del cloud, las redes de telecomunicaciones, la robótica y la salud. Todo ello envuelto en capas de inteligencia artificial y, los más avanzados, en agéntica, una evolución de la IA generativa hacia sistemas autónomos capaces de establecer objetivos, y tomar y ejecutar decisiones por su cuenta.

Entra en nuevos horizontes ha sido el lema de esta edición y bien que se ha adentrado, desde el mar hasta el espacio, esperando la culminación del despliegue del 5G y ya adentrándose en el desarrollo del 6G, “que veremos empezar a implementarse de aquí a tan solo tres o cuatro años”, predijo Juan Olivera, presidente de Ericsson España. También preocupa cada vez más la seguridad de las redes y compañías como Honor ya piden abiertamente colaboración para desarrollar un ecosistema abierto de dispositivos. Eso sí, a través de su plataforma Honor AI Connect, en la que ya prevé que integrará más de 20.000 servicios de IA este mismo año.

“Estamos viviendo un cambio profundo en la manera en que se valora la conectividad. Las expectativas ya no giran solo en torno a la velocidad sino a una conectividad real que proporcione calidad y esté disponible cuando más importa. Desde el gaming y el videostreaming hasta los casos industriales más innovadores basados en IA y automatización, el uplink o la capacidad de enviar datos desde cualquier dispositivo, todo ello se convierte en un elemento diferenciador”, afirmó Olivera.

Alto rendimiento

Ericsson presentó en el MWC 2026 el 5G SA, con latencia ultra baja, calidad de servicio garantizada y slicing de red. “La tecnología está lista y ahora toca desplegar a escala, diseñar nuevos modelos de negocio y avanzar en un marco regulatorio sólido que impulse la innovación, la inversión y la soberanía digital de Europa”, aseguró Olivera. La compañía sueca destacó en su stand del Hall 2 de Fira Gran Vía el papel crítico de las redes de alto rendimiento para soportar la próxima generación de aplicaciones basadas en IA, dispositivos conectados y servicios digitales, y también su monetización.

Para Olivera, “fortalecer la resiliencia digital no es una cuestión de futuro, sino una prioridad inmediata porque hay que proteger las funciones básicas de nuestra sociedad”. Por estos días, Ericsson ha presentado un entorno inmersivo que recrea un distrito urbano conectado, con casos de uso reales que ilustran cómo las redes inteligentes habilitan nuevos modelos de negocio y experiencias digitales en múltiples industrias.

Juan Olivera, presidente de Ericsson España.

Las soluciones tecnológicas de la empresa sueca tienen como objetivo impulsar la cobertura y la calidad de las redes móviles, reforzar la resiliencia de servicios críticos y mejorar la capacidad de respuesta ante crisis.

Robots para todo

La robótica ha sido otro de los grandes protagonistas de esta edición del MWC, sobre todo la que nos llega de Asia. Robots que sirven comida, bailan, ayudan en hospitales o fábricas.

China Mobile presentó unidades que sirven bebidas y aperitivos en restaurantes después que el cliente los haya seleccionado en una tableta. Los robots de SK Telecom controlan carretillas elevadoras en una fábrica y los humanoides de Agibot saludan, practican tai chi por el recinto, sirven bebida o bailan ante los asistentes.

Una de las propuestas más sorprendentes y optimistas fue presentada por GSMA Foundry x Nuhs, una colaboración entre GSMA Foundry y el National University Health System de Singapur. Se trata de un robot enfermero inteligente, impulsado por IA y 5G, que es capaz de desplazarse de manera autónoma por las salas hospitalarias, entregar medicación y monitorizar pacientes a través de sensores. Este humanoide tiene un rostro amable en pantalla y una aplicación real en el ámbito sanitario.

A pesar de ello, Kate Darling, investigadora del Boston Dynamics AI Institute, alertó sobre los retos sociales de la robótica avanzada y apostó por una innovación responsable durante su intervención en el Talent Arena. “Estamos esperando demasiado y demasiado rápido de los robots. El cambio llegará pero debemos ser pacientes”, afirmó Darling, destacando que el reto no es solo técnico sino profundamente humano, alertando que “las expectativas de los inversores son demasiado altas”.

La voz para la empresa

Se vieron también propuestas dirigidas a facilitar la interacción entre empresas y consumidores. SoundHound AI, líder mundial en IA conversacional y de voz, anunció durante el MWC 2026 el lanzamiento de Sales Assist, un nuevo agente de IA con tecnología de voz para el sector del retail. La solución tecnológica, diseñada para el personal de tienda, proporciona información en tiempo real.

Con el consentimiento del cliente, la IA analiza la intención y el contexto y ofrece recomendaciones instantáneas basadas en datos que se envían directamente a una tableta o a cualquier dispositivo con micrófono y pantalla. El agente de ventas de SoundHound muestra la oferta adecuada al instante, durante la misma conversación.

Shawnna Del Hierro, CIO de SoundHound AI

El sistema de IA de SoundHound funciona con el reconocimiento automático de voz, utilizando el lenguaje natural, diseñado para entornos de venta minorista ruidosos y en constante movimiento, con tiempos de espera mínimos. Este agente de asistencia de ventas coordina varios agentes de IA especializados, que acceden a herramientas de CRM, facturación, promociones, bases de datos de productos y cobertura (si el teléfono de un cliente no funciona, el sistema puede comprobar si cumple los requisitos para una actualización, recuperar los datos de la cuenta y facturación, mostrar promociones para cambiar de teléfono o sugerir productos complementarios).

“Los asistentes de voz o los chatbots existen desde hace años pero ahora es cuando por fin es posible una interacción de voz realmente eficaz y apta para las empresas. Esta solución la presentamos para retail pero se aplica en otros muchos ámbitos empresariales y ahora queremos lanzarla a Europa”, afirmó Shawnna Del Hierro, CIO de SoundHound AI.

Y de la tierra al espacio, pasando por el cielo. Propuestas de satélites dirigidas a operadores en telecomunicaciones, coberturas satelitales para zonas con cobertura móvil limitada y, en la entrada sur de la Feria, una exposición a gran escala mostró el Aeropuerto del Futuro, resultado de unir aviación y conectividad. Los asistentes pudieron comprobar ellos mismos cómo serán los aeropuertos hiperconectados, que transformarán todos los viajes en experiencias de primera clase. O al menos eso prometen.