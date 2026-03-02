Amazon aumenta su inversión en España hasta 33.700 millones para su región de centros de datos

Las claves nuevo Generado con IA AWS invertirá 33.700 millones de euros en España para ampliar su infraestructura de centros de datos, con especial foco en Aragón. La inversión total de AWS hasta 2035 podría contribuir con 31.700 millones de euros al PIB de España y generar cerca de 29.900 empleos anuales, directos e indirectos. Las nuevas instalaciones en Aragón incluirán fábricas y centros logísticos dedicados a servidores de IA y aprendizaje automático, sumando unos 1.800 empleos en la región. AWS impulsa la formación digital en España y refuerza su compromiso medioambiental, apostando por energía renovable y proyectos de gestión hídrica para reducir su impacto.

Amazon Web Services (AWS) ha protagonizado el primer gran anuncio de la presente edición del MWC. Ha anunciado planes para invertir 33.700 millones de euros en España para ampliar y respaldar su infraestructura de centros de datos, proporcionando capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube a organizaciones de toda Europa. El anuncio añade 18.000 millones de euros a los 15.700 millones de euros de inversión ya anunciados en 2024.

Se estima que la inversión total prevista en la Región de AWS Europa (España), ubicada en Aragón, contribuirá con 31.700 millones de euros al PIB total de España hasta 2035, apoyando el equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo de media anual en empresas locales, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos. De estos, 6.700 son empleos a tiempo completo derivados de la inversión directa de Amazon en múltiples categorías, entre ellos personal altamente cualificado en operaciones de centros de datos, y empleados de los proveedores de AWS, como trabajadores que construyen las instalaciones, y personal de seguridad de los centros de datos, entre otros.

AWS también tiene previsto construir en Aragón instalaciones relacionadas con la cadena de suministro, que apoyarán directamente las operaciones de centros de datos en España y Europa. Cuando estén plenamente operativas, se espera que estas instalaciones generen aproximadamente 1.800 empleos en Aragón. El proyecto incluirá una fábrica dedicada al ensamblaje y las pruebas finales de los servidores, un almacén de logística y una instalación para la fabricación y reparación de servidores de IA y aprendizaje automático (ML), un componente clave de la estrategia de economía circular de AWS.

Desde su llegada a España en 2011, AWS ha invertido más de 20.000 millones de euros en el país en sus operaciones comerciales, red logística, infraestructura cloud e IA y en programas de apoyo a la comunidad e innovación para clientes y empresas. "En el 15 aniversario de Amazon en España, esta nueva inversión en infraestructura refuerza nuestro compromiso a largo plazo y será fundamental para el futuro digital y económico del país", afirmó David Zapolsky, consejero general y vicepresidente senior de políticas públicas globales de Amazon.

"Estamos apoyando las capacidades digitales de Europa y ampliando la infraestructura de nube e IA que empresas y organizaciones ya utilizan para crecer e innovar. Nuestra inversión creará oportunidades significativas para los ciudadanos españoles, incluidos empleos de alta cualificación e iniciativas comunitarias, al tiempo que avanzamos en la gestión responsable del agua y promovemos proyectos de energía libre de carbono. Esta es una apuesta a largo plazo por España, y estamos orgullosos de hacerla."

El compromiso de Amazon con la operación de centros de datos en España comenzó con el lanzamiento de la Región AWS Europa (España) en Aragón en noviembre de 2022.

La Región de AWS ya está impulsando la transformación digital de organizaciones de toda España, Europa y el mundo. Esta inversión respaldará la creciente demanda de computación en la nube e IA, acelerará la adopción y las capacidades de IA, y permitirá la modernización continua de organizaciones españolas y europeas de todos los tamaños.

AWS también pone capacidades de nube e IA a disposición de instituciones públicas de España y Aragón, incluidas universidades, centros de formación profesional e institutos de investigación, empoderando a la próxima generación de investigadores, educadores e innovadores.

A nivel nacional, AWS ha formado en competencias digitales a más de 200.000 personas en España desde 2017, capacitando a las personas para avanzar en sus carreras e impulsar la transformación digital del país. Amazon, en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, se ha comprometido a formar a medio millón de estudiantes en habilidades de IA y digitales antes de 2027 en España a través de programas como AWS Futuro IA, AWS re/Start, AWS Spain Skills to Jobs Tech Alliance y Amazon Future Engineer.

Compromiso medioambiental

Por otra parte, Amazon se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2040. Para impulsar las operaciones con energía renovable y apoyar la expansión de la infraestructura cloud local, Amazon está invirtiendo en 100 proyectos solares y eólicos en toda España, incluidas siete nuevas granjas solares. Los centros de datos de AWS en Aragón han compensado su consumo eléctrico con un 100% de energía renovable desde su apertura en 2022.

AWS también tiene el compromiso de devolver a las comunidades más agua de la que utiliza en sus operaciones directas para 2030. En 2024, AWS había alcanzado el 53% de ese objetivo. En Aragón, AWS apoya cinco proyectos hídricos con una inversión de 17,2 millones de euros: detección y reducción de pérdidas de agua por fugas en tuberías envejecidas, aumento del caudal de agua reutilizada para las granjas locales, implementación de un innovador sistema de gestión de inundaciones para Zaragoza, acceso para los agricultores a una solución de IA basada en AWS para maximizar el rendimiento de los cultivos reduciendo la huella hídrica, y modernización de una tubería de agua crucial para Huesca.

Los centros de datos de AWS están impulsando el crecimiento económico al crear oportunidades para proveedores y servicios locales, generando empleo cualificado y permitiendo que Aragón emerja como hub digital europeo. Esta inversión seguirá contribuyendo al crecimiento de la economía y las empresas locales, con más de la mitad del impacto de la inversión concentrado directamente en Aragón. Según estimaciones, contribuirá con 18.500 millones de euros al PIB regional aragonés hasta 2035 y apoyará una media anual estimada del equivalente a 13.400 empleos a tiempo completo en empresas locales, de los cuales 4.200 son empleos a tiempo completo derivados de la inversión directa de Amazon en Aragón.