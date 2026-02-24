La inversión global en TI repuntará un 10,8% en 2026

El gasto en TI crecerá a lo largo de este año. Pexels

La inversión global en Tecnologías de la Información (TI) mantendrá un ritmo sostenido de crecimiento durante este ejercicio. Repuntará hasta un 10,8% interanual, alcanzando los 6,15 billones de dólares, según las últimas previsiones lanzadas por la consultora Gartner.

Eso sí, no batirá récords como en 2025, año en el que se disparó hasta el 14%, tocando un techo para el que han tenido que pasar casi tres décadas y un cambio de siglo; desde 1996. La cifra total fue de 4,25 billones y, en el conjunto de las TIC -añadiendo telecomunicaciones y servicios empresariales-, el montante ascendió a casi siete billones de dólares, según IDC.

En esta ocasión, y a pesar de que hay cierta preocupación por una posible burbuja, la infraestructura de inteligencia artificial seguirá tirando del carro del gasto, sobre todo en lo relacionado con software y hardware. Por su parte, “la demanda de los proveedores de nube a hiperescala continuará impulsando la inversión en servidores preparados para cargas de trabajo de IA”.

Por contraposición, hay un ligero cambio con respecto al año pasado en lo que a ordenadores y dispositivos se refiere. Si en los anteriores 12 meses hubo una fuerte tendencia de recambio y aprovisionamiento de ordenadores y hardware corporativos, ahora la proyección estipula una ralentización de crecimiento al 6,1%.

En paralelo, los modelos de inteligencia artificial generativa seguirán aumentando: concretamente un 80,8%. Además, se espera que su cuota de mercado de software lo haga un 1,8%. En cualquier caso, la firma de análisis habla también en términos de “desilusión” por esta vertiente de la IA. Y es que, muchos proyectos han fracasado en las empresas y muchos CIOs están cambiando su enfoque hacia soluciones proporcionadas directamente por fabricantes.

Gasto por segmentos

Las categorías que más empujarán la inversión total serán las de software y servicios de TI. Sin embargo, esta primera se ha revisado ligeramente a la baja, hasta el 14,7%, desde el 15,2%, tanto en software de aplicación como de infraestructura.

Los sistemas de centros de datos serán los que más margen porcentual de crecimiento obtendrán, aunque experimentan una caída de más de 15 puntos con respecto a 2025. A pesar de este frenazo, la cifra será cercana a los 650.000 millones de dólares.

Por su parte, en el apartado de dispositivos el mercado alcanzará, mencionado dicho bajón, los 836.000 millones de dólares. “Esta desaceleración se debe principalmente al aumento de los precios de memoria, que desalienta la sustitución”.

“Además, esta casuística está provocando escasez en el segmento inferior del mercado, donde los márgenes de beneficio son más reducidos. Todos estos factores son los que contribuyen al incremento más moderado en las ventas”

Desilusión con la IA generativa

La consultora estima que la inteligencia artificial generativa, con los agentes autónomos por bandera, está entrando en una fase crítica de desilusión. La proyección es que esta tecnología represente más de cuatro billones de dólares en 2029.

Esto será debido a que se abrirán nuevos mercados como los modelos de IA, servicios especializados gestionados por esta tendencia digital e infraestructura optimizada. Sin embargo, Gartner matiza que los primeros proyectos piloto han fracasado por lo general.

Sobre todo en cuanto a retorno de la inversión. De hecho, la organización Oliver Wayman dice que sólo el 17% de las grandes corporaciones -cotizadas en el NSYE y con una facturación superior a los 850 millones de dólares- ha conseguido una mejora de ingresos o de reducción de costes superiores al 10% gracias a este tipo de iniciativas.

Este es un gran ejemplo de que los retos todavía abundan, aunque muchos expertos coinciden en que 2026 será el año en que se empezarán a ver grandes proyectos punteros con un impacto más que real en las compañías.