Microsoft, más cerca de ser 'carbono negativo': la energía renovable copó el 100% de su consumo eléctrico en 2025

De izquierda a derecha: Melani Nakagawa, Chief Sustainability Officer (CSO) de Microsoft, y Noelle Walsh, vicepresidenta Corporativa de Operaciones e Innovación de la Nube de la tecnológica, durante la atención a los medios de comunicación este 17 de febrero en el campus del centro de datos de Dublín (Irlanda).

Microsoft exhibe músculo en materia de energía y sostenibilidad justo en un momento crítico para el futuro de los centros de datos ante la demanda creciente de este tipo de infraestructuras en plena ola de la inteligencia artificial y con la emergencia climática como telón de fondo.

En 2020, la tecnológica anunció el ambicioso compromiso de convertirse en una empresa con carbono negativo para 2030, lo que impulsó "el trabajo en toda la empresa para impulsar las asociaciones y tecnologías necesarias para avanzar en la sostenibilidad de nuestro negocio, de nuestros clientes y del mundo", afirman fuentes Microsoft en un comunicado.

Un hito clave en este camino fue el objetivo de igualar el 100% de su consumo eléctrico global anual con energía renovable para 2025, una máxima que ya es una realidad. "Este progreso ayuda a impulsar la inversión en los sistemas eléctricos donde operamos, ampliar el suministro de energía limpia y fomentar una innovación energética más amplia".

De esta forma, lo que comenzó en 2013 con un único acuerdo de compra de energía (PPA) de 110 megavatios (MW) en Texas —"un pequeño primer paso para demostrar cómo la contratación corporativa podía escalar la energía limpia", indican estas fuentes— se ha convertido "en una de las carteras de energía limpia más grandes del mundo". Desde su anuncio de carbono negativo en 2020, la compañía ha contratado 40 gigavatios (GW) de nuevo suministro de energía renovable en 26 países, trabajando con más de 95 empresas de servicios públicos y desarrolladores a través de más de 400 contratos. Para poner esa cantidad en perspectiva, se trata de una cantidad de energía "suficiente para abastecer a unos 10 millones de hogares en EEUU". Noelle Walsh, vicepresidenta Corporativa de Operaciones e Innovación de la Nube en Microsoft. De ese volumen contratado, "19 GW ya están operativos, entregando nuevo suministro de energía limpia a la red eléctrica, mientras que el resto está programado para entrar en funcionamiento en los próximos cinco años".

No se trata de un objetivo conseguido de manera puntual, sino que la tecnológica está preparada defenderlo en el tiempo. Así lo ha confirmado Noelle Walsh, vicepresidenta Corporativa de Operaciones e Innovación de la Nube en Microsoft, durante la visita realizada este 17 de febrero al centro de datos de Dublín (Irlanda) con un pool de medios de comunicación, entre los que ha participado DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

"Como ha mostrado Melanie Nakagawa -en referencia a la directora de Sostenibilidad de la tecnológica que también ha participado en el evento-, se trata de un proceso de 10 años. Así que no ha sido un sprint de último minuto".

"Construir plantas solares y plantas eólicas para transitar hacia el sector sostenible y ecológico conlleva un proceso de varios años. De esos 40 megavatios, hay 19 que ya están operativos. No se trata solo de llegar al 100% en 2025. Creo que la siguiente pregunta debería ser si voy a mantenerlo al 100%, y la respuesta será que sí. A medida que sigamos creciendo, queremos mantener ese 100%. No es un objetivo puntual para 2025; es un objetivo a largo plazo", ha manifestado Noelle Walsh.

Algunos datos más aportados este 18 de febrero por la tecnológica respaldan esa voluntad de trabajar por salvaguardar esta meta a lo largo del tiempo. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha descrito una nueva "Era de la Electricidad", marcada por la aceleración de la demanda eléctrica de vehículos eléctricos, centros de datos y bombas de calor.

"A medida que avanzamos hacia 2030, Microsoft continuará impulsando un enfoque expansivo que incluya todas las formas de soluciones eléctricas libres de carbono. Reconocemos que las crecientes necesidades eléctricas del mundo requieren una estrategia de descarbonización equilibrada que incluya energía nuclear, infraestructura de red de próxima generación y tecnología de captura de carbono", indican las mismas fuentes.

Microsoft ya ha dado pasos iniciales para apoyar estas tecnologías, como su proyecto de fusión de 50 MW con Helion en Washington y el reinicio del Crane Clean Energy Center de 835 MW en Pensilvania con Constellation Energy.

Además, su Fondo de Innovación Climática ha asignado 806 millones de dólares a 67 empresas, con un 38% dirigido a sistemas energéticos.

"Continuaremos construyendo y aprovechando herramientas impulsadas por la IA para diseñar, otorgar permisos y desplegar nuevas tecnologías energéticas de manera más eficiente", matizan desde Microsoft en el comunicado.

Asimismo, "seguiremos participando en foros de la industria para fortalecer los marcos de contabilidad de carbono, asegurando que nuestra contratación se mida con la mayor precisión e integridad".

Desde granjas solares en Australia hasta centrales hidroeléctricas en los EEUU, los proyectos de energía renovable están aumentando la disponibilidad de electricidad para hogares, empresas e industrias en todo el mundo. Seis han sido los proyectos a escala global que han permitido a Microsoft lograr este hito sin precedentes:

Sol Systems: Agricultura sostenible y granjas solares de doble uso

En el suroeste de Illinois, se cultiva un grano resistente llamado Kernza® bajo una enorme red de paneles solares que generan 270 megavatios. Este proyecto en Eldorado, Illinois, forma parte de un acuerdo para añadir más de 500 megavatios en Illinois, Ohio y Texas. El contrato incluye un fondo de inversión comunitaria de 50 millones de dólares para los próximos 20 años, financiando desde invernaderos hidropónicos escolares hasta simuladores de soldadura para estudiantes. Las tierras se arriendan a agricultores locales y se les devolverán con suelos más ricos una vez desmantelado el proyecto.

Brookfield: Energía renovable a gran escala

Brookfield está modernizando la central hidroeléctrica Hawk’s Nest en Virginia Occidental, una proeza de ingeniería de 1936 que anteriormente no estaba conectada a la red general. Gracias al acuerdo con Microsoft, se han realizado inversiones para asegurar que esta planta funcione otros 100 años, suministrando energía directamente a la red local. Este es solo uno de los proyectos de Brookfield para entregar más de 10,5 gigavatios de capacidad renovable a Microsoft.

Auren Energia: Un parque eólico gestionado por mujeres en Brasil

En el noreste de Brasil, Microsoft compra energía del complejo eólico Cajuína (154 megavatios), que destaca por tener un parque operado íntegramente por mujeres, un hito en un sector tradicionalmente masculino. Auren Energia también invierte en infraestructuras locales, como carreteras y acceso a agua limpia para las comunidades rurales cercanas.

FRV Australia: Compromiso con la comunidad

La instalación solar Walla Walla en Nueva Gales del Sur, Australia, generará energía para más de 90.000 hogares anualmente. FRV Australia destaca la importancia de la confianza local: el proyecto financió la restauración del centro comunitario local (Walla Walla Memorial Hall) y otras infraestructuras como piscinas y parques. Además, el sitio permite que las ovejas sigan pastando entre los paneles solares.

ENGIE: "Repotenciación" para duplicar la capacidad en Francia

En Fitou, Francia, un parque eólico ha duplicado su producción mediante un proceso de "repotenciación" (repowering), que consiste en sustituir turbinas antiguas por piezas más eficientes sin ocupar más terreno. El proyecto utiliza sensores con inteligencia artificial para frenar las palas cuando detectan aves cerca, protegiendo la biodiversidad local. Microsoft y ENGIE ya han habilitado 26 proyectos renovables en Francia y siete en Alemania.

EDP Renewables North America: Ingresos estables para propietarios de tierras

Microsoft ha contratado 675 megavatios con EDPR NA en Texas, Illinois y Ohio. Estos proyectos proporcionan ingresos previsibles a los agricultores y ganaderos locales mediante pagos por arrendamiento, independientemente del clima o los precios de las cosechas. Por ejemplo, el proyecto Cattlemen Solar II en Texas generará unos 41 millones de dólares en ingresos fiscales para servicios públicos locales y 50 millones para los propietarios de las tierras.