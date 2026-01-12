El método del futurista del CES: "Investigo quién invierte, qué patentes y qué empresa hay tras un anuncio de innovación"

Brian Comiskey es Senior Director, Innovation & Trends de la Consumer Technology Association (CTA), la compañía que organiza el CES de Las Vegas, en el encuentro en Ámsterdam con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Las claves nuevo Generado con IA Brian Comiskey, futurista principal del CES, basa su metodología en analizar inversiones, patentes y el rendimiento empresarial detrás de cada innovación tecnológica. Comiskey identifica la computación cuántica, la computación espacial (gafas inteligentes) y la robótica como las tendencias clave que crecerán en los próximos cinco años. La inteligencia artificial ya está transformando sectores como la industria y la publicidad, generando importantes ahorros de tiempo y eficiencia para empresas y trabajadores. Comiskey anticipa una nueva era de 'transformación inteligente', donde la IA convierte dispositivos cotidianos en plataformas personalizables, marcando el siguiente paso tras la transformación digital.

Brian Comiskey es Senior Director, Innovation & Trends de la Consumer Technology Association (CTA), la compañía que organiza el CES de Las Vegas y otros eventos tecnológicos. Él es el futurista y estratega principal de tendencias tecnológicas para el CES, y con él tuvo ocasión de conversar DISRUPTORES en Ámsterdam.

Paradójicamente, la preparación académica de Comiskey tiene que ver con las relaciones internacionales, no con la tecnología. Por tanto, hay preguntas obligadas: ¿En qué consiste realmente su tarea de ‘futurista-jefe’? ¿Simplemente se dedica a dirigir reuniones de ‘tormenta de ideas’ con expertos tecnólogos para la prospección de lo que viene?

"Trabajo en nuestro departamento de investigación en la Consumer Technology Association, que está lleno de algunas de las personas más inteligentes que he tenido la oportunidad de conocer", responde.

"Todos trabajamos juntos en diferentes funciones. Realizamos estudios primarios y secundarios sobre diferentes áreas tecnológicas, entendiendo cómo se sienten los consumidores respecto a ellas y cómo adoptan las empresas esas tecnologías. Hacemos previsiones para toda la industria tecnológica en Estados Unidos, preguntándonos, ¿cómo será el mercado dentro de cinco a diez años?".

Para concretar más, Comiskey aclara: "Mi trabajo es realmente mirar dónde están las próximas tecnologías emergentes que llegarán a la próxima feria del CES, así como en los próximos años. Y eso requiere mucha investigación secundaria".

Conviene recordar, en este punto, que CES son las siglas en inglés para ‘feria de la electrónica de consumo’.

No se trata de predecir avances científicos, ni posibles evoluciones tecnológicas ahora impensables, sino de pulsar tendencias en marcha.

"Hago mucha investigación de mercado, usando herramientas como PitchBook, entre otras, que es una buena herramienta que muestra informes sobre diferentes tendencias sectoriales, así como sobre la visión, a nivel de empresa, de sus finanzas. Así que puedo entender si algo es un área de crecimiento, o quizá una determinada zona se está estancando un poco", añade Comiskey.

"Tengo un equipo pequeño que gestiono yo mismo con sólo dos personas más. Así que somos pequeños pero poderosos y hacemos que funcione", asegura con gesto de orgullo.

Metodología futurista

En cuanto a la metodología, en un tiempo en que cada día alguien publica cualquier supuesta disrupción tecnológica, ‘que lo cambiará todo’, ¿cuál es la metodología seria para el trabajo de un futurista?

"Siempre pruebo cualquier anuncio para ver cuáles son sus especificaciones técnicas y el rendimiento de la empresa que está detrás. Hago una buena investigación de patentes y también me gusta ver cuál es la inversión, quién está invirtiendo detrás de la innovación, porque eso suele ser una señal de convicción por parte de los mercados financieros".

"Creo que esa es la mirada, tanto lo técnico como mezclar con las finanzas para entender dónde se sitúa un anuncio y ponerlo en contexto de la historia de una industria en particular: ¿es realmente un avance o esto ya se ha anunciado en alguna otra ocasión? Así que es una combinación de factores: análisis financiero, histórico y técnico. Y siempre está el mercado, cuál es su tamaño".

¿Podía alguien predecir hace cinco años cómo seríamos hoy en una determinada tecnología, visto que hemos vivido un auténtico salto cuántico en ese periodo?

Brian Comiskey en Ámsterdam.

"Es curioso que diga ‘salto cuántico’, porque creo que el quantum llega como el próximo gran salto en cinco años", responde. "Pero yo sería el primero en decir que un futurista nunca predice del todo. No siempre se trata del futuro. Simplemente se trata de navegar cuáles serán esos cambios año tras año".

"Creo que hace cinco años yo decía que la IA iba a ser una tendencia importante, que iba a ser transformadora en todos los ámbitos. Y especialmente porque ChatGPT estaba llegando on line justo entonces" asevera, aunque, obviamente habla de memoria. Puede referirse a la idea, no un nombre de producto: OpenAI lleva diez años trabajando en su idea de IA generativa, pero el primer producto ChatGPT fue dado a conocer en noviembre de 2022. Claro que hablamos con un futurista, no con un historiador…

"La otra gran tendencia que creo que hace cinco años estaba observando era ¿cómo navegamos? Porque hace cinco años era la época del covid”, prosigue. “¿Cómo nos adaptamos a entornos de trabajo más híbridos? ¿Cómo evoluciona y asume la nube su gran importancia para impulsar la innovación, tanto para trabajadores como para consumidores, que están más conectados que nunca?".

"Pero creo que lo primero para un futurista es que no va a acertar todo, ni a predecir todas las tendencias. Así que si me pregunta qué veo dentro de cinco años, diría que la computación cuántica va a proliferar. Creo que es una tendencia de los años 2030, sin duda. El desarrollo cuántico va a ser pionero en los próximos cinco años".

Los próximos cinco años

Ya metido en su tarea, Comiskey sigue desgranando tendencias futuristas: "También diría que la computación espacial [3D], especialmente las gafas inteligentes, va a ser una de las grandes tendencias. Y luego, la robótica. Son las tres tendencias [incluye la computación cuántica] que diría que en los próximos cinco años empezarán a crecer, adaptarse y evolucionar".

El futurista de CTA constata, del momento actual, que "una de las grandes cosas que la tecnología nos ha traído es que puedo poner la IA en mi ordenador. Y lo que ha hecho la IA, especialmente en términos de análisis en tiempo real y entrenamiento idiomático, el procesamiento del lenguaje natural… es absolutamente increíble. Por eso creo que la IA es la tendencia tecnológica líder en este momento. Aunque creo que, hablando de algunas de esas capacidades, apenas están comenzando a rascar la superficie para los consumidores, trabajadores y empresas".

"La computación espacial, la robótica y la computación cuántica son las tres tendencias que en los próximos cinco años empezarán a crecer, adaptarse y evolucionar" Brian Comiskey, Senior Director, Innovation & Trends de la Consumer Technology Association (CTA), la compañía que organiza el CES Las Vegas

¿Entiende Comiskey que la inteligencia artificial, sometida ahora a notables críticas, está cumpliendo las expectativas de la gente?

"Sí, creo que sí", sentencia con aplomo. "Y creo que va a continuar en diferentes oleadas. La IA está impulsando ciertas áreas como las aplicaciones industriales en tecnología de gemelos digitales. Por ejemplo, conozco a Siemens, que viene al CES, y hace mucho en relación con la optimización de fábricas. Todo se vuelve más fluido, funciona más suavemente desde el punto de vista de la eficiencia de costes. Ese es el tipo de innovación que probablemente se va a notar ahora mismo".

En cuanto a los consumidores, estima que "lo sienten tanto en las búsquedas como en la manera en que les está ayudando en el trabajo. Lo hemos comprobado, hemos realizado estudios y estoy encantado de compartir algunos de los resultados. Hemos comprobado que, sólo en los Países Bajos [la entrevista tiene lugar en Ámsterdam], más de la mitad de los trabajadores han utilizado algún tipo de IA generativa en el trabajo, lo cual es bastante increíble. Si lo piensa, no se trata solo de ‘estoy buscando una respuesta en ChatGPT’, sino que quizá esté usando un modelo de lenguaje grande para ayudarme a ser más eficiente".

Centrándose en los empleados que, en ese estudio, dicen haber usado la IA generativa, Comiskey precisa: "Algunos de estos modelos usados para ayudarse, se estima que ahorran unas 6,4 horas semanales en carga de trabajo. Así que esa es la disrupción que está ocurriendo ahora, pero también se sentirá mucho dentro de una década. Va a ser en oleadas y algunas expectativas se cumplirán ahora, otras en el futuro inmediato y otras más adelante. Es realmente importante tener una visión a largo plazo sobre la IA".

Disrupción online

¿Realmente puede alguien predecir de qué manera la tecnología cambiará la vida?, le cuestionamos, tomando como ejemplo que hace 20 o 30 años no era tan predecible el abrumador peso de Google en un sector tan grande de la economía como la publicidad. Y, sin embargo, en este momento también esto se pone en cuestión por la irrupción de navegadores con IA generativa…

"Claro, la búsqueda está siendo completamente disrumpida por el auge de la IA… Sí, y especialmente en el sector publicitario. No me sorprendería empezar a tener más eventos en ese ámbito. Un buen ejemplo de esto es que una parte del CES es C Space [una sección específica dentro de la feria], donde se ve a muchos de nuestros anunciantes y marketers. Es un programa diseñado para ellos. Ahí expone Snowflake, que es una empresa de IA empresarial y nube, pero va a la sección para anunciantes y comercializadores. Creo que eso dice mucho sobre lo que está ocurriendo en el ámbito donde ya hay mucha intersección entre la IA y la publicidad. Va a ser un área importante de disrupción".

Brian Comiskey en otra imagen del encuentro con DISRUPTORES.

Otro punto clave del momento es la IA agéntica, a la cual seguramente será muy sensible alguien como Comiskey, que también trabaja con el índice tecnológico NASDAQ. ¿De qué manera puede cambiarlo todo en ese ámbito una IA con capacidad de actuar directamente y operar por su cuenta en nanosegundos?

"Sí, es una buena pregunta. Creo que veremos un cambio en cómo funciona parte del trading hasta cierto punto, en cómo se estructura la propia bolsa. Probablemente entraría en algunas de las regulaciones sobre ciertas normativas financieras. Aunque NASDAQ, la Bolsa de Nueva York y otras, son empresas muy tecnológicas en general que la gestionan. NASDAQ, por ejemplo, ya tiene una versión en la nube de una bolsa de valores en Chile".

"La IA agéntica podría ser, probablemente, una capa para automatizar parte del comercio en el futuro y llevarlo a un nivel donde quizá haya algunas salvaguardas, porque es difícil. Especialmente veo que juega un papel en el trading fuera de horario y ¿cómo se mantiene en línea y se lleva un control de cualquier cambio en el mercado tras el cierre?".

Parece que en este caso Comiskey tiene menos certezas: "Simplemente aumentará la velocidad de trading, pero me gustaría mucho ver cómo se implementa. Aunque la pregunta es ¿quién lo implementará primero? ¿Será la bolsa o los propios corredores los que lo inicien?... Creo que se reduce a la cuestión de cómo es el entorno regulatorio, porque ya hay mucha supervisión del mundo financiero".

Emulación cuántica

Sobre otras evoluciones tecnológicas, Comiskey estima que la tecnología cuántica seguirá funcionando en términos de emulación, antes de que funcionen ordenadores cuánticos de verdad, más allá de lo experimental, "a finales de los años 30. Pero seguimos alcanzando hitos en el desarrollo cuántico, como el Project Willow [un chip ‘cuántico’ de Google] y otras áreas".

"Desde el punto de vista de la seguridad, va a revolucionar el cifrado tradicional muy rápidamente. Así que ya hay personas desarrollando criptografía post-cuántica, es decir, estándares de cifrado que pueden resistir ordenadores cuánticos", incide.

"La modernización de la red eléctrica va a ser, con suerte, una gran área de enfoque en los próximos años, especialmente en Estados Unidos" Brian Comiskey, Senior Director, Innovation & Trends de la Consumer Technology Association (CTA), la compañía que organiza el CES Las Vegas

También prevé cambios respecto a la energía y el uso intensivo que hace de ella la IA. "El año pasado en Ámsterdam, ya había una empresa que decía que todo su modelo de diseño eran chips energéticamente eficientes para IA, que también se suponía que se desarrollarían para Quantum".

"La modernización de la red eléctrica va a ser, con suerte, una gran área de enfoque en los próximos años, especialmente en Estados Unidos. Cómo construir nuestra red para que sea más resiliente y reestructurarla con nuevas fuentes de energía. Creo que una de las cosas importantes es que vamos a ver cómo la energía nuclear vuelve a tener su momento. Al menos en Estados Unidos", afirma.

Pero, también aprecia oportunidad para otras opciones: "Será interesante ver que estamos en un momento [nuclear] y no me refiero solo a la fisión. Ha habido un aumento del 200% en la fuerza laboral dedicada a la fusión nuclear en los últimos dos años porque hemos visto grandes avances en la tecnología. También parece que será para los años 30 y veremos cómo entra en juego. La IA y la cuántica juntas están ayudando a que la construcción sea posible".

Comiskey ve también campo abierto a la innovación en el almacenamiento de energía y en la gestión de pequeña generación con diversas nuevas tecnologías, como aprovechar la vibración de ondas sonoras… Y la pregunta definitiva es ¿cuál será la noticia tecnológica más importante en los próximos años?

"Creo que lo más importante es que estamos entrando en una nueva era. Hemos hablado del término ‘transformación digital’ durante mucho tiempo, en términos de pasar a la nube, poniendo a los consumidores en línea… Y la nueva era es la ‘transformación inteligente’, que se define por cómo la inteligencia artificial está convirtiendo dispositivos como portátiles, smartphones, ordenadores, incluso gafas inteligentes y vehículos en plataformas que han aumentado la capacidad de diseño y de personalizar la experiencia de los consumidores".

"Es una transformación enorme que ya está ocurriendo. La transformación digital ha conducido a que ocurra una transformación inteligente", concluye Comiskey.