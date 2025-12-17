Kabbaj (Dassault Systémes): "Impulsamos la economía generativa y aplicamos mundos virtuales al avance de la sostenibilidad"

La multinacional francesa Dassault Systèmes, nacida en 1981, basa su actividad en la generación de software y gemelos virtuales. Con su plataforma 3DEXPERIENCE, que data de 2012 y la cual ha ido evolucionando bajo el paraguas de la innovación tecnológica, logra trabajar con más de 370.000 clientes en más de 150 países de todo el mundo en multitud de sectores, algunos de ellos clave para la firma como transporte y movilidad, aeronáutica y equipos industriales.

Con una filosofía europeísta, sugiere, además, una innovación sostenible y el compromiso de “generar un impacto positivo en la vida real de consumidores y ciudadanos” mediante la transformación de “industrias enteras”. Su director general para España y Portugal, Hicham Kabbaj, dice, en esta entrevista con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL, que “estamos presentes en el día a día de las personas y en casi todo lo que nos rodea; desde un coche o una botella de champú, hasta un medicamento”.

DISRUPTORES: La industria habla de gemelos digitales en general, pero Dassault Systèmes insiste en el término ‘virtuales’. ¿Por qué?

HICHAM KABBAJ: Es un matiz importante. Un gemelo digital es una representación virtual más o menos estática de un producto u objeto, que recoge sus principales características. Un gemelo virtual también lo representa, pero pone el foco en su uso futuro y en su comportamiento. El objetivo de los gemelos virtuales es evaluar cómo se va a desempeñar este producto en su entorno, mediante simulaciones muy diversas, por ejemplo, de su resistencia, durabilidad…

En el ámbito de las ciudades, por ejemplo, los gemelos virtuales pueden simular condiciones meteorológicas, patrones de tráfico y cambios en infraestructuras, aportando información clave para la planificación urbana. En el mundo industrial estas tecnologías están ya muy extendidas y su valor para acortar el go-to-market está plenamente asumido. Otros ámbitos, como el urbano, tienen todavía camino por recorrer.

D.: La compañía camina en el último lustro a un crecimiento de doble dígito en el mercado local apalancada en tres pilares como transporte y movilidad, aeronáutica y equipos industriales. Sin embargo, ahora también está poniendo el foco en alimentación y bienes de consumo. ¿Qué casos de éxito puede destacar al respecto?

H.K.: Efectivamente, en los últimos años el sector de bienes de consumo se ha consolidado como una vertical cada vez más relevante para Dassault Systèmes en España. Un buen ejemplo de ello son proyectos recientes como Europastry, líder en masas de panadería congeladas, que utiliza nuestra tecnología para transformar la gestión de una cadena de suministro especialmente compleja, reduciendo los tiempos de planificación, afinando el cálculo de necesidades de materias primas y mejorando la eficiencia en el uso de recursos.

Además, compañías de referencia en vinos, snacks o espirituosos como Juvé & Camps, Frit Ravich o Bardinet emplean la plataforma cloud 3DEXPERIENCE como un entorno único para impulsar la innovación y el desarrollo de nuevos productos, acelerando el time-to-market y reforzando la trazabilidad.

"Un gemelo virtual representa un objeto o producto, y además pone el foco en su comportamiento y uso futuro"

D.: Otro de los grandes aceleradores es el impacto de la inteligencia artificial y su vertiente generativa en gemelos y universos virtuales. En este sentido, ¿cómo está avanzando el entorno 3D UNIV+RSES de la empresa?

H.K.: Llevamos incorporando la IA en nuestra tecnología desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca de una manera tan focalizada como ahora. El entorno 3D UNIV+RSES, que presentamos a principios de año, supone la siguiente generación en la representación virtual de la realidad, en la que el modelado, la simulación y los datos del mundo real se integran con contenido generado por IA. 3D UNIV+RSES es un hito muy importante para la compañía que supone un cambio de mentalidad. Se apoya en varios pilares: en nuestra plataforma 3DEXPERIENCE, que es clave para que las empresas protejan y manejen su propiedad intelectual; en toda una serie de nuevas herramientas para visualizar la realidad en el mundo virtual y conectar lo virtual con lo real y en la IA. Con 3D UNIV+RSES, las organizaciones son capaces de experimentar, aprender e innovar con IA de manera mucho más segura.

D.: En este ámbito se han firmado acuerdos recientes con empresas como Apple y Volkswagen. ¿Qué innovaciones sugieren?

H.K.: En el caso de Apple, hemos integrado el dispositivo de computación espacial Apple Vision Pro en la plataforma 3DEXPERIENCE para ofrecer experiencias virtuales más potentes e inmersivas, abriendo un nuevo abanico de posibilidades en múltiples sectores. Apple Vision Pro es uno de los dispositivos más avanzados en este ámbito y nuestros clientes ya pueden aprovecharlo para optimizar flujos de trabajo, facilitar el trabajo guiado e innovar en diseño y simulación. Por ejemplo, con su ayuda, una empresa puede visualizar su futura fábrica o definir cuál debería ser el layout de toda su maquinaria dentro de la misma.

Por su parte, nuestra colaboración con el Grupo Volkswagen consiste en el despliegue de la suite 3DEXPERIENCE para gestionar el ciclo de vida de sus coches. Esta colaboración tiene en cuenta tanto la plataforma, como las herramientas de diseño de los coches y las que se usarán para simular el comportamiento de cada vehículo. Las experiencias de gemelos virtuales basados en nuestra tecnología ayudarán a acortar ciclos complejos de ingeniería y fabricación, a mejorar la eficiencia en el uso de recursos y acelerar los tiempos de comercialización.También tendrá gran relevancia en la cadena de suministro del grupo.

"Llevamos incorporando la IA en nuestra tecnología desde hace mucho, pero quizás nunca de una manera tan focalizada como ahora"

D.: ¿Qué ventajas tiene el concepto de plataforma colaborativa en la nube?

H.K.: La principal ventaja de 3DEXPERIENCE es que permite a las organizaciones acceder a su conocimiento y aplicarlo de forma colectiva, con rapidez y a escala. La plataforma conecta todas las funciones y áreas de la compañía en un único entorno digital (desde el diseño y la ingeniería hasta la fabricación, el marketing y los servicios de soporte) y facilita una colaboración estructurada entre equipos y ecosistemas. Así, se eliminan los silos y se pueden compartir datos y simulaciones sin perder fidelidad. En definitiva, es una herramienta clave para acelerar la innovación y la toma de decisiones a lo largo de toda la cadena de valor.

D.: La compañía también se hace eco de la importancia de la soberanía digital en Europa y cuenta con una nube al respecto, Outscale.

H.K.: Garantizar que el mercado europeo de la nube se asienta en la confianza, la transparencia y la resiliencia es una condición muy importante tanto para la seguridad como para la competitividad de Europa. Las empresas europeas valoran cada vez más que la nube y sus sistemas estén alojados en centros de datos europeos y se manejen por proveedores locales. En este contexto, nuestra marca Outscale actúa como operador soberano y sostenible de servicios en la nube. Ofrece a empresas y organizaciones entornos seguros para desplegar experiencias de negocio como servicio en distintos niveles, para reforzar su gobernanza cibernética.

El hecho de que Outscale sea la primera nube en obtener la certificación de seguridad más alta en Europa nos posiciona como un socio estratégico para sectores altamente regulados. Este año, además, anunciamos una alianza con Mistral AI para integrar sus modelos de lenguaje como servicio (LLMaaS) en la infraestructura de Outscale, de forma que diferentes industrias puedan aprovechar el potencial de la IA y los gemelos virtuales en un entorno que proteja su propiedad intelectual.

"Las empresas europeas valoran cada vez más que la nube y sus sistemas estén alojados en centros de datos continentales y se manejen por proveedores locales"

Por último, recientemente nos hemos aliado con otras 11 compañías europeas para impulsar la creación de ESTIA, una organización orientada a apoyar el desarrollo de un sector tecnológico europeo más competitivo e independiente.

D.: Si hacemos un repaso a la historia de más de cuatro décadas de Dassault Systèmes, ¿qué grandes hitos destacaría?

H.K.: Durante los últimos 40 años hemos sido pioneros en innovación virtual, ampliando su aplicación a ámbitos cada vez más amplios de la economía y la sociedad.

Uno de los hitos más relevantes llegó en 1989 con el Boeing 777, el primer avión comercial creado íntegramente con nuestra tecnología 3D. Después desarrollamos una sólida solución 3D de Product Lifecycle Management (PLM) para dar soporte a todo el ciclo de vida del producto y, en 2012, lanzamos la plataforma 3DEXPERIENCE. Con ella seguimos extendiendo el uso de los universos virtuales a más industrias, así como a infraestructuras y ciudades inteligentes. Otro avance clave, en 2020, fue dar el salto a experiencias de gemelos virtuales del cuerpo humano, con aplicaciones en salud y medicina de precisión.

"En 2020, dimos el salto a experiencias de gemelos virtuales del cuerpo humano, con aplicaciones en salud y medicina de precisión"

De este modo, a lo largo de nuestra historia, empezamos de la virtualización de objetos, pasando por la virtualización de ciudades, hasta la del cuerpo humano. Hoy, nuestra meta es impulsar la economía generativa y aplicar los mundos virtuales al avance de la sostenibilidad.

D.: En este recorrido, hubo una fecha clave, 1997, en la que se hace efectiva la compra de Solidworks. ¿Qué ha aportado la filial y cómo sigue ayudando a la compañía en sus desafíos actuales?

H.K.: Solidworks nació hace 30 años con una idea entonces revolucionaria: hacer que el diseño fuese más intuitivo y accesible. En estas tres décadas ha evolucionado de una herramienta CAD para ingenieros a una plataforma integral de innovación para empresas de todo el mundo, impulsada por una comunidad muy amplia de emprendedores, estudiantes y startups que alimenta continuamente su desarrollo.

Una de las claves de su éxito ha sido acompañar a los innovadores desde fases muy tempranas y ayudarles a crecer. Esto ha contribuido a su consolidación: en 2024, Solidworks representó el 44% de todos los sistemas de diseño vendidos a nivel global. Es, sin duda, una pieza estratégica de nuestra oferta, también en España, para acercar las experiencias de gemelos virtuales a empresas de cualquier sector y tamaño.