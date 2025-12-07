En las entrañas de TikTok: así es uno de los cuatro centros del mundo diseñados para proteger y empoderar a su comunidad

Como las cosas importantes en la vida, esas que, según el El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, "son invisibles a los ojos y sólo se ven bien con corazón", es difícil percatarse a primera vista de que uno está a punto de adentrarse en uno de los cuatro centros diseñados por TikTok para velar por la protección, seguridad y empoderamiento de su comunidad.

Haciendo gala a su propia esencia, la discreción y la confidencialidad son clave para el buen funcionamiento del Centro de Transparencia y Responsabilidad de TikTok en Dublín (DUBTAC), centro neurálgico en Europa de la compañía para el buen funcionamiento de la red social, todo un reto en la era de la IA y los retos en ciberseguridad que brinda este apasionante momento del sector tecnológico.

Singapur, Los Ángeles y Washington son los otros tres emplazamientos elegidos para albergar este tipo de instalaciones. De ahí que al visualizar los exteriores del edificio en Dublín, único además en Europa, no sea difícil entender que lo que ocurre allí dentro está directamente relacionado con lo que millones de personas -en Europa, más de 200 millones- perciben, viven y crean cada vez que abren la plataforma desde su móvil, tableta u ordenador.

Las cifras de TikTok son arrolladoras y ayudan a entender la razón de ser del centro de Dublín y sus homólogos en el resto del mundo. Más de mil millones de usuarios forman parte de su comunidad, con capacidad para publicar más de 100 millones de piezas de contenido cada día en 70 idiomas, desde videos hasta fotos, comentarios y transmisiones en vivo.

Es 18 de noviembre, una mañana fría y ventosa ha recibido a DISRUPTORES junto al pool de medios de comunicación invitados a la capital de Irlanda y, tras caminar unos minutos por la orilla del río Liffey, -el icónico río que atraviesa la ciudad de oeste a este-, estamos listos para acceder a las entrañas del Centro de Transparencia y Responsabilidad de TikTok en Dublín (DUBTAC).

Se trata de un moderno y luminoso edificio, que contemplado desde el exterior bien podría pasar por cualquier otro bloque de oficinas de esta parte -indeterminada, no daremos más pistas en aras a la estratégica política de confidencialidad de la tecnológica- de la ciudad.

La importancia de cuanto acontece puertas adentro así lo justifica. Sólo algunos apuntes bastante ilustrativos. "El 99% del contenido infractor que eliminamos fue retirado antes de que alguien nos lo informara. Esto es lo que llamamos eliminación proactiva. Además, más del 86% de esos videos fueron eliminados a través de la automatización y esto se hizo a una escala tremenda".

Interiores del DUBTAC. TikTok

Son sólo algunas cifras aportadas durante el Foro Europeo de Seguridad de TikTok 2025, por Brie Pegum, directora global de Riesgo Regulatorio y Gestión de Programas de Confianza y Seguridad en TikTok.

"A medida que las nuevas tecnologías hacen que sea más rápido y fácil que nunca crear contenido, también debemos innovar y acelerar nuestros esfuerzos de moderación", añadió la experta.

Mil millones de usuarios, recuerden. "Mantener a cada una de estas personas seguras y protegidas en nuestra plataforma es de vital importancia. No es fácil y, como verán hoy, requiere miles de personas y tecnología de vanguardia trabajando juntos en todo el mundo". Es uno de los primeros mensajes -toda una carta de presentación- que nos profiere un miembro del equipo del DUBTAC durante nuestra visita.

Esa protección está basada en un conjunto de reglas y procesos construido sobre tres principios: equilibrio, dignidad y equidad.

Sala de exhibición de creadores

"Equilibrio significa que somos un lugar que permite la libre expresión mientras mantenemos a nuestros usuarios a salvo de daños; dignidad, que fomentamos a cada sociedad civil, respetamos el contexto local, defendemos la inclusión y protegemos la privacidad individual, y equidad hace referencia a que TikTok proporciona transparencia y coherencia en torno a nuestras reglas, políticas y prácticas. Esto es especialmente importante cuando se trata del enfoque imparcial y basado en evidencia que utilizamos para moderar el contenido", detallan desde el centro.

En este punto de la visita accedemos a la creator showcase o sala de exhibición de los creadores. TikTok se ha convertido en una plataforma indispensable para que millones de ellos abran una ventana al mundo desde cualquier parte del mundo hasta erigirse en una comunidad muy importante para entender la evolución de la tecnológica en los últimos años.

"Todo comienza en nuestra aplicación. Tenemos increíbles herramientas de edición, una gran variedad de ellas, que incluyen efectos de filtro y sonidos de tendencia que les ayudan a expresar su creatividad".

El 'feed para ti' es otra de las señas de identidad de TikTok de la que se benefician estos creadores.

Vista general de los interiores de DUBTAC. TikTok

"Se basa en el contenido que les interesa en lugar de a quién están siguiendo. Significa que, como creador, pueden llegar a la plataforma y, aunque no tengan audiencia ni seguidores, encontrar el éxito porque estamos sirviendo su contenido a aquellos que están interesados en él y pueden construir esa comunidad muy rápidamente", relatan desde el equipo.

La interacción con la audiencia se lleva a cabo a través de diversas herramientas de comentarios y se refuerza con el papel de TikTok Live, "muy diferente a los vídeos de formato corto a los que estoy segura que muchos de ustedes están acostumbrados", nos indica una responsable.

La tecnología de moderación automatiza de contenido permite a TikTok ser muy eficiente en la detección temprana de infracciones o posibles daños online.

Una de las responsables del centro toma en su mano un cuchillo -de plástico- ensangrentado y se pone frente a uno de los dispositivos que se encargan de detectar este tipo de contenido. Bueno, en realidad, "se trata de una réplica que funciona un poco más lento que la real". Al lado izquierdo de la pantalla aparecen una serie de modelos de aprendizaje automático en ejecución que tratan de identificar varios elementos dentro del vídeo".

"Y si encuentran algo que creen que va a ser una violación de nuestras pautas, por ejemplo, este cuchillo de plástico ensangrentado falso, lo eliminaría del video porque es una violación".

Estación de trabajo de moderación

Así llegamos a la estación de trabajo de moderación, llega el momento en que los medios de comunicación podemos 'cacharrear' y medir nuestras habilidades como 'moderadores'. No es trabajo fácil y pronto nos percatamos de la gran especialización que atesoran los miles de expertos en seguridad en todo el mundo de TikTok que trabajan junto con la tecnología para mantener la plataforma segura.

"La percepción humana juega un papel realmente crucial", nos insisten. El funcionamiento está perfectamente definido. Cuando el contenido comienza a ganar tracción en la plataforma, "es bastante popular y empieza a obtener muchas visualizaciones, hacemos verificaciones adicionales".

Otras de las vistas del centro de Dublín. TikTok

De esta forma, se aplica una primera verificación por parte del aprendizaje automático que busca cualquier violación obvia. "A medida que ese video gana popularidad, tenemos múltiples etapas en las que volvemos a llamar o traemos ese contenido y lo revisamos de nuevo para asegurarnos de que está en línea con nuestras pautas de la comunidad".

"Cualquiera en TikTok puede denunciar contenido muy fácilmente en la aplicación. Y eso iría a nuestros moderadores para que lo revisen". No es una labor sencilla. Hay que responder de forma rápida y, no en pocas ocasiones -al menos para unos ojos y oídos inexpertos-, falta contexto para saber si aquello que vemos o y oímos en el vídeo puede colisionar con algunas de las pautas de la comunidad. Los medios de comunicación allí presentes damos fe de ello. Así que mejor dejar en manos de los algoritmos y los perfiles expertos de TikTok esta labor crítica.

Terminamos nuestro periplo por el DUBTAC con alguna conclusión clara: lo que sucede en la 'app' de TikTok cada vez que accedemos no será "magia sino matemáticas", como apuntaba una de las responsables, pero el efecto es 'casi esotérico'. Cómo sino, explican que lo más importante, la seguridad, apuntalada sobre una ingente obra científico-técnica y humana, pase inadvertida ante el usuario.

Retomamos para terminar las enseñanzas de Antoine de Saint-Exupéry con las que abríamos este artículo. "Sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos", decía El Principito en sus aventuras por el planeta Tierra. Sustituyan 'corazón' por 'DUBTAC' y 'ver' por 'se protege' y ya estaría. La comunidad de TikTok sólo tiene que entrar, crear, compartir y... disfrutar. ¿Magia? Quizás no, pero no negarán que roza la cuadratura del círculo.