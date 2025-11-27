Sostenibilidad, silencio y transparencia: así convive un centro de datos urbano con los vecinos de un barrio de Madrid

Vista del centro de datos urbano de nLighten en el distrito de Fuencarral - El Pardo. nLighten

Paseando por Madrid, en dirección al trabajo o en tu propio barrio, seguramente te hayas cruzado con un centro de datos. Y lo más probable es que ni siquiera hayas reparado en el edificio, no sepas de su presencia o simplemente no te interese lo más mínimo. Sin embargo, cada vez es más frecuente encontrar estas infraestructuras, conocidas por ser el corazón que bombea la conexión a los millones de interacciones que hacemos a diario en internet, camufladas entre el paisaje característico de la ciudad.

Aunque todavía no se cuentan por decenas, estos data centers, conocidos como urbanos, se suman a las grandes arquitecturas que se asientan en polígonos del extrarradio, más presentes en el imaginario colectivo, y que hacen de la capital de España la región con mayor volumen; hasta 46 en funcionamiento y otros 11 en construcción. Junto con Barcelona, suma más del 50% de todo el país.

DISRUPTORES – EL ESPAÑOL ha visitado uno de ellos en el distrito de Fuencarral – El Pardo, propiedad del jugador alemán de colocation nLighten. Lejos, decíamos, de la monumentalidad y jerarquía asociadas a los data centers de los hiperescalares norteamericanos, este cumple una función vital para la empresa: estar cerca del usuario (lo que en inglés se conoce como edge). Y es que, según explican sus anfitriones, la latencia es vital y ganar milisegundos es el objetivo final.

Pero dar servicio a 39 clientes por el momento, literalmente, enfrente de las cuerdas de tender de los vecinos, conlleva una serie de retos y normas que acatar, algunos “complejos”, para respetar la vida civil y, prácticamente, convertirse en invisible.

El primer desafío, por supuesto, es no hacer ruido, algo que podemos comprobar pasando a su sistema de atenuación de sonidos.

Otro, incluso más trascendental y que implica a toda la industria, pasa por la eficiencia energética y la sostenibilidad. Una premisa de la que parte la empresa desde su nacimiento en 2021.

Desde su seno no han compartido el estándar sectorial más utilizado que mide el impacto medioambiental, el PUE (Power Usage Effectiveness), porque según la hora del día el parámetro cambia, pero sí garantizan que el enclave madrileño es ‘verde’ en cotas ligeramente superiores a los 90 puntos.

Para ello, dicen, el sistema de agua parte de un circuito cerrado y su consumo y desperdicio es nulo, desmarcándose de una de las principales críticas que envuelven al ecosistema. Además, asegura su director de operaciones, Antonio González, cuentan con un sistema que ‘recicla’ el calor para ser utilizado en otras tareas.

Como anécdota, asevera, en Alemania utilizan esta energía sobrante para climatizar una piscina. En España aún no tienen una infraestructura externa que permita entregar ese excedente, aunque se podría crear para utilizarlo en beneficio del vecindario, por ejemplo.

“Queremos más”

Con este plan, y “estabilidad eléctrica”, nLighten llegó a Madrid en marzo de 2024 tras comprar siete centros de datos de Exa Infraestructure. Con la adquisición también obtuvo presencia en Bélgica y Suiza, y se reforzó en Reino Unido, Francia y Países Bajos.

Ahora, va a cuadriplicar su capacidad de potencia en el espacio de Fuencarral, llegando hasta los 4MW y busca ampliar su presencia en el sur de Europa con más adquisiciones. Y, aunque sigue más interesada en el mercado FLAP (Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París), la organización mira con buenos ojos tener un segundo (o más) centro de datos en Madrid y valora la opción de Barcelona, tal y como explicaba el vicepresidente de sostenibilidad, Francesco Marasco.

“No tenemos nada aún, pero queremos más”, afirmaba. “Ampliar nuestra presencia lleva tiempo”. No obstante, continuaba, si hay demanda se irá a por más edificios, a poder ser brownfields, es decir, instalaciones preexistentes que se reforman. “Es más rápido con esta fórmula”.

Asimismo, decía, los planes de expansión solo pasan por el Viejo Continente y nLighten no tiene intención de cruzar el Atlántico. Además, concluía con el mantra que ha llevado a la compañía a un crecimiento meteórico en los últimos años: “La transparencia es lo más importante para nosotros”.