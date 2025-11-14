Microsoft levantará en Aragón su mayor región cloud en España y adelanta a Madrid: 5.356 millones y 6.000 empleos

La cuenta atrás para el mayor despliegue de infraestructura digital en la historia reciente de España ya ha comenzado. Microsoft acaba de recibir luz verde del Gobierno de Aragón para poner en marcha una nueva región cloud en nuestro país.



Un proyecto en el que la tecnológica prevé una inversión de 5.356 millones de euros para la construcción de tres campus de centros de datos en las localidades de La Muela y Villamayor de Gállego, y en la ciudad de Zaragoza.



Los tres se levantarán de forma paralela y, según fuentes de la compañía, podrán empezar a operar dentro de cinco años. Este es el plazo previsto para que, tras las gestiones burocráticas, adecuación del terreno y preparación de todas las infraestructuras necesarias, estén listos sendos centros de datos en cada una de las localizaciones. La región estará completamente operativa en 10 años.



Aragón mueve así una nueva ficha para jugar en la liga de las grandes regiones cloud, “al nivel de Fráncfort o Dublín”, concretaba un portavoz de la compañía a preguntas de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.



Con este movimiento, el Gobierno aragonés planta cara a la que, hasta ahora, se presentaba como el nodo digital del sur de Europa: la Comunidad de Madrid.

Aragón, la preferida de los hiperescalares

Disponibilidad de suelo, infraestructura energética, redes de transporte y una ubicación estratégica son factores que atraen a los hiperescalares a este territorio en detrimento de otros de nuestro país, como ya analizamos en DISRUPTORES. Con este anuncio de Microsoft, la dimensión económica y tecnológica es ahora mucho mayor.

Detrás de la decisión de la tecnológica hay un factor más: Aragón cuenta con un instrumento que facilita los trámites: el PIGA. El Plan de Interés General de Aragón es una figura administrativa que unifica y agiliza los trámites urbanísticos, ambientales y administrativos. “Esto nos ha permitido planificar de forma coordinada el suelo, las infraestructuras y los accesos”, cuentan desde Microsoft.



Una herramienta que facilita la implantación de proyectos complejos que abarcan varios municipios o grandes extensiones de terreno, como es el caso de esta nueva región cloud, “y con la que no cuentan en ninguna otra Comunidad Autónoma”, aseguran a este medio fuentes de la tecnológica.



Su entrada en vigor se produce tras su aprobación por el Gobierno de Aragón y su publicación en el BOA (Boletín Oficial de Aragón). Hecho que se ha producido hoy mismo.

284 hectáreas y 240 km de fibra

Esta nueva región se apoyará en tres campus conectados entre sí por una red de fibra de 240 kilómetros y una red de canalizaciones de 187 kilómetros. Entre los tres suman 284 hectáreas.



Los tres desarrollos incluyen patios de generadores, transformadores, balsas de laminación, zonas para paneles fotovoltaicos, subestaciones eléctricas, redes de extinción de incendios y accesos específicos.

El despliegue se realizará en 10 años, con una primera fase operativa en un máximo de cuatro desde la aprobación final del PIGA (lo que ocurrirá en un plazo máximo de 12 meses). Las obras avanzarán en paralelo, requisito imprescindible para dotar de funcionalidad completa a la futura región.



Cada campus dispondrá de una subestación eléctrica propia a 132 kV, con una actualización prevista a 220 kV en una fase posterior. La región dispondrá de cuatro rutas redundantes de fibra óptica que enlazarán los tres enclaves, garantizando latencia mínima y resiliencia.

Refrigeración sin consumo de agua

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es la apuesta por la refrigeración sin consumo de agua, una prioridad para Microsoft y uno de los factores críticos para los nuevos centros de datos de alta densidad y cargas de IA.



La compañía implementará un sistema de refrigeración líquida en circuito cerrado, que solo requiere agua en su llenado inicial: 27.717 m³ el primer año.

A partir del segundo, el consumo industrial se reducirá a 3.975 m³ anuales, dedicados principalmente al mantenimiento del circuito. La refrigeración no dependerá de evaporación ni de aportes continuos de agua.



El diseño se completa con un sistema de recuperación de agua de lluvia, especies vegetales de bajo consumo hídrico, reutilización de tierra vegetal y zonas destinadas a paneles fotovoltaicos.

Impacto económico

El proyecto, según IDC, podría sumar 3.222 millones de euros al PIB de la comunidad entre 2024 y 2030, y generar 6.086 empleos en ese mismo periodo.



Sólo la construcción de los campus moverá entre 1.000 y 2.000 empleos, con una estimación de 12 millones de horas de trabajo. Y la operación de la región podría crear entre 750 y 1.200 puestos de alta cualificación técnica.



Microsoft acompañará con iniciativas que van desde la formación en IA generativa, la capacitación de docentes y estudiantes de Formación Profesional , hasta hackathones, fondos comunitarios y programas de gestión del agua, que ya han permitido reducir 115.000 m³ de consumo anual, con mejoras del 12% en eficiencia de riego y aumentos del 15% en productividad agrícola.



“Queremos ser un buen vecino o un aragonés más”, resume un portavoz de la compañía. Una declaración de intenciones que anuncia que la llegada de esta nueva región cloud consolida a Aragón como referente tecnológico en España y en Europa.