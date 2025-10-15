Salesforce convierte sus agentes de IA en una plataforma con datos unificados y a Slack en un "sistema operativo agéntico"

Las claves nuevo Generado con IA Salesforce anuncia su plataforma Agentforce 360, una evolución de sus agentes de inteligencia artificial, diseñada para unificar datos y optimizar la interacción humano-IA. Slack, bajo la gestión de Salesforce, se posiciona como un "sistema operativo agéntico", facilitando la colaboración entre humanos y múltiples inteligencias artificiales en grandes organizaciones. El CEO de Salesforce, Marc Benioff, destaca el rápido crecimiento y adopción de Agentforce, calificándolo como el producto de más veloz expansión en la historia de la compañía. Empresas como Pandora ya utilizan inteligencia artificial personalizada mediante Agentforce, como el agente Gemma, para mejorar la experiencia de compra online de sus clientes.

La feroz competencia en el campo de la inteligencia artificial empieza a hacer que los avances de cada día (literalmente cada día), presentados en cascada por las empresas concurrentes en el mercado, empiecen a ser un indescifrable galimatías desde que la IA generativa del primer ChatGPT prometió un nuevo mundo.

“La innovación sigue avanzando continuamente”, asevera Marc Benioff, el carismático CEO de Salesforce, para empezar a entrar en materia en la keynote inaugural de su gran evento anual, Dreamforce.

Benioff dice sentirse inmerso en “la siguiente revolución” cuando compara cómo eran las cosas hace 26 años, cuando fundó su empresa junto con Parker Harris, Frank Domínguez y Dave Moellenhoff, y cómo son ahora, cuando puede usar en casa, con el móvil, el mismo tipo de tecnología que utiliza en la oficina: “estamos entrando en la nueva revolución de la IA agéntica”. Y con eso quiere decir que los agentes IA son omnipresentes. Están ya por todas partes.

El gran anuncio en Dreamforce es otra vuelta de tuerca al ensamblaje y coordinación de inteligencias artificiales varias, presentando la versión nueva de su plataforma, con el nombre de Agentforce 360. Es la cuarta iteración en apenas un año, desde que el propio Benioff anunció la primera fuerza de agentes IA en 2024. A comienzos de este año surgió la versión dos y en junio, la tercera, denominada 2dx y ahora superada.

“La tasa de aceleración e innovación de la tecnología excede de lejos la tasa de adopción”, admite el CEO, instando a los periodistas asistentes a hablar con cualquiera de los grandes clientes presentes en el evento para verificarlo. Sin limitaciones ni cortapisas.

“He estado con cientos de ellos en las últimas tres semanas y hemos tenido que reescribir la keynote. Pero al mismo tiempo he recibido de ellos un montón de feedback. Anoche mismo tuvimos que volver a reescribirla… Estamos haciendo continuamente iteraciones y cambios. Y eso es porque tenemos [empleados] humanos y agentes [IA] trabajando juntos. Miles de ellos, trabajando en armonía”.

“No somos capaces ni de estimar cuánto hemos progresado desde hace un año, va muy rápido. Estamos continuamente iterando, cambiando, iterando, cambiando… Hace un año, Agentforce era un producto, ahora es una plataforma, ahora contiene todo cuanto Salesforce tiene”, subraya en pleno vértigo.

Sistema operativo’ agéntico

Los grandes anuncios de este año son cuatro variantes de entorno para el uso de la fuerza de agentes. Empezando por la ya referida plataforma Agentforce 360, fundamento básico para la utilización de agentes “de grado empresarial”, con capacidad conversacional y razonamiento híbrido.

Le sigue Data 360, una capa de datos unificados para dar contexto a los agentes IA, que utiliza Intelligent Context y Tableau Semantics para manejar datos no estructurados.

Mark Benioff durante su intervención en Dreamforce 2025. J. Miravalls

Customer 360 Apps sirve para incluir en el contexto de trabajo de los agentes la información propia de cada compañía, su memoria institucional, activada al efecto por agentes específicos para generar una inteligencia personalizada.

Y el cuarto entorno es Slack, aplicación con la que Salesforce tiene la osadía de hablar de un “sistema operativo” para la IA “agéntica” en la organización interna de la compañía. Así lo expone Parker Harris, cofundador de Salesforce y en la actualidad jefe de tecnología de Slack, una compañía adquirida en 2019, especializada en gestionar la comunicación interna de grandes empresas.

El hecho diferencial de Slack no es sólo su condición de interfaz conversacional de viva voz, sino que también es capaz de hablar con otras IAs e integrarlas en su tarea, sin complicar la existencia a quienes tienen que trabajar con ellas.

“Tengo que decir que el activo y el valor de Slack ha crecido enormemente. Sobre todo en la era agéntica. No solo se está convirtiendo en el front-end de Salesforce y de Agentforce 360, sino también en su sistema operativo agéntico. Puede buscar, colaborar y actuar con todas las personas de su organización, con todos los datos, y conectarse a todos los agentes de Agentforce, para que IA y humanos trabajen juntos”, asevera Harris.

“Puedes desarrollar tu productividad personal con la IA nativa de Slack. Y en las búsquedas corporativas tendrás una cosa llamada Slackbots... Deberían probarlo, es asombroso”, dice Harris. “Entonces tendrías la empresa entera en un único sistema operativo agéntico. Y luego podrás añadir otra IA si lo prefieres…”.

“Tenemos un servidor MCP”, añade, refiriéndose al Model Context Protocol, introducido por Anthropic para que los LLM interactúen con herramientas externas, datos en tiempo real y APIs de forma estandarizada. “Con ello, las empresas pueden integrar los servicios de Slack y de Salesforce con sus herramientas. Contamos con OpenAI, Anthropic, Google, y muchos otros socios... Slack, como agentic OS, los ofrece todos juntos”.

Historias de éxito

“Esto es como lo que dice Michael Dell”, apostilla Benioff, apuntando a uno de los invitados estelares del evento, fundador a los 19 años de PC's Limited, embrión de Dell Computer, y el CEO más joven en aparecer en la lista Fortune 500. Lo que dice Dell es que “estamos en un momento de la IA en que no podemos creernos la tasa de cambio e innovación… ¿Qué Nvidia ha vendido qué a quién y ha hecho qué…? Todo va más allá de nuestras expectativas”.

Esa incredulidad que refrenda Benioff acaba donde empieza su mantra de “escuchar atentamente a los clientes”. Porque, asegura, “las respuestas están en ellos y eso es lo que nos guía”.

Aparte de esto, el CEO de Salesforce torea las preguntas que le llegan sobre el momento económico y, sobre todo, político. “Voy a limitar mis comentarios a Agentforce. Mi primera prioridad es que ustedes [los periodistas y analistas] tengan aquí un tiempo fantástico; la segunda, que sea una experiencia segura, sobre todo para los que son de fuera de la ciudad y para eso hemos traído más de 200 agentes de nuestra propia policía. Todo es cuestión de confianza y seguridad”.

Su gran empeño es poner sobre la mesa las historias de éxito de sus partners presentes en el evento, incluyendo La Caixa, William-Sonoma, Pepsi, Pandora, Smartsheet y Accenture, a cuyos representantes redirige algunas de las preguntas que le hacen, para darle a cada uno la oportunidad de hablar de lo suyo.

Y en cuanto al momento de brutal crecimiento de la IA, cuando le plantean que, teniendo 150.000 clientes, sólo unos 12.000 han desplegado Agentforce, lo que supone un 8% de penetración en su base instalada, Benioff le da la vuelta a lo que suena a crítica: “Es el crecimiento más rápido de un producto en nuestra historia, nunca ha habido otro más veloz".

"Y teniendo un núcleo de 150.000 clientes, más otro millón de Slack, vamos a empezar a ver mucha más adopción. Es el desarrollo de grandes corporaciones, grandes ecosistemas corriendo aplicaciones de misión crítica, en lo que significa cambios de arquitectura… Esto no es, simplemente, ver ChatGPT en mi móvil. Es la gestión de sus negocios”, añade.

Un agente de joyería llamado Gemma

Habla de grandes empresas, como Mercedes y Siemens, en respuesta a un colega alemán, “cuya columna vertebral de operaciones de misión crítica depende de nosotros”, dice, “desde la manufactura de sus productos hasta sus ventas, servicio y soporte. Y ciertamente les podemos ofrecer OpenAI o Anthropic… Tenemos un 1% de Anthropic, hay modelos de otras compañías y también tenemos un montón de nuestros propios modelos. Así que depende de lo que el cliente quiera. Al final es lo que él quiera y cómo despliegue la tecnología”.

En lo que Benioff no tiene dudas es en la dominación del panorama actual por la inteligencia artificial. “En mi presentación, observo cómo reaccionan los clientes a los productos. En los grupos de enfoque, escucho qué deberíamos construir para ayudarlos. Limitarse a lanzar un modelo no les va a servir. Yo voy a ayudar a resolver sus problemas”.

Por ese motivo, el CEO de Salesforce presume de la multitud de agentes personalizados, centenares, que ya ha desarrollado su tecnología. Y le dan la razón desde Pandora, multinacional de joyería danesa que ha creado su propio agente IA, potenciado por Agentforce Commerce, para actuar como personal-shopper. Le han puesto el nombre de Gemma (ese peculiar sentido del humor del moderno marketing).

El CEO de Pandora, Alexander Lacik comenta desde Copenhague el empujón comprador que recibe su cliente online, que no puede acudir en persona a un local físico. Y su representante en vivo en San Francisco, el CDTO David Walmsley, lo reafirma explicando que su negocio “se mueve hacia el online”, ya con un 23% o 24% de transacciones a través de ese canal.

Por eso, aún convencidos de que el contacto físico en una tienda de cemento y ladrillo, en su negocio, tiene un toque mágico, da la razón al argumento fundamental de Benioff sobre el advenimiento de “la revolución de la era agéntica”. Una ineludible apuesta “estratégica”.