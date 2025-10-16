El de la inteligencia artificial es un problema de datos; la receta de Netapp para liberar el “conocimiento oculto”

Muchas compañías tratan de surfear la ola de la inteligencia artificial sin tablas ni conocimientos para ello; sin un porqué ni un 'para qué'. Es decir, sin una causa de ser. Son la prueba definitiva de que entre el 40% y el 60% de los proyectos basados en esta tecnología fracasarán en los próximos dos años, según la consultora Gartner. Otras firmas de análisis doblan la apuesta y aseguran que hasta el 85% de las inversiones no se materializarán en estos 24 meses.

Estas empresas saben que tienen que estar en el hype, pero no experimentan ningún tipo de beneficio. No vislumbran que el problema de la IA, más que de cómputo, es de datos. Sin un trabajo previo, una plataforma holística, y una gobernanza férrea no habrá éxito.

Este es el principal mensaje que Netapp ha lanzado en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) durante la celebración de su conferencia global INSIGHT, donde ha estado presente DISRUPTORES – EL ESPAÑOL. La tecnológica, que celebra 30 años en el mercado, está empeñada en desterrar del imaginario colectivo la percepción de jugador tradicional de almacenamiento para convertirse en el proveedor de una infraestructura y arquitectura modernas, en torno a la gestión y la preparación del dato, que sea capital en este escenario de inteligencia artificial.

Conocedores de que toda conversación actual comienza y termina en la convergencia entre la nube y la IA, desde la compañía se marcan el reto de demostrar el retorno que pueden tener este tipo de estrategias. “El dato es el motor de la transformación de los negocios”, aseveraba George Kurian, CEO de la compañía desde 2015, en su alocución ante el público -el evento ha reunido a más de 5.000 personas en sus tres jornadas-.

El directivo se ha mostrado convencido de que estamos en el lugar y en el momento adecuados para potenciar nada menos que una compleja tarea que el ser humano ha tratado de hacer durante 35.000 años de historia: crear conocimiento -cultural, filosófico, histórico o, en este caso, de negocio- a través de la sinapsis entre diferentes fuentes de datos e información.

Uno de los stands del centro de conferencias que ha acogido el INSIGHT 2025.

Para ello, trata de llevar la IA a los datos, y no al revés, y “liberar” el conocimiento “oculto” que existe en los silos de información corporativos con una tecnología multimodal y a gran escala y con el objetivo de tener la información preparada para esta nueva era digital sin necesidad de procesamiento. Y, es que, una de las grandes complejidades actuales es que hasta el 80% del tiempo invertido en estrategias de IA se pierde en la gestión del dato, según IDC.

“Hasta ahora, se había utilizado el enfoque de las aplicaciones clásicas de big data, pero no para los desafíos de la información no estructurada y de la inteligencia artificial”, indicaba Kurian. “Es necesario contar con una plataforma unificada y una arquitectura que permita operaciones de datos en todo tipo de formatos”

De ser la ‘librería digital’ de la Vía Láctea a ‘ganar’ un Óscar

Para llegar a este momento o plataforma “histórica” -ONTAP-, que promete desentrañar todo el poder de la IA, Kurian ha dibujado una suerte de camino visionario de tres décadas que les ha llevado a trabajar con organizaciones que manejan plazos “extremadamente” cortos y sin margen de error en cuanto al dato; de colaborar con la Agencia Espacial Europea (ESA, de sus siglas en inglés) en el mapeo de la Vía Láctea y el descubrimiento de 1.000 millones de nuevas estrellas a ‘ganar’ el primer Óscar a la mejor película de animación con Shrek.

Del almacenamiento clásico a la preparación del dato para la IA Fundada en 1992 por David Hitz, James Lau y Michael Malcolm bajo el nombre de Network Appliance, Netapp ha hecho carrera del almacenamiento de datos, llegando a liderar el segmento conocico como Flash, según distintas consultoras. Ahora, busca dar una vuelta de tuerca a la IA y contar con una plataforma que prepare el dato para esta tecnología revolucionaria.

“En este viaje hemos llegado a crear el primer sistema de archivos de red del mundo para permitir que los equipos de trabajo compartieran datos y colaboraran en proyectos complejos en lo que hoy conocemos como la primera desagregación del almacenamiento de la computación jamás vista”. Además, añadía, con el correr de los tiempos y el auge de cloud construyeron una estructura híbrida que podía integrar todo tipo de información en los diferentes entornos.

Otro caso de éxito que ha detallado pasa por la colaboración con la Instalación Nacional de Ignición, ubicada en el Laboratorio Lawrence Livermore (California), que trata de demostrar la viabilidad de la fusión nuclear como una fuente de energía limpia “para todos”.

Ahora, Netapp inicia una nueva era, la de los datos inteligentes, tal y como la ha denominado, con socios de relumbrón como el primer espada de la fabricación global de chips, Nvidia, o Google Cloud, con el cual ha ampliado su modelo de almacenamiento unificado para infraestructuras virtualizadas, bases de datos autogestionadas y aplicaciones de inteligencia artificial.

La ciberseguridad como punta de lanza

A pesar de no ser especialistas en el sector, Netapp sabe que la ciberseguridad se ha convertido no solo en una línea vital de defensa contra el exfiltrado de datos, sino en un vertical de confianza e innovación.

Y es que, el dato no es un concepto abstracto, sino personal; desde una fotografía familiar a la información clínica de los pacientes de un hospital pasando por patentes y estudios de investigación, todo es susceptible de ser robado y utilizado con fines lucrativos. Por ello, “la seguridad es la base de todo lo que hacemos, dice Gavin Moore, CTO de la tecnológica para la región de EMEA, a este medio.

De hecho, uno de sus principales anuncios durante el evento se basa en la detección temprana de posibles brechas en el almacenamiento y nuevas técnicas de protección y recuperación contra uno de los ataques más temidos por las empresas: el ransomware. “Si los datos no están securizados, nada funciona”.