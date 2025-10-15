El ordenador cuántico que convierte al País Vasco en un actor global clave: un espacio diminuto con vocación gigante

La verdad es que sorprende. Durante meses se ha hablado de que San Sebastián (País Vasco) iba a ser la tercera ciudad en el mundo, junto con Nueva York y Tokyo, en tener el modelo de ordenador cuántico más potente de IBM. Sonaba demasiado hiperbólico como para no imaginar algo grande.

Pero se abre la puerta de la estancia donde se aloja esta infraestructura informática y sorprende lo pequeño que es el espacio que ocupa. De hecho, se han tenido que organizar tres tours guiados diferentes, no por la cantidad de gente que acude a la visita, sino porque no caben. El ordenador llena prácticamente toda la sala.

En cualquier caso, que nadie se deje engañar por la angostura. La capacidad de cambiar el mundo, como la belleza, no está en lo que se ve, está en el interior.

DISRUPTORES ha acudido este martes a la llamada de IBM y del Gobierno Vasco para conocer de primera mano un ordenador cuántico único, el IBM Quantum System Two. Lo segundo que llama la atención -tras las estrecheces del lugar- es el ruido. Rápidamente sabremos que la capacidad de computación de este aparato requiere de un criostato central que alcanza ahora mismo los 270 grados bajo cero. Es el sistema de refrigeración el que llega a nuestros oídos.

Guían la visita de manera magistral Adolfo Morais, viceconsejero de Ciencia e Innovación del Gobierno Vasco, y Mikel Díez, director de Computación Cuántica de IBM España. Ambos desgranan los secretos de este esperado ordenador, una herramienta tecnológica de primer nivel preparada para hibridar los tres tipos de computación: la clásica, la cuántica y la de inteligencia artificial.

Dirán fases para recordar como la de que "si alguien no queda sorprendido por lo que supone la cuántica, es que no la entiende". Y darán fechas, como la de que en 2027 ya será una realidad la citada integración de las tres tecnologías de computación. También explicarán que este ordenador es el de mayor capacidad y potencia de los desarrollados hasta la fecha por IBM, con 156 qubits -la unidad de medida en cuántica- y que el nivel de escalado previsto es tal que en 2029 la cifra de qubits ascenderá a 10.000.

Todas estas características redundan en algo contante y sonante. Permitirá a universidades, centros tecnológicos y empresas acceder a una infraestructura pionera en Europa, integrándose en la red de innovación de IBM. De hecho, matiza Morais, el computador ya está operativo al 50% para uso científico en el edificio de la Fundación Ikerbasque -inaugurado también esta semana-.

Making off del ordenador cuántico de IBM en San Sebastián

Aquí, recalca Díez, "se va a trabajar por mejorar la propia tecnológica cuántica, se va a impulsar la ciencia y se va a trabajar por casos de uso en la industria". En total, por cierto, el acuerdo entre Gobierno Vasco e IBM es de 80 millones de euros, incluidos en un paquete de 153 millones para la estrategia vasca en cuántica: Basque Quantum (BasQ).

Lo mollar del asunto, más allá de datos, es que la ciencia vasca, española y europea, estrenan un ordenador casi sin parangón en el resto del mundo que debería propulsar la I+D+I en muchos ámbitos. La cuántica, cabe recordar, es el instrumento por el cual el ser humano puede resolver problemas cada vez más complejos que hasta ahora suponían un muro. La medicina o los nuevos materiales aplicados a sectores diversos de la economía son las áreas en las que están depositadas muchas esperanzas en este sentido.

Y todo gracias a este ordenador formado por un hexágono central, custodiado por tres alas y una retaguardia de servidores. Lo que pasa dentro es lo que el recién nombrado director global de IBM Research y reputado experto en la materia, Jay Gambetta, define como "magia invisible". Un proceso de recepción de datos de composición binaria que aquí se transforman el circuitos cuánticos que multiplican la capacidad de procesamiento de información y que posteriormente vuelven a los ceros y unos para viajar a la parte del mundo desde el que un desarrollador está trabajando. "Nos parece ciencia ficción, pero es ciencia real, en estado puro", recalcará alguien durante la jornada.

Porque sí, aunque el ordenador cuántico ya había iniciado sus operaciones, su puesta de largo se reforzó con un evento que nadie con un mínimo interés en la tecnología se quiso perder. Tampoco iba a perder la oportunidad el Gobierno Vasco de sacar pecho.

Allí estuvieron presentes el lehendakari, Imanol Pradales; el ya citado Jay Gambetta, vicepresidente de IBM Quantum; Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco; Eider Mendoza, diputada General de Gipuzkoa, el alcalde de San Sebastián Eneko Goia y Horacio Morell, presidente de IBM España. Al acto de inauguración también han asistido, entre otros, la vicelehendakari Primera y el vicelehendakari Segundo, Ibone Bengoetxea y Mikel Torres; los diputados Generales de Álava y de Bizkaia, Ramiro González y Elixabete Etxanobe, así como una nutrida representación institucional y del ámbito científico, institucional y empresarial.

El lehendakari fue muy claro: "Conscientes de nuestro tamaño, y arriesgando, decidimos una vez más actuar entre los mejores. Hoy, damos continuidad al rumbo tomado hace más de 40 años. Lo hacemos por una razón clara: porque creemos realmente en la ciencia".

IBM Quantum System Two.

Asimismo, asumió que "estamos en condiciones de aprovechar la ventaja cuántica de la que nos hemos dotado y debemos centrarnos en aquellas áreas que son estratégicas para nuestro territorio".

En este sentido, el vehículo conductor es la estrategia BasQ, que "nos permitirá ser un imán para la generación de conocimiento y atracción de talento y nos permitirá conectarnos con otros polos y ecosistemas de conocimiento e innovación para ganar competitividad y desarrollo".

El equipo del Centro de Computación Cuántica IBM-Euskadi tiene acceso al sistema, junto con otros recursos de IBM, para contribuir a la construcción del ecosistema cuántico del sur de Europa, promover el desarrollo económico y desarrollar nuevos algoritmos útiles que contribuyan a la consecución de la visión IKUR 2030 -otra estrategia del Gobierno Vasco para las tecnologías cuánticas aprobada en 2019-.

Y es que, según el ejecutivo de Pradales, "los esfuerzos específicos en el desarrollo de algoritmos contribuyen directamente a la consecución de los objetivos de IKUR 2030 con el fin de desarrollar aplicaciones en sectores estratégicos como la energía, la biomedicina y la inteligencia artificial".

De momento, los diferentes programas de IBM han promovido la formación de 150 personas en la región, la adhesión de 20 centros tecnológicos y de investigación y la implicación de 30 empresas en la búsqueda de soluciones industriales gracias a la tecnología cuántica, según reveló Horacio Morell, presidente de IBM España. Y esto no ha hecho más que comenzar.