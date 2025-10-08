El “momento histórico” de la tecnología geoespacial para redefinir la toma de decisiones en gobiernos y empresas

Los desastres naturales han azotado a España sin piedad en los últimos tiempos; desde la Dana de Valencia el pasado mes de octubre de 2024, hasta la oleada de incendios forestales que este verano ha arrasado más de 410.000 hectáreas.

Catástrofes que a ojos de muchos expertos han podido ser evitables, sobre todo a tenor de la tecnología predictiva y geoespacial, a lomos de la inteligencia artificial, que hay hoy día en el mercado, pero que no se detuvieron a tiempo, quizás más por errores humanos.

Sin embargo, Ángeles Villaescusa, consejera delegada de Esri -empresa especializada en Sistemas de Información Geográfica-, se ha mostrado, durante una rueda de prensa, “esperanzada” para el futuro más inminente. Sin entrar en el terreno de las “decisiones políticas”, observa en las instituciones públicas nacionales un especial interés y empuje por establecer modelos predictivos y, asegura, cuentan con técnicos “de primer nivel” entre sus filas.

La compañía puso su tecnología al servicio de los organismos de rescate y protección en estos eventos, por ejemplo, dando apoyo a los drones de la Policía de Madrid que se adentraban en las zonas más anegadas de la Comunidad Valenciana durante las inundaciones.

Dos duras piedras de toque para una organización nacida en los años 60, pero que empieza a operar bajo la marca Esri en 1992. Esta compañía pone su software a disposición de la investigación para todo tipo de problemáticas. Actúa bajo el mantra de que la geografía es el elemento vertebrador de todo lo que ocurre en un territorio y el mapa es el lenguaje que permite visualizar toda la información.

De hecho, más allá de las posibles desgracias naturales, y en referencia a todos los sectores que abarca la ciencia, esta geóloga de profesión ha precisado que “estamos viviendo un momento histórico” para la tecnología predictiva y geoespacial, con herramientas que hacen que las estrategias que antes duraban años se pueden ejecutar en días o incluso horas.

Para ello, presume de “su proyecto más importante”: contar con el “mejor” repositorio de datos geográficos a nivel mundial.

Proyectos sobre el terreno

Estos Sistemas de Información Geográfica (GIS, de sus siglas inglesas) no solo son propicios para la prevención de desastres; sino también para estrategias de lo más variopintas como un plan de sostenibilidad urbana, la conservación del patrimonio o, incluso, hasta para monitorizar el gasto turístico de una ciudad por barrios.

Es lo que ha hecho en Segovia, donde ha implantado un gemelo digital que representa a la urbe de manera “hiperrealista”, con métricas como las antes citadas, pasando por la prevención de inundaciones hasta el análisis de vulnerabilidad poblacional por zonas. Villaescusa estima que vamos hacia gemelos digitales cada vez más inteligentes y que los podríamos tratar incluso de “autónomos”.

También colabora con la administración local en un plan de desarrollo urbano sostenible con el objetivo de conseguir urbes más verdes y conectadas mediante la detección de problemas de movilidad y emisiones de carbono. La compañía busca anticiparse incluso a las olas de calor.

En este sentido, el Ayuntamiento de Getafe ha lanzado un piloto con la Dirección General de Tráfico (DGT) para detectar el movimiento de matrículas en determinadas carreteras y poder hacer una estimación de la contaminación.

Asimismo, el Ministerio de Transformación Digital se ha embarcado en los proyectos Punto de Información Único (PIU) y ÚNICO Datos para optimizar la conectividad en todo el territorio nacional.

Con sabor internacional, se ha posicionado al lado de Praga (República Checa) en la lucha contra el cambio climático.