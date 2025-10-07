Integra Tecnología acelera la automatización de procesos con inteligencia artificial

La atención al cliente tradicional da paso a la atención al cliente por IA.

A principios de 2025 se conoció que la tecnológica Integra —con sede en Zaragoza— iba a crear una división específica dedicada a la inteligencia artificial llamada Integra AI Catalyst. Y, cuando aún no se ha cumplido un año, ya hay interesantes casos de uso que demuestran el potencial.

Y se trata de dos casos de uso que hablan a las claras de la versatilidad de esta tecnología. La administración pública, con el Gobierno de Aragón como ejemplo, y la gestora de fondos de inversión Cobas Asset Management son dos de los clientes que han confiado en esta compañía para soluciones en campos como la contratación o la atención al cliente.

La contratación de personal público es el proyecto que abandera la tecnológica para el ejecutivo aragonés. La idea es garantizar procesos selectivos más eficientes, transparentes y ajustados a la legalidad, que permitan incorporar talento en tiempos razonables y con máxima fiabilidad.

En este contexto, surge la necesidad de optimizar la valoración de méritos de los aspirantes en concursos de personal mediante nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

Explican desde Integra que la valoración de méritos es una fase clave en los procesos de selección del empleo público. Sin embargo, su ejecución actual implicaba la revisión manual de un gran volumen de documentos como certificados de servicios prestados, cursos, vida laboral o anexos explicativos. Esta revisión es lenta, propensa a errores y consume numerosos recursos humanos.

Además, el análisis de méritos varía según la convocatoria y requiere aplicar baremos distintos a cada tipo de documento, lo que dificulta su estandarización. Esto generaba cuellos de botella que alargaban plazos y complicaban la planificación del personal.

En este sentido, desde Integra se planteó una solución pionera basada en inteligencia artificial y automatización con tecnología de Microsoft, a través de un piloto diseñado para validar su viabilidad técnica y funcional.

El proyecto se estructuró en tres grandes bloques. El primero es la clasificación automática de documentos mediante IA, capaz de identificar tipos como certificados, diplomas, anexos, informes o currículums, y ordenarlos por categoría de mérito.

La validación automatizada es el segundo de los bloques. Se aplican algoritmos para verificar fechas, procedencias o requisitos (por ejemplo, si un título extranjero requería homologación).

El último de los bloques es la baremación asistida, destacando los fragmentos clave en documentos no estructurados (texto libre) y asignando puntuaciones automáticamente cuando fuera posible, mientras que otros casos requerían validación manual con asistencia inteligente.

El sistema utiliza IA generativa y análisis documental para puntuar automáticamente los méritos de los candidatos según lo definido en las convocatorias públicas de empleo. Evalúa los documentos aportados por los aspirantes y proporciona tanto la puntuación obtenida como la explicación de los descartes, si corresponde.

Este piloto ha permitido demostrar cómo la inteligencia artificial puede reducir drásticamente los tiempos de procesamiento de expedientes, evitando tareas repetitivas, minimizando errores humanos y aportando una trazabilidad completa y objetividad en la evaluación de las candidaturas recibidas.

Entre las soluciones tecnológicas aplicadas están Azure Document Intelligence, que extrae automáticamente el texto del documento de la convocatoria; se emplean modelos de lenguaje de OpenAI + Prompting y todo el proceso es orquestado con Prompt Flow de Azure AI Studio.

También se utiliza Azure Document Intelligence para la lectura de los documentos, Azure OpenAI + Prompt Flow para interpretar los datos y aplicar la lógica de validación y Cosmos DB para almacenar los resultados.

Atención al cliente

El segundo caso nos lleva a Cobas Asset Management, una gestora de fondos de inversión especializada en invertir a largo plazo buscando empresas infravaloradas con potencial de crecimiento, su y concretamente a hacer más eficiente su servicio de atención al cliente.

Con más de 28.000 visitas anuales a su página web y unas 23.000 llamadas de clientes solicitando información, Cobas AM necesitaba una solución que le permitiera escalar su servicio de atención al cliente sin comprometer la calidad y cercanía que definen su propuesta.

Buscaban una herramienta capaz de ofrecer información precisa y personalizada a los usuarios, mejorar los tiempos de respuesta y liberar recursos del equipo de atención al cliente para dedicarlos a tareas de mayor valor añadido.

Desde el área de Data & AI de Integra Tecnología se planteó una solución basada en inteligencia artificial conversacional, integrando tecnologías de IBM adaptadas al ecosistema digital de Cobas.

El proyecto se centró en la creación de un asistente virtual inteligente, disponible tanto en la web pública como en el área privada del inversor. Para ello, se combinaron varias herramientas clave de la suite de IBM, junto con un desarrollo propio de Integra Tecnología.

IBM Watson Assistant gestionó la interacción conversacional con los usuarios, permitiendo ofrecer respuestas automatizadas y precisas a las consultas más habituales sobre productos financieros, carteras o servicios online. Por su parte, IBM Watsonx.ai introdujo capacidades de procesamiento del lenguaje natural e IA generativa, lo que permitió enriquecer las respuestas con mayor naturalidad y adecuación contextual.

IBM Watson Discovery se encargó de indexar los documentos de soporte e información financiera, facilitando respuestas fundamentadas en documentación interna. Y, por último, Largesearch, el buscador semántico desarrollado por Integra que conecta con Watson Assistant, mejora el acceso a la información clave mediante búsquedas por intención.

La solución fue diseñada pensando en la escalabilidad futura, con capacidad para integrar nuevos contenidos, ampliar los canales de interacción y adaptarse a la evolución de las necesidades digitales de la gestora.

Gracias a la combinación de estas herramientas, los clientes pueden obtener respuestas detalladas sobre sus carteras, resolver dudas sobre el área privada de la web y acceder a contenido informativo con mayor facilidad, de manera que Cobas AM puede gestionar llamadas comerciales de un modo más efectivo.

"Desde Cobas seguimos apostando por ampliar la cadena de valor que ofrecemos a nuestros partícipes. La implementación de estas nuevas herramientas, en colaboración con Integra Tecnología e IBM es un claro ejemplo de nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en el servicio al cliente", explica Gonzalo Recarte Martínez-Gil, director general de Cobas Asset Management.