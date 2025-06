La alemana GFT se rearma con IA y adquisiciones para facturar 1.500 millones en cuatro años

Hay empresas que saben venderse y otras que lo hacen rematadamente mal. Suele decirse que los alemanes son especialmente expertos en esto último y el caso de GFT es un buen ejemplo de ello. Lo reconoce el mismo Manuel Lavín, CEO de la enseña en España, cuya empresa está comenzando a reivindicarse como una de las consultoras de tamaño medio a seguir, especialmente en ámbitos como el financiero o asegurador.

En su nómina de clientes figuran los principales bancos internacionales (JP Morgan Chase, Santander, BBVA, Deustche Bank, HSBC...) y firmas de seguros (Mapfre, Caser, Sanitas...). También algunas compañías del sector industrial hacia donde la multinacional está diversificándose (con fortalezas en el área de automoción germana -Audi- o Ford en Estados Unidos, por la logística y el retail españoles). Con estos nombres en la mochila, GFT factura 871 millones de euros al año, con un crecimiento del 10% curso a curso y el objetivo de llegar a los 1.500 millones en 2029.

España es el segundo mercado de esta compañía, después de Brasil. "Nuestro país representa el 15% de la facturación total de GFT y es el principal motor de crecimiento en Europa, por encima de Italia y Alemania", explica Lavín en rueda de prensa. "Es curioso que siendo una empresa de origen germano, éste no sea nuestro principal mercado. Pero el modelo optimizado que tenemos, muy orientado a la entrega rápida, no está muy alineado con cómo se hacen las cosas allí, que prefieren tener gente on site por tiempos prolongados".

La compañía cuenta con una plantilla global de más de 12.000 personas, contando 7.000 profesionales en Latinoamérica, 4.200 en Europa y cerca de 2.300 en España. En un ritmo acelerado de crecimiento, además, fruto de un crecimiento inorgánico (a dos compras al año como "ideal"). Manuel Lavín reconoce que, en estos momentos, "hay dos oportunidades de compra sobre la mesa, alguna de ellas puede ser en España", principalmente "en áreas que nos complementen tecnológicamente en terrenos donde no somos tan fuertes, como Salesforce y SAP en Europa".

Pero, ¿a qué se dedica exactamente GFT? Su alcance cubre diferentes necesidades y capas de actividad, desde la inteligencia artificial y el dato hasta la ciberseguridad (con una futura apertura de su propio SOC en Zaragoza), cloud, soporte y modernización del mainframe, o los canales y arquitecturas digitales. El primer banco online de Asia fue desarrollado por esta compañía. Para Deutsche Bank lideraron su migración a la nube con Google. A Ford le prestan soporte desde Lleida. Audi, a su vez, se ahorra 200 millones de euros anuales en el desarrollo de nuevas plataformas para sus coches.

Inteligencia artificial

Como es menester, la inteligencia artificial es una de las tecnologías en que GFT quiere posicionarse dentro del mercado. No será fácil, porque estamos ante un segmento en plena ebullición, con todas las consultoras tratando de incorporarse a esta dinámica y que, además, supone replantear el concepto mismo de consultoría que ejercen estas compañías.

"Todos estamos repensando nuestro modelo de negocio con la inteligencia artificial, donde antes un proyecto llevaba 1.000 horas/hombre y ahora solo requiere 700. Tenemos que ver cómo monetizar la IA embebida en los proyectos, innovando porque ni nosotros ni los clientes lo tenemos claro. Quizás una de las vías sea ir a un modelo por objetivos o resultados, que serán más habituales que ahora", detalla Lavín.

Por lo pronto, GFT ya está trabajando en iniciativas de IA para la optimización del desarrollo de software, para la conexión de distintas fuentes de datos y el análisis de riesgo, la producción de informes y análisis financieros... Son muchos los casos que esta firma tiene en mente, a hombros de su recién lanzada plataforma Wynxx, evolución de una solución anterior de 2023, que incorpora modelos de Anthropic, OpenAI o Gemini con el fine tunning dentro de la propia empresa y, a futuro, la ejecución de LLM abiertos en entornos locales.