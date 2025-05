La Ley de Accesibilidad Europea y el fraude de identidad con IA, a debate en el Identity & Business Day de Veridas

Hoy en día, la identidad digital se ha convertido en una infraestructura crítica: define quién puede acceder, cuándo, cómo, y con qué garantías a cualquier servicio online. Y, sobre todo, tiene un impacto directo en el negocio. Un asunto de especial relevancia con la irrupción en escena de los deepfakes, las identidades sintéticas o las nuevas regulaciones europeas de IA y accesibilidad.

Un reto mayúsculo que requiere de soluciones a la altura. Es el caso de la tecnológica española Veridas, que ha integrado sus soluciones en Google Cloud Marketplace para que las empresas puedan integrar las soluciones de antifraude y verificación de identidad fácil, rápido y con unas condiciones especiales. Una propuesta de valor que se dará a conocer durante el próximo Identity & Business Day de Veridas, el próximo 27 de mayo a partir de las 18h, en el espacio CÓMO94 de Madrid.

“Ser partners de Google Cloud es una señal clara de que la identidad digital ya no es un complemento, sino un requisito estratégico para operar en confianza”, explica Eduardo Azanza, CEO de Veridas. Y es que, gracias a este acuerdo, cualquier cliente de Google puede ahora desplegar, de forma inmediata en cualquier lugar del mundo, tecnología antifraude biométrica desarrollada íntegramente en Europa.

En ese sentido, las soluciones de Veridas detectan en tiempo real ataques de inyección digital, deepfakes o suplantaciones en call centers, con casos de uso ya activos en banca, seguros, telcos, movilidad, crypto o servicios públicos. Y lo hacen cumpliendo los estándares más exigentes (NIST, SEPBLAC, MiCA, ISO, RGPD, eIDAS2, AI Act).

Regulación, fraude invisible y nuevos hábitos digitales

2025 está siendo un punto de inflexión para todas las empresas que operan en Europa: la Ley de Accesibilidad Europea (EAA) exigirá que cualquier plataforma digital sea usable por defecto, incluyendo procesos como login, onboarding o verificación.

A su vez, el nuevo wallet europeo de identidad cambiará la lógica de acceso: los usuarios controlarán sus credenciales y compartirán solo lo necesario. Y los ataques más peligrosos ya no son evidentes gracias a la IA generativa: las inyecciones digitales, que simulan usuarios válidos ante un sistema automatizado, son hoy una de las principales amenazas.

Todo ello está obligando a las compañías a replantearse su modelo de identidad, para garantizar esa verificación sin fricción, con privacidad y de forma inclusiva. En el Identity & Business Day, serán empresas de primer orden las que darán cuenta de cómo están encarando este reto: ONCE, Waylet, Aplazame o ID Finance compartirán cómo están aplicando estas tecnologías a escala real.

En la anterior edición, fueron BBVA, Orange y Mutua Madrileña las protagonistas de la cita, en la que mostraron el impacto positivo de la tecnología de Veridas en la mejora de las tasas de conversión en onboarding, la reducción de los intentos de fraude o el refuerzo de la satisfacción de cliente y del cumplimiento legal.

“La biometría ya no es una opción. Es una exigencia de nuestros clientes”, explicaba Natalia Ortega, Global Head of Financial Crime Prevention de BBVA. “Hemos reducido el fraude significativamente en los procesos con KYC y los defraudadores solo buscan los casos de uso donde no tenemos implementadas estas medidas de seguridad”, afirmaba a su vez Emma Pérez, Manager FYC – Firma Digital y Calidad del Dato de Orange.

En la misma línea de Ana Meléndez, Gerente de Transformación y Proyectos en Contacto Cliente de Mutua Madrileña: “Hemos mejorado el TMO 15 segundos por llamada, lo que permite al agente dedicarse a otros trabajos de mayor valor. Los agentes nos piden que implementemos más llamadas con biometría vocal porque estamos mejorando su día a día”.