Gotham City Research pone en duda las cuentas de Kyndryl

Gotham City Research —la firma de análisis que en el pasado ha señalado irregularidades en compañías como Let’s Gowex o Grifols— acaba de sugerir que Kyndryl podría estar presentando una imagen más sólida de la que reflejan sus cifras reales.

Según el análisis, titulado “Kyndryl – Like the old IBM, except with an Undisclosed Cost Problem: Part I”, la compañía estaría utilizando métricas ajustadas como el EBITDA y el flujo de caja libre para mostrar una rentabilidad que no se correspondería con sus resultados reales, que mostraría que "genera pérdidas y quema efectivo".

Uno de sus argumentos atañe al coste de los servicios que Kyndryl sigue recibiendo de IBM. Aunque el CEO de la compañía ha restado importancia a este asunto, definiéndolo como "un pequeño obstáculo", Gotham City estima que los pagos a IBM podrían elevarse entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en los próximos años. Esta evolución, de materializarse, podría impactar negativamente en los márgenes de beneficio esperados para 2025 y 2026.

El informe también destaca ciertas prácticas contables que considera "inusuales", como la capitalización de costes a un ritmo significativamente superior al de otras empresas del sector. Según los cálculos del fondo bajista,estos serían 13,6 veces inferiores a los de sus competidores directos, lo que podría estar aumentando artificialmente su EBITDA ajustado en hasta un 72%.

Otro aspecto que relata el documento es la reciente desaparición de los datos desglosados sobre pagos a IBM en los informes financieros de Kyndryl, a pesar de que el Gigante Azul sigue siendo uno de sus principales proveedores. Además, Gotham cuestiona los indicadores utilizados por la empresa para reflejar su actividad comercial, como la métrica "Total de Contratos Firmados", que ha crecido en los últimos años pese al supuesto descenso continuado de los ingresos.

En materia de auditoría, el informe revela que el auditor de Kyndryl ha identificado una “materia crítica” relacionada con el reconocimiento de ingresos, y ha concluido que la empresa no mantiene un control interno efectivo sobre la información financiera, al menos hasta el cierre del ejercicio fiscal de marzo de 2024.

Además, concluye el documento del bajista, alrededor del 50% de la compensación de la dirección estaría ligada a métricas ajustadas como el flujo de caja operativo pro forma, cuya divulgación cesó en 2021. También se apunta a un aumento en la venta de acciones por parte de directivos en los últimos trimestres. Con todo, la firma de análisis estima que el valor real de las acciones de Kyndryl podría situarse entre 4,71 y 11,50 dólares.