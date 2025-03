Los robots entran de lleno en los mundos del diseño 3D y los "gemelos virtuales"

El año pasado llegó al escenario del evento 3DExperience World conduciendo un espectacular descapotable eléctrico. Este año, Gian Paolo Bassi, vicepresidente de customer role experience de Dassault Systèmes, llegó a la cita anual acompañado de un robot. Un perro Spot de Boston Dynamics.

Después, durante todo el evento celebrado en Houston, la robótica ha estado presente en conferencias, vídeos espectaculares y alusiones más que frecuentes. Hubo presentaciones del fundador de Boston Dynamics y director del IA Institute, Marc Raibert; del español Luis Solís, fundador de Apptronik (que desarrolla robots humanoides) y profesor de ingeniería aeroespacial y mecánica en la Universidad de Texas, en Austin; y hasta la cocina robotizada para preparar hamburguesas de Aniai.

Además de las novedades incrementales en SolidWorks, el software 3D, presentadas por su CEO Manish Kumar, el evento fue escenario para el anuncio de un acuerdo de asociación con Kuka, compañía especializada en software para robótica.

Julio Miravalls Dassault Systèmes quiere revolucionar el futuro de la industria con IA y diseño 3D

Y otro anuncio de calado, no específicamente dedicado a los robots: el acuerdo con Apple para incorporar sus gafas Vision Pro al funcionamiento de SolidWorks, el software de diseño 3D, de manera que los gemelos virtuales puedan ser creados y utilizados con autentica visión tridimensional.

¿Es todo esto una especie de carta de presentación de la robótica como la gran tendencia emergente?, le pregunta DISRUPTORES EL ESPAÑOL a Bassi. ¿Es una apuesta de su compañía, considerando que los robots van a ser the next big thing de la tecnología?

"Sí, creo que la robótica ha alcanzado un punto de inflexión. Por varias razones", responde.

"Por ejemplo, conocemos la cuestión de reafirmar la reindustrialización, especialmente en Europa. La globalización ha agotado en Europa y América del Norte las capacidades de fabricación, que todo el mundo quiere recuperar, ¿verdad? Y hay inversiones para hacerlo. El conocimiento es extremadamente importante. Y también es necesaria una equidad para crear una economía circular: no se pueden fabricar todas las cosas en una parte del mundo, para enviarlas luego a todas partes. No es sostenible... Pues bien, la robótica está llegando a ese punto de inflexión en términos de relevancia para la reindustrialización y para la sociedad. Para reindustrializar se necesita mano de obra calificada que hoy no tenemos".

Tiempo de desglobalización

Bassi argumenta que hay conocimientos y capacitaciones que se han ido perdiendo en la fuerza de trabajo, por la jubilación de los veteranos y en algunos casos por hacerse innecesarios en un mundo globalizado. "Pero ahora estamos en cierto modo desglobalizando", afirma y "harían falta décadas" para volver a contar con esa fuerza de trabajo capacitada.

"Ese es un aspecto de la cuestión", prosigue. "El otro es que estamos acercándonos a tecnologías que hacen a las máquinas más cognitivas, más capaces de desarrollar misiones con autonomía, o menos supervisadas. Además del avance de la inteligencia artificial que realmente facilita crear modelos muy sofisticados, muy cercanos a la inteligencia humana que lo que nosotros llamamos ‘asistente virtual’ puede utilizar".

Pascal Deloz CEO Dassault Systèmes.

Menciona el ejemplo de ChatGPT, al que se le puede pedir que componga un poema, o una canción al estilo de Taylor Swift, y es capaz de hacerlo. Aunque, por supuesto, "es una gigantesca máquina estadística, no hay verdadera comprensión ni cognición. Pero es tan avanzado que hace sentir que está muy cerca de eso".

Durante su primera intervención, en el escenario, Bassi habló del envejecimiento de la población mundial y de los cambios que ha experimentado la sociedad, mudándose de la agricultura a la megalópolis.

Un punto de referencia esencial para la plataforma 3DExperience de Dassault es la conexión entre el mundo real y el "mundo virtual" en el que opera. Una conexión a través de los "gemelos virtuales". Y en este nombre insisten: no les gusta para nada hablar de "gemelos digitales".

"Virtual significa 'como la vida'. Es nuestra definición", nos aclara Bassi. "La diferencia fundamental es que digital es, habitualmente una representación fija, como una foto. Puedes tener un gemelo digital, pero es estático, no puedes hacer nada con él. En cambio, el gemelo virtual puedes ponerlo en un entorno réplica de la realidad, de una manera que puedes asociarlo con un comportamiento. Puedes ver lo que pasa cuando se cae, u ocurre cualquier otra cosa… Es muy importante el modelo 3D del producto y el modelo 3D del entorno. Y por eso hablamos de universos [virtuales]".

Robots en el mundo industrial

Así, unas cosas se relacionan con otras, cuando Bassi, volviendo a los robots, habla del mundo industrial. "Hoy se le puede pedir a un asistente virtual que escriba un programa de software. GPT no lo puede hacer, pero sí una tecnología de machine learning entrenada en el lenguaje de computación. Con máquinas especializadas y modelos de lenguaje grandes la vida del desarrollador de software ya no será escribir código línea a línea, sino formular un problema y pedir al asistente virtual que escriba el programa correspondiente en cualquier lenguaje que pueda cumplir la misión".

"Con el mundo de la manufactura es algo similar: puedo pedir al asistente virtual que optimice una tarea. Y otro tanto con los robots. Con tecnología de machine learning los robots pueden devenir más y más autónomos. Ese el mensaje de Spot, que es capaz de realizar una misión sin supervisión".

Desde el estrado, Bassi comenta que el perro robótico fue "ideado hace 30 años por las brillantes mentes de Boston Dynamics". Fecha que coincide con la primera capacidad de diseñar en 3D con el software estrella de su compañía, SolidWorks.

Ahora, "Spot ha sido utilizado en todo el mundo para inspeccionar en situaciones de riesgo para las personas. Cuando el huracán Fiona azotó Puerto Rico en 2022, se utilizó a Spot para comprobar los daños y donde debían priorizar su esfuerzo los trabajadores de emergencias. Y también se usó para inspeccionar las cenizas de Pompeya. En los años 90, el cuello de botella para una compañía que quería hacer prototipos era el diseño y que había que probarlos sobre el terreno".

Gian Paolo Bassi, vicepresidente de Dassault Systèmes

Es otro punto de inflexión, que Bassi subraya en la conversación con este periódico. "La inteligencia artificial fue inventada hace 40 años. Las redes neurales, hace mucho tiempo… pero requieren una capacidad de computación y almacenamiento que no estaban disponibles hace 30 años, ni hace 10. Pero ahora, con los superchips de Nvidia es posible crear modelos basados en billones de datos, que otorgan capacidades cuasi cognitivas a las máquinas y asistencia virtual. Así que estamos ante otro punto de inflexión: el envejecimiento de la población requiere trabajos especializados, cada vez hay menos gente disponible para trabajos en ambientes hostiles y los robots son perfectos para el trabajo duro, nunca se quejan, ni hacen huelga…".

"Pero se les agota la batería", le replicamos. "Es cierto. La buena noticia es que las baterías son cada vez mejores, con nuevos materiales. El problema fundamental de las baterías es la capacidad. Es difícil expandirla y el rendimiento se degrada por las reacciones químicas. Pero están apareciendo nuevos materiales gracias a la IA que en cierto modo está alimentando avances tecnológicos".

En cuanto a las necesidades de energía, incrementadas por el uso y entrenamiento de los nuevos modelos IA, Bassi menciona otro prometedor avance en la fusión nuclear, logrado en un tokamak en Cadarache (Francia), el pasado día 12, manteniendo un plasma a 50 millones de grados durante 22 minutos. "Es asombroso y se debe a la invención de nuevos materiales superconductores".

"Estamos en un círculo virtuoso que va a impulsar la innovación a un nuevo nivel. Y la robótica es un gran campo, que ha alcanzado una madurez y estará omnipresente no sólo en la industria sino también en aplicaciones de la sociedad, como la salud, la asistencia a los ancianos, eliminación de trabajos peligrosos o agotadores…", reafirma.

Del entusiasmo por esta materia cabe deducir que Dassault Systèmes no sólo se plantea su participación en el diseño de robots y está pensando en su operatividad.

"Absolutamente. Es un hecho", admite Bassi, subrayando que es una compañía dedicada esencialmente al software. "Por eso hemos establecido un acuerdo con Kuka, que es uno de nuestros mayores clientes en diseño y ahora nos asociamos para que nos facilite las tecnologías necesarias para desplegar robots, su configuración virtual y la programación offline, que es un factor clave en la automatización de las factorías".

Marc Raibert (Boston Dynamics).

"La robótica no se trata sólo del diseño, es necesario también la capacidad de simulación, la cinemática, añadirle sensores que aportan respuestas en tiempo real para gestionar el software, ponerlo todo en el contexto de la factoría para que el robot conozca el entorno, para que no vaya chocándose, que reaccione a tiempo y pueda percibir la presencia humana", añade. "Todo eso ya es posible hoy, para que los robots puedan salir de la jaula [en las factorías, las máquinas robóticas suelen trabajar hoy con aislamiento de seguridad] y puedan ser más colaborativos".

Y eso incluye a los robots con formas humanoides, que pueden desencadenar el siguiente gran cambio en la sociedad. "Los robots humanoides son muy interesantes porque el cuerpo humano es la máquina perfecta", apunta Bassi. "Piense en lo que el cuerpo humano puede hacer, en lo que puede hace un atleta, en las capacidades cognitivas… Es muy obvio que los humanos traten de duplicarse a sí mismos. Los robots humanoides tienen mucho sentido por la versatilidad demostrada como entidad mecánica. El cuerpo humano es asombroso".

"Y también los animales, ¿eh? Spot es como una cabra, o un perro, que puede ser superior a los humanos en ciertas actividades", incide, aludiendo a imágenes vistas en la presentación de Marc Raibert, en las que el pequeño robot cuadrúpedo asciende de manera inverosímil por una abrupta pendiente. "Es muy bueno inspirarse en la naturaleza".

El otro punto fuerte del evento, anunciado además por sorpresa y fuera de programa por el CEO de Dassault Systèmes, Pascal Daloz, y Mike Rockwell, vicepresidente del Grupo de Desarrollo de Tecnología de Apple, es que ambas compañías han colaborado para la integración de las gafas 3D Vision Pro en la plataforma de diseño 3DExperience para trabajar con gemelos virtuales, usando la nueva aplicación 3DLive, que estará disponible este verano.

"La visión en pantallas planas podrá ser eliminada si dispones de un dispositivo que te ponga en una situación de realidad mixta”, comenta Bassi al respecto. "En las mejores condiciones que los monitores pueden trabajar con 3D, si pones un modelo tridimensional en una pantalla plana el resultado es… bastante plano. Eso reduce el potencial de representación y del gemelo virtual".

"El uso de gafas ha estado ahí desde hace algún tiempo. Pero suelen ser pesadas, un poco difusas, nada fáciles de usar. Y Apple es la mejor compañía del mundo en crear experiencias superiores en el flujo de trabajo. Disrumpió la industria del teléfono móvil no porque lo inventase, sino porque inventó un nuevo tipo de experiencia con él. Creo que está a punto de hacer lo mismo con estos dispositivos de realidad aumentada", asegura Bassi.

"Nosotros ya tenemos el 3D y el [conector] viewport para todo en doce industrias, así que sólo dennos un dispositivo que haga posible ver de manera más inmersiva. Por tanto, esta asociación es muy, muy interesante", dice apasionadamente.

¿Y, entonces, van a comercializar ustedes esas gafas de Apple?

"No, no. Las comercializará Apple y serán nativamente soportadas por nosotros. Básicamente, compra las gafas las enchufas, o no, porque obviamente también son inalámbricas, e instantáneamente cualquier modelo estará disponible en la plataforma 3D para experimentarlo y manipularlo en una realidad inmersiva", remacha Gian Paolo Bassi.