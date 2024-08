Alexa, un residente más en los centros para mayores que ayuda a hacer la vida más fácil

"Alexa, ¿qué temperatura hace en la calle?". Acaba de despertarse, con la alarma que también le encomendó a su "compañera" de habitación y un nuevo día comienza para Manuel Morales en una de las residencias para mayores que Sanitas tiene en Madrid.

A sus 82 años, Manuel ha encontrado en Alexa una ayuda sí pero también el entretenimiento perfecto. "Me encanta pedirle que me ponga música y de hecho ha conseguido encontrar canciones de cuando yo era joven que no es fácil localizar". Pero además a Manuel le encanta "poner en aprietos a Alexa" de los que, dice, sale siempre airosa. Ingeniero de formación y profesión, le encanta pedirle a Alexa que le explique el segundo principio de la termodinámica "que se sabe a la perfección".

Las videollamadas con su hija, escuchar la radio o "preguntarle todo lo que se me ocurre" son algunas de las cosas Manuel puede hacer con Alexa y de la forma más natural para él, con la voz. "Me parece fácil usarlo porque es como hablar con alguien", explica Manuel que nos enseña, bromeando, cómo su relación con Alexa incluso tiene algo de idilio. "Yo le pregunto si me quiere pero de momento no he conseguido que me diga que sí".

Así es la experiencia que, junto a Manuel, tienen hoy más de 5.000 personas en las residencias de Sanitas Mayores, tanto en los espacios comunes como en sus propias habitaciones.

"Hace ya seis años que Alexa está en España y, poco a poco, hemos ido descubriendo que su uso en colectivos como el de nuestros mayores era más mágico si cabe", afirma Andrés Pazos, country manager de Alexa en España. Así, a finales de 2023, decidían hacer realidad también nuestro país Alexa Smart Properties for Senior Living, el programa diseñado específicamente por la compañía para responder a las necesidades de los más mayores, ya sea en residencias o en sus hogares y al que se sumaba Sanitas desde el inicio.

Seguridad y privacidad

"Cuando se planteó pensé que podría haber cierta desconfianza y dificultad a la hora de utilizarlo pero no. Realmente lo recibieron con curiosidad y mucha ilusión", afirma Alfonsa Díaz Sánchez, responsable de Terapias no Farmacológicas de Sanitas Mayores.

Como nos explica, en las zonas comunes, por ejemplo, Alexa les permite desde crear ambientes más adecuados mediante la música o iluminación según las distintas horas del día e individualmente, como el caso de Manuel, Alexa ayuda a los residentes a acceder a la agenda de actividades del centro, les recuerda citas médicas o incluso fiestas familiares ya que "la familia también puede decirle a Alexa, por ejemplo, que le recuerde a su padre que tal día es el cumpleaños de su nieto y van a ir a comer todos juntos".

Precisamente las familias han sido clave también en la llegada de Alexa a las residencias y sobre todo su reticencia. "Cuando el proyecto se iba a poner en marcha nos reunimos con ellos porque mostraban cierto reparo; les daba miedo que pudieran acceder a internet a través de Alexa, que no se garantizara la privacidad de sus mayores", cuenta Alfonsa Díaz.

Pero precisamente la seguridad es uno de los principios básicos de Alexa, como explica Andrés Pazos. Además de que no es necesario compartir ninguna información personal para utilizar los dispositivos y las grabaciones de voz no se guardan, "la solución de Alexa Smart Properties está integrada en el sistema de Sanitas, todo sucede dentro del entorno Sanitas, no tiene salida a internet".

Y el personal, ¿cómo ha recibido a este nuevo residente? Pues podríamos decir que prácticamente con los brazos abiertos ya que como apunta la responsable de Terapias no Farmacológicas de Sanitas Mayores, "nos ayuda en nuestro trabajo enormemente y la idea es ir ampliando las funcionalidades para que realmente, pensando en el mañana, Alexa sea también un asistente, un facilitador para el personal de las residencias".

Registrar gracias a Alexa y simplemente hablándole, por ejemplo, "los cuidados que se realizan a un residente, en qué día y hora, tareas que actualmente se registran de forma manual puede ser de gran utilidad, agilizando enormemente el trabajo. Además, ya hoy utilizamos Alexa para hacer ejercicios de estimulación cognitiva con los residentes algo que queremos personalizar y desarrollar más aún", añade Alfonsa Díaz que además apunta que el objetivo es "ver qué otras funciones de Alexa pueden ser útiles y ponerlas en marcha; no en vano las próximas generaciones que vendrán a nuestras residencias serán más digitales y habrá que responder a esa nueva realidad".

Entre esas nuevas funciones, en Sanitas, ya piensan en cómo podrían implantar soluciones de hogar digital que, integradas con Alexa, "permitieran por ejemplo a un residente no tener que buscar el interruptor de la luz si se levanta de la cama por la noche y que sea Alexa la que encienda la luz con tan solo pedírselo".

No sólo personas mayores

"El cielo es el límite", asegura el country manager de Alexa en España que nos adelanta cómo en breve conoceremos a una Alexa más natural y proactiva si cabe.

Tecnología con propósito de la que no solo disfrutan los mayores de las residencias de Sanitas como Manuel sino también los que reciben los cuidados de Cruz Roja, institución que, desde el año 2020, cuenta también con Alexa en esa labor.

De hecho, recientemente, Cruz Roja anunciaba que ampliaba a todo el territorio nacional el proyecto con Alexa que había iniciado en Madrid, algo que permitirá que 26.000 personas mayores de toda España cuenten en su hogar estos dispositivos de voz que incorporan aplicaciones específicas para favorecer su autonomía y evitar situaciones de soledad.

Pero la magia a la que Andrés Pazos aludía que es capaz de crear Alexa también está llegando en forma de cuentos interactivos a las personas con síndrome de Down, gracias a 21, una experiencia interactiva protagonizada por un personaje con síndrome de Down mitad astronauta, mitad súper héroe y cuyo nombre hace referencia al cromosoma que las personas con síndrome de Down tienen triplicado en el par 21.

A través de los diferentes relatos que Alexa va narrando, describen desde DOWN ESPAÑA, las personas con síndrome de Down reciben consejos sobre la importancia de la actividad física, de pasar tiempo con amigos y de mantener rutinas saludables, mientras participan de una herramienta que impulsa su desarrollo cognitivo y su entretenimiento.

Y de nuevo esa "magia" pero esta vez en forma de exámenes llega también a las personas con demencia o que han sufrido una enfermedad cerebrovascular. Así la herramienta ‘Memoria’ permite, a través de un dispositivo con Alexa integrada “mejorar el funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas mediante una serie de ejercicios sencillos que tendrán impacto en ciertas áreas del cerebro como el lenguaje, la memoria o el cálculo”, explican desde la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA).

"El propósito de Alexa se mantiene intacto: hacer más fácil y entretenido el día a día de los usuarios", afirma Andrés Pazos. Y debe ser verdad que lo consigue si tenemos en cuenta que solo en 2023 este pequeño asistente se hizo merecedor de seis millones de "Alexa, te quiero". Un sentimiento al que seguro que se unen muchos como Manuel a los que sí les hace la vida más fácil o al menos lo intenta.