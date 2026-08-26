Una herramienta del CSIC monitoriza los terremotos de Granada para mejorar la respuesta ante emergencias

El visor 3D de sismicidad desarrollado por el CSIC permite seguir la evolución de los terremotos registrados en Granada y situarlos sobre el contexto geológico de la zona. DISRUPTORES CSIC

Las claves

Las claves Generado con IA El CSIC ha desarrollado una herramienta para monitorizar los terremotos en Granada y mejorar la respuesta ante emergencias. La plataforma integra datos del IGN, EMSC y el IGME-CSIC, permitiendo visualizar la evolución de la serie sísmica y su relación con las fallas activas. Desde el 15 de agosto se han registrado más de 1.000 seísmos en la zona, con daños estructurales y desalojos, pero sin víctimas personales. La herramienta es de acceso abierto y busca facilitar la toma de decisiones de administraciones, investigadores y ciudadanos ante la actividad sísmica.

La actividad sísmica mantiene en alerta a Granada desde hace varios días. Un terremoto de magnitud 5 a dos kilómetros de profundidad sacudió a seis de las ocho provincias de Andalucía en la madrugada del pasado 15 de agosto.

Salvo en Cádiz y Huelva, los habitantes del resto del territorio andaluz notaron cómo la tierra se agitaba bajo sus pies. El epicentro se localizó en el municipio granadino de Alhendín. Desde entonces, y a día de hoy, se han registrado más de 1.000 seísmos en la zona.

Aunque su intensidad ha ido disminuyendo durante estos días, con una réplica de magnitud 4,8 el día 18 de agosto, mantienen en alerta a administraciones y ciudadanos. Sin pérdidas personales, sí se han registrado daños estructurales y han tenido lugar varios desalojos preventivos.

Para seguir la evolución de estos fenómenos, las autoridades responsables de emergencias de la Junta de Andalucía solicitaron la ayuda del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Un asesoramiento que este organismo puso en marcha el mismo 15 de agosto.

Entre sus actuaciones incluye el desarrollo de una plataforma abierta para facilitar el seguimiento de toda la serie sísmica a partir de información técnica y científica procedente de diferentes fuentes.

Un mapa de nuevos terremotos y fallas

Este visor incorpora los nuevos terremotos a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y los integra con los registrados desde 2015 por el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC).

A esta información se suma la de la localización de las diferentes fallas activas en la Península, procedente del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC). Todos estos datos pueden visualizarse sobre mapas geológicos y de satélite.

El resultado es una herramienta que permite ir más allá de la localización de cada seísmo. No solo muestra cuándo y cómo se producen, también permite observar cuál es su distribución y la relación con las estructuras tectónicas conocidas.

Además, al tratarse de un visor de acceso abierto, la información está a disposición tanto de administraciones como de investigadores, como de cualquier ciudadano interesado en consultar toda la serie sísmica.

Interpretación científica

Detrás de esta plataforma está el Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) del CSIC, creado en 2024 para activar protocolos de actuación en situaciones de emergencia. Este grupo actúa como conexión entre investigadores, administraciones y sociedad.

La primera vez que se puso en marcha fue en octubre de 2024, tras la DANA que afectó a Valencia, para prestar asesoramiento en las labores de respuesta y reconstrucción.

En el caso de Granada, se activó el 15 de agosto para analizar la distribución espacial, la profundidad y la evolución temporal de los terremotos registrados, así como su relación con las fallas activas de la zona,

Uno de sus objetivos es estudiar la evolución de la secuencia sísmica y el comportamiento de las réplicas que se producen tras los terremotos de mayor magnitud.

Para ello, los investigadores utilizan modelos de análisis para comprender cómo evolucionan estas réplicas y valorar la posible activación de fallas próximas.

De esta forma, el visor no se limita a mostrar puntos sobre un mapa, va más allá. Permite poner en contexto los datos sísmicos y seguir su desarrollo durante la emergencia.

Actuar ante una emergencia

Sin embargo, su utilidad no es pronosticar cuándo tendrá lugar el próximo seísmo. El propio CSIC recuerda que los terremotos no se pueden predecir, el objetivo es aportar información que ayude a la toma de decisiones ante estos fenómenos.

La iniciativa está coordinada por Inés Galindo, responsable de emergencias del CSIC, y Juan Carlos García, coordinador de riesgos geológicos. En el GADE participan investigadores del IGME-CSIC, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC-CSIC).

El grupo participa además en las reuniones del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, donde se analiza la evolución de la serie sísmica, se evalúan las incidencias y se coordina toda la operativa.