PROBABILIDADES DE SALIDA ADD & NORM (L-NORM 2) [LN_2] RED FEED FORWARD (FFN) [FFN] ADD & NORM (L-NORM 1) [LN_1] AUTO-ATENCIÓN MULTI-CABEZA [MHA] EMBEDDING + COD. POSICIONAL [INPUT] CONEXIÓN RESIDUAL (SKIP) CONEXIÓN RESIDUAL (SKIP) LayerNorm(x + SubLayer(x)) TOKENS DE ENTRADA [X_1, X_2 ... X_T]
A FONDO

La fábrica invisible:
cómo se entrena una inteligencia artificial

Detrás de cada respuesta de una inteligencia artificial opera una inmensa maquinaria invisible de cálculo, capital y decisiones algorÍtmicas. Este especial destripa el proceso técnico de su entrenamiento para desvelar los lÍmites fÍsicos, geopolÍticos y corporativos que definen su verdadero poder.

Texto y diseño: Alberto Iglesias Fraga

Pilares Datos Mitos CronologÍa Matemáticas Entrenamiento Retos Escalado Inversión Evaluación
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01
01 · Fundamentos

Los tres pilares de la revolución digital: datos, cómputo y algoritmos

Para entender cómo aprende una máquina, primero hay que mirar los ingredientes de la receta. El entrenamiento de cualquier modelo moderno no es magia ni programación tradicional: es una ecuación masiva sostenida por tres factores críticos. Si uno falla, el sistema se cae por completo. Es la combinación de datos masivos, potencia de cálculo de silicio y lógica matemática.

Datos: el combustible del aprendizaje

Sin datos, la máquina está en blanco. Los modelos actuales devoran bibliotecas enteras de texto: la web pública, libros digitalizados, repositorios de código y prensa. Por ejemplo, Llama 2 (Meta) consumió dos billones de tokens (las fracciones de palabras en que la IA divide los textos, equivalentes a unas 4 letras por token en español, sumando más de 1,5 billones de palabras) durante su adiestramiento inicial.

Esta sed insaciable de información ha desatado batallas legales históricas. Editoriales y autores reclaman que sus obras se usen sin permiso ni compensación, forzando a los laboratorios a comprar licencias o recurrir a datos sintéticos (información artificial generada por otros modelos).

La calidad de los datos es la que define la mente del sistema: si el corpus contiene prejuicios, alucinaciones o errores históricos, la máquina los asimilará como verdades absolutas.

Cómputo: el motor de silicio

Entrenar una red neuronal requiere resolver billones de operaciones matemáticas por segundo. Para ello se usan GPUs (Unidades de Procesamiento Gráfico), chips capaces de multiplicar miles de matrices en paralelo. Una sola tarjeta moderna Nvidia H100 rinde hasta 700 TFLOPS (700 billones de operaciones matemáticas por segundo) procesando grandes bloques multidimensionales de números llamados tensores.

La escala de los modelos punteros es colosal: el entrenamiento de GPT-3 requirió el equivalente a unas 10.000 GPUs trabajando en paralelo durante semanas, consumiendo cerca de 1.300 MWh. Los informes del Stanford AI Index Report 2024 estiman que los costes de cómputo para los supermodelos más potentes (como Gemini Ultra) superan ya los 190 millones de € en pura electricidad y servidores.

Este coste estratosférico crea una barrera de entrada casi insuperable, restringiendo la frontera del desarrollo a un selecto club de gigantes tecnológicos.

Clúster de servidores GPU en un centro de datos de IA

Clúster de supercomputación optimizado para cargas de trabajo de inteligencia artificial

Algoritmos: la receta del aprendizaje

Los datos y la potencia física no sirven de nada sin la receta matemática que define el aprendizaje. El núcleo algorítmico es la retropropagación (backpropagation), un método formalizado en 1986 que funciona como un 'corrector de errores' en vivo: evalúa el fallo del modelo al final y propaga los ajustes necesarios hacia atrás para modificar la fuerza o 'peso' (la importancia) de las conexiones en la red neuronal.

El punto de inflexión moderno llegó en 2017 con la arquitectura Transformer presentada por ingenieros de Google en el célebre estudio "Attention is All You Need". Al introducir el mecanismo de atención adaptativa, los modelos pudieron procesar textos en paralelo e identificar relaciones contextuales lejanas entre palabras.

Las innovaciones en algoritmos multiplican el rendimiento físico: permiten obtener modelos más capaces usando solo una fracción del hardware y de la energía requerida originalmente.

02
02 · El embudo de los datos

El embudo de los datos: de internet al modelo

Internet está lleno de ruido, spam, duplicados y datos tóxicos. El entrenamiento no empieza con datos en bruto, sino con un gigantesco proceso de filtrado. Pasa el cursor sobre cada etapa del diagrama para ver cuánta información se descarta en el camino hacia la pureza del modelo.

Internet en bruto (100%) Filtrado (20%) 80% Descartado Tokenización (8%) 12% Descartado Modelo Base (8%)
Pasa el cursor sobre cualquier etapa o flujo de descarte para revelar los detalles de la infraestructura.
03
03 · Mitos y realidades

Mitos vs. Realidades en Inteligencia Artificial

El ruido mediático a menudo confunde el funcionamiento de estos modelos. Haz clic en las tarjetas para desmontar las creencias más extendidas y entender qué ocurre en realidad.

⚠️
MITO

"ChatGPT lee la web en tiempo real y busca las respuestas en Google cada vez que le preguntas algo".

Haz clic para ver la realidad
NO, CHATGPT NO...

No busca en internet (salvo si tiene habilitada una herramienta de búsqueda activa). Los modelos operan de forma local sobre un mapa estático de parámetros ajustados en el pasado. Es una red matemática cerrada que predice palabras basándose en asociaciones probabilísticas previamente aprendidas.

⚠️
MITO

"Una IA almacena y memoriza la Wikipedia e Internet en su disco duro para copiar fragmentos de texto".

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NO, UNA IA NO MEMORIZA INTERNET

No guarda páginas web, ni PDFs, ni imágenes. Durante el entrenamiento, los datos en bruto se procesan para ajustar conexiones matemáticas (parámetros) y se descartan inmediatamente. Lo único que queda en el modelo final son estadísticas de relación: la receta para generar texto, no los textos en sí.

⚠️
MITO

"Ejecutar y usar un modelo consume la misma inmensa infraestructura y energía que entrenarlo."

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NO, ENTRENAR Y USAR NO ES IGUAL

Entrenar requiere miles de supercomputadoras interconectadas escribiendo pesos en paralelo durante meses (megavatios). Usar el modelo (el proceso llamado inferencia, que es simplemente cuando el modelo ya entrenado se ejecuta para responder preguntas) es pasivo y ligero: solo lee esos pesos y puede ejecutarse en una sola GPU o incluso localmente en tu teléfono móvil con un gasto eléctrico mínimo.

⚠️
MITO

"Cada parámetro de la red representa una pieza de conocimiento concreto e identificable (como una neurona cerebral)".

Haz clic para ver la realidad
NO, LOS PARÁMETROS NO SON CONOCIMIENTO

Ningún parámetro contiene de forma aislada un concepto (por ejemplo, "la capital de Francia"). Son simples coeficientes decimales en multiplicaciones matriciales gigantescas. El conocimiento es una propiedad emergente de la interacción de miles de millones de estos pesos trabajando al mismo tiempo.

04
04 · Cronología

De la neurona teórica a los agentes autónomos

El camino hasta los supermodelos de hoy no ha sido lineal. Ha requerido siete décadas de evolución marcadas por inviernos de financiación y explosiones tecnológicas de escala. Conoce los hitos que definieron la historia del aprendizaje profundo antes de explorar los algoritmos matemáticos que lo hacen posible hoy.

1956
Hito
Conferencia de Dartmouth
El congreso fundacional organizado por John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon y Nathaniel Rochester, donde se acuñó oficialmente el término "Inteligencia Artificial".
1958
Hito
Perceptrón (Frank Rosenblatt)
Primera neurona artificial implementada en hardware. Aprendía a clasificar patrones simples mediante el ajuste manual de pesos. El punto de partida conceptual.
1986
Hito
Retropropagación (Rumelhart, Hinton, Williams)
Formalización del algoritmo matemático que permitió entrenar redes con múltiples capas (profundas) al resolver la propagación del error.
1998
Hito
LeNet (Yann LeCun et al.)
Las primeras redes neuronales convolucionales aplicadas con éxito comercial a la lectura de cheques bancarios digitalizados.
2012
Inflexión
AlexNet gana ImageNet
La red neuronal arrasa en la mayor base de datos de imágenes usando aceleración por hardware (GPUs). Arranca el "boom" del aprendizaje profundo (deep learning).
2017
Hito
Transformer (Google)
Nace el motor de atención adaptativa, que permite a los ordenadores procesar miles de palabras simultáneamente. El cimiento de los modelos de lenguaje actuales.
2020
Hito
GPT-3 (OpenAI)
Se demuestra que al escalar los parámetros (175.000 millones) surgen habilidades no programadas: resumir, codificar y redactar de forma natural.
2022
Inflexión
Lanzamiento de ChatGPT
La inteligencia artificial generativa se abre al público de forma masiva, asombrando por su versatilidad conversacional.
2024
Hito
Modelos de Razonamiento y Agentes
Se consolida el razonamiento multipaso (como o1 de OpenAI) y los primeros agentes capaces de interactuar con el entorno de forma autónoma.
05
05 · Descenso por Gradiente

El descenso automático: cómo aprende la máquina

Ajustar miles de millones de faders a mano es imposible para un ser humano. Por eso la máquina lo hace de forma automática usando un sensor de error: la función de pérdida. Este termómetro matemático mide el desvío entre las predicciones del modelo y las respuestas reales. El entrenamiento es, en esencia, la búsqueda sistemática del punto donde ese error es cero. Para lograrlo se usa el descenso por gradiente, un algoritmo que funciona como un senderista que desciende de una montaña en mitad de una densa niebla: solo puede sentir la inclinación del terreno bajo sus pies para saber hacia dónde caminar.

Simulador de Descenso por Gradiente
Pasos de Ajuste 0
Pérdida (Loss) 1.625
Veredicto del Sistema Listo
Historial del Cómputo (Últimos 5)
Esperando inicialización...
Calibración de la Tasa de Aprendizaje:

Instrucciones: Cambia el selector rotatorio y pulsa "Ajustar Parámetro". Si la tasa es muy baja, tardarás demasiados pasos en llegar. Si es muy alta, el modelo oscilará violentamente fuera del valle de pérdida.

El mapa del error: paisajes de pérdida

Imagine el conjunto de todos los posibles ajustes de pesos como un terreno montañoso tridimensional. El "valle" representa el error cero (la perfección), mientras que los "picos" representan respuestas inútiles.

A través de la retropropagación, el algoritmo calcula la dirección de la pendiente más empinada cuesta abajo para avanzar lentamente hacia el valle. Si la tasa de aprendizaje es demasiado alta (el tamaño de la zancada de nuestro caminante por la montaña), el modelo dará saltos gigantescos de ladera en ladera y pasará de largo el fondo del valle. Si es demasiado baja (pasos microscópicos), tardará años en llegar.

Paisaje de Pérdida Tridimensional

Mapa tridimensional de los errores del modelo. La trayectoria roja muestra cómo la IA 'rueda' cuesta abajo sorteando colinas hasta dar con el fondo azul (el punto de mínimo error).

Experimento: ¿Cómo corrige la neurona sus errores en vivo?

Experimenta el proceso del cálculo de error y retropropagación (Backpropagation). Observa cómo se modifican los pesos de las conexiones neuronales tras realizar una predicción errónea en vivo.

ESTADO DE AJUSTE: FASE 1 · ERROR MÁXIMO Pérdida (Loss): 0,94
Prompt: "El Sol sale por el..."
Predicción del Modelo: "Oeste"
Etiqueta correcta (valor real o *target*): "Este"
Las conexiones activadas de forma incorrecta tienen un peso de w = +0,95, provocando la desviación.
06
06 · Las fases

Del pre-entrenamiento al alineamiento del modelo

Cuando se habla de "entrenar" un modelo de lenguaje como los que hay detrás de los asistentes más conocidos, en realidad se habla de un proceso con al menos tres fases distintas, cada una con objetivos diferentes. Entenderlas ayuda a comprender por qué estos modelos hacen lo que hacen y por qué a veces fallan de maneras predecibles.

Alineamiento de IA y feedback humano

Ingenieros de alineamiento de IA analizando y etiquetando respuestas mediante RLHF para calibrar el comportamiento del modelo

↓ Selecciona o presiona Enter en cada fase para expandir

Consola de Entrenamiento 
Selecciona una fase para iniciar la simulación...

La primera fase, el pre-entrenamiento, es la más costosa y la que da forma al conocimiento del modelo. Se le pide que prediga la siguiente palabra en billones de fragmentos de texto. Parece trivial, pero para hacerlo bien, el modelo necesita aprender gramática, hechos, razonamiento básico y estructura del lenguaje. Al terminar, el modelo es competente en lenguaje pero no necesariamente útil para seguir instrucciones.

El ajuste fino (fine-tuning) lo convierte en un asistente. Con una cantidad mucho menor de datos, pero de alta calidad y seleccionados cuidadosamente (ejemplos de conversaciones bien resueltas, instrucciones seguidas correctamente), el modelo aprende a comportarse como se espera de él. El RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback, aprendizaje por refuerzo con feedback humano) añade una capa adicional: evaluadores humanos puntúan las respuestas del modelo, y esas puntuaciones se usan para entrenarlo a producir respuestas que los humanos consideran preferibles.

Para que nos entendamos los humanos: Imagina que el pre-entrenamiento es como un estudiante que se lee todas las enciclopedias del mundo: acumula datos y afina los 175.000 millones de parámetros (o "botones") para que el modelo "suene bien" en general. La alineación (SFT y RLHF) es el adiestramiento conductual posterior impartido por un tutor para enseñarle a pasar una entrevista de trabajo de forma servicial y educada antes de salir al público.

Hitos Temporales del Aprendizaje

¿Qué le ocurre a la red neuronal mientras pasan los días y los meses dentro del clúster de supercomputación? Explora la evolución temporal de la IA durante su adiestramiento inicial.

MONITOR DE APRENDIZAJE FASE PRELIMINAR

Ignorancia y Caos (1 Segundo)

El modelo acaba de encenderse. Todos los parámetros de peso están inicializados con valores aleatorios. Si le pides escribir una frase, el modelo devolverá caracteres de ruido o palabras encadenadas sin sentido lógico, tales como "yuhf jsua eoe". Se consumen millones de FLOPs por segundo pero el error es del 100%.

Loss: 10,421 | Output: "g%2h.a sda* a9a"
07
07 · Los retos

Limitaciones y retos abiertos en el desarrollo de la inteligencia artificial

El avance ha sido extraordinario, pero el proceso de entrenamiento arrastra problemas estructurales que los laboratorios más avanzados reconocen abiertamente. No son detalles técnicos menores: algunos afectan a la fiabilidad de los modelos, otros a su coste ambiental y otros a quién puede permitirse construirlos.

Alucinaciones Impacto crítico

Los modelos predicen qué palabra es estadísticamente más probable, no cuál es verídica. Por ello inventan hechos con absoluta elocuencia. Ejemplos reales incluyen abogados sancionados por presentar escritos judiciales con jurisprudencia inventada por ChatGPT, o científicos citando investigaciones inexistentes sugeridas por modelos. Las alucinaciones no son fallos de programación, sino una consecuencia natural de su naturaleza probabilística.

Consumo energético Impacto alto

Entrenar modelos grandes de frontera consume volúmenes de electricidad brutales. Solo el entrenamiento de GPT-3 emitió cerca de 502 toneladas de CO2, una huella de carbono equivalente a conducir 110 coches de gasolina durante todo un año o realizar 120 vuelos de ida y vuelta Londres-Nueva York. La computación requerida para mantener las búsquedas de inferencia diarias multiplica esta huella exponencialmente.

Sesgos en los datos Impacto alto

Los modelos absorben las correlaciones estadísticas de internet. Si en la web abundan los prejuicios, el modelo asocia con mayor probabilidad términos como "médico" con pronombres masculinos y "enfermero" o "limpiador" con femeninos. El ajuste fino supervisado y el RLHF imponen parches de seguridad, pero los sesgos de representación demográfica y cultural profunda siguen latentes en el núcleo del modelo.

Concentración de poder Impacto estructural

Dado que entrenar un modelo puntero desde cero cuesta cientos de millones de dólares, solo un puñado de firmas multinacionales de EE. UU. y China controlan esta infraestructura. Esto concentra la tecnología con mayor potencial del siglo en consejos de administración privados, dejando a universidades, gobiernos y pequeñas empresas en un rol de meros usuarios o adaptadores secundarios.

Errores típicos de la IA: límites estructurales

A pesar de su inmenso poder, la optimización estadística conlleva fallos típicos que analizan los equipos de ingeniería.

REGISTRO DE DIAGNÓSTICO DE FALLOS [EXCEPCIÓN CRÍTICA]
Usuario: "¿Cuántos premios Nobel tiene el científico ficticio Juan Pérez de la Mancha?"
IA: "Juan Pérez de la Mancha es un eminente físico español que cuenta con tres premios Nobel de física gracias a sus investigaciones en la mecánica cuántica."
ANÁLISIS DE FALLO Y ORIGEN TÉCNICO:

Las alucinaciones son un subproducto inevitable de la decodificación de probabilidad (muestreo de temperatura). El modelo no busca hechos reales, sino las palabras que mejor fluyen probabilísticamente, inventando referencias académicas o bibliográficas con absoluta elocuencia.

08
08 · Capacidades

Capacidades actuales y horizontes de investigación

El entrenamiento de modelos de IA ha alcanzado un nivel de madurez suficiente para que varias aplicaciones funcionen con fiabilidad en producción. Pero hay líneas de investigación activa donde los resultados aún son inconsistentes o incipientes. Distinguir entre ambas categorías es fundamental para tomar decisiones informadas.

Aplicaciones Maduras (Bajo Riesgo)
  • Traducción: Localización de textos a nivel profesional y en tiempo real.
  • Coprogramación: Copilotos de código que autocompletan y refactorizan código estandarizado.
  • Resúmenes: Extracción de información clave de corpus documentales masivos.
  • Visión: Clasificación y detección de objetos para control de calidad industrial.
Alto Riesgo (Reguladas - EU AI Act)
  • Salud: Diagnóstico médico asistido y dosificación de tratamientos.
  • Finanzas: Evaluación automatizada de perfiles para la concesión de créditos.
  • RR.HH.: Cribado curricular algorítmico en procesos de selección.
  • Justicia: Análisis predictivo para cálculo de tasas de reincidencia.
Frontera Científica (En Investigación)
  • Razonamiento Lógico: Demostración de teoremas y resolución matemática formal sin alucinación.
  • Aprendizaje Continuo: Capacidad de asimilar nuevos datos sin sufrir olvido catastrófico de lo aprendido.
  • Memoria Persistente: Agentes con memoria operativa persistente e histórica a largo plazo.
  • Eficiencia Cuántica: Algoritmos entrenables con fracciones minúsculas del consumo energético actual.
  • Agentes Autónomos: Planificación y ejecución confiable de flujos complejos de trabajo.
Haz clic en cada elemento para explorar los dominios de aplicación
LENGUAJE VISIÓN AGENTES RL CIENCIA
Telemetría de Entrenamiento Cargando métricas...
09
09 · Inversión

Distribución global de inversión e investigación

El liderazgo en inteligencia artificial está concentrado, aunque no monolítico. Estados Unidos acumula la mayor parte de la investigación puntera y de la inversión privada. China ha invertido en construir capacidades propias, con restricciones crecientes de acceso a los chips más avanzados. Europa avanza en regulación y en modelos de menor escala pero solventes. Estos son los datos de inversión privada en IA por país en 2023, según el Informe sobre el Índice de IA de Stanford (2024).

Inversión privada en IA por paÍs — 2024 (miles de millones de dólares)
EE.UU.
109,1B $
China
9,3B $
Reino Unido
4,5B $
Francia
2,6B $
Alemania
1,97B $
Israel
1,36B $
Fuente: AI Index Report 2025, Stanford HAI. Cifras de inversión privada (startups y scale-ups) en IA por paÍs de sede.

En el plano corporativo, la brecha tecnológica y de capital define diferentes modelos de negocio y filosofías de diseño. OpenAI (estrechamente asociada comercialmente con Microsoft) y Anthropic (centrada en la IA constitucional y la investigación en seguridad) lideran el desarrollo comercial cerrado y propietario. En contraste, Meta AI ha adoptado una estrategia de código abierto distribuyendo de forma abierta la familia Llama para acelerar su adopción y estandarización. Por su parte, Google DeepMind consolida una integración vertical absoluta que combina chips de hardware propios (TPU), clústeres masivos globales y su familia nativa Gemini.

En China, gigantes de la computación como Baidu (con su buscador y chatbot Ernie Bot) o Tencent lideran el desarrollo de modelos adaptados a su ecosistema regulado interno, aunque condicionados por las restricciones occidentales a la importación de semiconductores. En la Unión Europea, laboratorios como Mistral (Francia) o Aleph Alpha (Alemania) defienden la soberanía tecnológica europea y abogan por modelos de menor escala pero gran eficiencia, diseñados para cumplir rigurosamente con el nuevo marco legal del EU AI Act.

La factura de la creación

Las leyes de escala (*scaling laws*) —la regla empírica que indica que si aumentamos proporcionalmente la cantidad de datos, el tamaño del modelo y la potencia informática de cálculo, la IA se vuelve más inteligente de manera predecible— demuestran que a mayor tamaño de modelo, mayor inteligencia. Pero esto tiene un coste económico exponencial. Compara los costes aproximados de pre-entrenamiento de los modelos que han definido la historia de la inteligencia artificial, actualizados con la frontera de 2026.

Presupuestos de Computación (Pre-entrenamiento) Millones de Euros (M€)
GPT-3 (2020)
4 M€
GPT-4 (2023)
100 M€
Claude 3 (2024)
80 M€
Llama 4 (2025)
500 M€
Claude Mythos (2026)
1.200 M€
GPT-5.6 (2026)
2.000 M€
Fuente: Estimaciones basadas en Epoch AI, informes de analistas de inversión de Wall Street e inversión real en centros de datos de última generación. Cifras expresadas en millones de Euros.
10
10 · Evaluación

¿Ya sabes cómo se entrena una IA?

Quiz de Inferencia y Escalabilidad Pregunta 1 de 5
¿Qué representa un parámetro o peso en una red neuronal artificial?
0/5
¡Entusiasta Tecnológico!
Has demostrado una buena base conceptual, pero aún hay detalles sobre la escala y la optimización que vale la pena repasar.