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09 · Inversión

Distribución global de inversión e investigación

El liderazgo en inteligencia artificial está concentrado, aunque no monolítico. Estados Unidos acumula la mayor parte de la investigación puntera y de la inversión privada. China ha invertido en construir capacidades propias, con restricciones crecientes de acceso a los chips más avanzados. Europa avanza en regulación y en modelos de menor escala pero solventes. Estos son los datos de inversión privada en IA por país en 2023, según el Informe sobre el Índice de IA de Stanford (2024).

Inversión privada en IA por paÍs — 2024 (miles de millones de dólares) EE.UU. 109,1B $ China 9,3B $ Reino Unido 4,5B $ Francia 2,6B $ Alemania 1,97B $ Israel 1,36B $ Fuente: AI Index Report 2025, Stanford HAI. Cifras de inversión privada (startups y scale-ups) en IA por paÍs de sede.

En el plano corporativo, la brecha tecnológica y de capital define diferentes modelos de negocio y filosofías de diseño. OpenAI (estrechamente asociada comercialmente con Microsoft) y Anthropic (centrada en la IA constitucional y la investigación en seguridad) lideran el desarrollo comercial cerrado y propietario. En contraste, Meta AI ha adoptado una estrategia de código abierto distribuyendo de forma abierta la familia Llama para acelerar su adopción y estandarización. Por su parte, Google DeepMind consolida una integración vertical absoluta que combina chips de hardware propios (TPU), clústeres masivos globales y su familia nativa Gemini.

En China, gigantes de la computación como Baidu (con su buscador y chatbot Ernie Bot) o Tencent lideran el desarrollo de modelos adaptados a su ecosistema regulado interno, aunque condicionados por las restricciones occidentales a la importación de semiconductores. En la Unión Europea, laboratorios como Mistral (Francia) o Aleph Alpha (Alemania) defienden la soberanía tecnológica europea y abogan por modelos de menor escala pero gran eficiencia, diseñados para cumplir rigurosamente con el nuevo marco legal del EU AI Act.