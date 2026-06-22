Españolas contra el cáncer: “Si los perros son capaces de olerlo, olámoslo…”

Todas las premiadas del EIC con la comisaria de innovación. En el centro, Camargo, blusa verde, y Giró (tercera por la derecha).

Las claves

Las claves Generado con IA Judit Giró ha desarrollado un dispositivo que detecta el cáncer de mama a través de una muestra de orina, emulando el olfato de los perros para identificar biomarcadores. El sistema creado por The Blue Box es económico, fácil de usar y busca complementar la mamografía, especialmente útil en mujeres con pecho denso donde este método tiene limitaciones. Judit Camargo, con su empresa Roka Furadada, ha desarrollado ingredientes cosméticos que prolongan la protección solar, ayudando a reducir el riesgo de cáncer de piel y utilizando materiales reciclados. Ambas emprendedoras españolas han sido premiadas por el Consejo Europeo de Innovación por sus avances disruptivos en la prevención y detección del cáncer.

Dos Judits, dos emprendedoras españolas fundadoras de sendas compañías y con un enemigo común, el cáncer (aunque en diferentes manifestaciones), formaron parte del elenco de nueve mujeres premiadas en la reciente gala del Consejo Europeo de Innovación (EIC).

Judit Giró, ingeniera biomédica, cofundadora y CEO de The Blue Box, es la creadora de un sistema para detección temprana del cáncer de mama sin hacer mamografías. Judit Camargo, fundadora y CEO de Roka Furadada, lucha contra el cáncer de piel desarrollando “ingredientes cosméticos” que en la actualidad se añaden a la composición de cremas protectoras de diversas marcas, para prolongar la protección ante la radiación solar.

DISRUPTORES conversó con ambas por separado, en Bruselas, antes de que conocieran el desenlace de la gala, pero ya como finalistas proclamadas.

“Lo que hacemos nosotros es detectar cáncer de mama a partir de una muestra de orina”, explica Giró, ganadora del segundo premio a Innovadoras Emergentes del EIC.

“Hacemos esto por una frustración diré que casi personal, por algo que te encuentras muy frecuentemente en el mundo sanitario, que es que el cáncer de mama, desafortunadamente, es el cáncer más frecuente en mujeres. También es el más tratable, pero, aún así, es la principal causa de muerte por cáncer. ¿Por qué pasa eso? Si es el más tratable, ¿por qué es el cáncer que mata a más mujeres...?

Ella misma responde a su pregunta: “Pues porque, aunque se están invirtiendo muchísimos esfuerzos económicos y de recursos en detección precoz, aún hay cánceres que no se pueden detectar”.

¿Es que hay diferentes clases de cáncer de mama?, le preguntamos.

“…Y diferentes tipos de mujer también. La mamografía es una gran herramienta, una gran tecnología, ha salvado muchísimas vidas. Es uno de los mejores métodos de prevención de cáncer de todos los del mundo. Pero, la fisiología, el cuerpo y el pecho de cada mujer es muy diferente. Con simplemente una imagen se ve mucho, pero no se ve todo. Por esto, nosotros pensamos, ¿y si hubiera otra manera de mirar a una mama, a un pecho y ver si hay un tumor dentro? ¿Desde qué otra perspectiva se podría mirar…?”.

Giró sonríe para hacer su gran revelación. No se trata de ‘mirar’: “Hay muchos grupos de investigación en el mundo buscando biomarcadores, moléculas químicas de distintos tejidos o fluidos humanos para detectarlo… hasta que un día la fuente de inspiración para nuestro proyecto fue que se publicó que los perros huelen el cáncer. Es decir, para un perro, oler el cuerpo humano y detectar cáncer es un trabajo muy fácil, casi aburrido”.

“Quizás los humanos hemos sido demasiado cerrados de mente y simplemente creamos tecnologías que emulan los sentidos humanos, lo que nosotros podemos imaginar”, prosigue. “Pero si pensáramos más allá, usaríamos otros métodos de detección que miraran, u olieran desde otras perspectivas”.

“Y así empezamos a explorar si es posible detectar el cáncer de mama a partir del olor del cuerpo. O más específicamente a partir del olor de la muestra de orina. Realmente esa idea parece así un poco disruptora, pero la ciencia que hay detrás no es tan nueva”, asegura Giró.

Moléculas que delatan el cáncer

“Hace décadas que se sabe, que se ha medido, que la composición de la muestra de orina cambia cuando tienes cáncer de mama. Está cuantificado” señalan Giró destacando el asombro de que “aún no ha llegado a la práctica clínica. ¿Por qué esa ciencia no está en cada centro de atención primaria? Pues porque a día de hoy, los métodos de detección o de caracterización de la composición de una muestra de orina aún son caros. Y muy complejos. No puedes tener una máquina en cada centro de atención primaria y cribar a todas las mujeres de España”.

Entonces entra en juego su ‘Blue Box’: “Lo que hemos hecho nosotras es transformar esa máquina que analiza el olor de compuestos en un point of care, o en otras palabras, en una máquina muy barata, muy fácil de usar, del tamaño de una pelota de fútbol. La podrías usar en cualquier lugar, en cualquier centro de atención primaria. Y así es como olemos cáncer a partir de orina”.

La palabra clave es ‘oler’: “Sí, porque lo que analizamos son los olores. Decimos olores porque hacemos lo mismo que hace el perro cuando huele. La buena pregunta es, de todos los compuestos que hay en la muestra de orina que denotan cáncer, ¿cuáles son más fáciles y más baratos de detectar? Lo caro aquí es separar la molécula de interés del biomarcador, la molécula que delata cáncer, del resto de la orina”.

“Hay moléculas que son tan pequeñas que cuando calientas la muestra de orina se vuelven volátiles, se evaporan y eso es lo que detecta tu nariz cuando hueles. Y esto es lo que detectamos”, aclara. “Son moléculas muy pequeñitas, parecido a todo aquello que hueles. Cuando te pones colonia, lo que provoca el olor son los alcoholes, las moléculas pequeñitas… pues parecido”.

"Más o menos la mitad de las mujeres tiene pecho denso y la masa puede confundirse [en la mamografía] con un tumor... o enmascararlo". Judit Giró, CEO de The Blue Box.

Giró no osa decir que esto acabará con el procedimiento irradiador de las mamografías (“Eso lo dictará la comunidad médica”), sino que asume el papel de aportar “más herramientas, más tecnologías, para que los médicos puedan seguir haciendo el trabajo maravilloso que ya hacen”.

Como empresaria se plantea que su “entrada al mercado va a ser complementar la mamografía y ayudar a ver mejor, o en este caso a oler mejor, el tipo de pecho que a la mamografía le cuesta más, que es el pecho denso”. “Más o menos la mitad de las mujeres en edad de cribado tiene una característica sana, no problemática, que es pecho denso”, aclara Giró. “Y esto es fisiológico, o sea, no es patológico. Pero dificulta la visión de tumores porque la masa densa puede confundirse con un tumor. U oscurecer, enmascarar un tumor. Entonces, en ese tipo de pechos, no lo mires, huélelo”.

Judit Camargo.

Cada vez que habla de su startup, Giró utiliza el pronombre ‘nosotras’. ¿Es una empresa integrada sólo por mujeres? “No, hay un hombre también. Somos un equipo de seis personas. Las cofundadoras somos Lidia Navarro y yo, que llevamos desde el 2021 trabajando en esta idea. Julia Solana y Silvia Bueno diseñan el ensayo clínico para generar datos clínicos, y Sara Morera y Sergi Gómez se encargan de optimizar la inteligencia artificial del algoritmo y transformar la tecnología en producto. Es decir, hacerlo usable y con calidad”.

Con la mente puesta en escalar la empresa a Europa, de momento The Blue Box se prepara para entrar, en el mercado español: “Llevamos desde 2021 trabajando con siete hospitales, hemos analizado ya más de 500 mujeres, que se han prestado a participar a cambio de nada, simplemente para que la mujer que viene detrás de ellas tenga un mejor diagnóstico”, concluye Judit Giró.

Roka Furadada, doblando ventas

En el caso de Judit Camargo, tercer premio en la categoría de Mujeres Innovadoras del EIC, el producto de Roka Furadada ya está en el mercado: “Empezamos las ventas en 2024, en 2025 las doblamos y este año esperamos doblar otra vez. Estamos vendiendo en muchos países: en Indonesia, en Corea, en Francia, en España, en Italia, en Estados Unidos, en UK, en México… y este año esperamos vender también en Colombia, Chile, Canadá, China… vamos añadiendo otros países”.

La empresa, fundada por Camargo en 2019, empezó sus operaciones e inmediatamente padeció el parón de 2020. La pandemia. Pero en 2021 ya consiguió una ronda de financiación de 1,6 millones y empezó a proyectarse. Espera “el año que viene llegar a break even, facturar como para pagar toda la estructura…”.

Es un esfuerzo en el que cuenta con apoyo europeo: “En 2021 ganamos un EIC Accelerator, ejecutamos el programa durante dos años, de 2022 hasta 2024, y entre esto, la ronda que habíamos cerrado en España de 1,6 millones y el dinero de EIC, fue un cambio. Pudimos contratar a más gente, hacer más pilotos y más rápido. Sí, fue completamente un cambio súper importante”.

Roka Furadada cuenta ya con un equipo de 20 personas “En 2021 éramos 14, en 2022 empezamos a ser 20. Lo que ha ido cambiando un poco es la estructuración de la plantilla. Al principio casi no teníamos comerciales. Ahora tenemos más comerciales, marketing, logística. Y seguimos teniendo una parte de I+D porque tenemos tres productos ahora en el mercado, pero otros cinco más en el pipeline que tienen que ir saliendo. Y control de calidad, y un departamento de aplicaciones y de soporte al cliente”.

Hay que aclarar que la conversación no empieza por la actividad empresarial, sino por la innovación que llevó a Camargo al escenario en Bruselas. Un trabajo orientado al cáncer.

“Sí, el cáncer de piel, exactamente. Aunque llevamos muchos años haciendo políticas de salud pública, con las recomendaciones de que la gente tiene que ir con cuidado con el sol, que tiene que ponerse crema, gorro, no salir o ir a la playa a ciertas horas, pues seguimos con los números por las nubes. También es debido a que la población está envejeciendo en Europa. Pero hay una falta de éxito ¿no?”.

Falta de éxito, ¿en qué?

“En los productos o en el modo de usarlos. Nuestra idea es ver si podemos contribuir en la reducción de este riesgo. Lo que pasa es que hay dos tipos de cáncer [de piel], uno es el melanoma, que es el que está relacionado con la exposición al UVB [radiación ultravioleta con longitudes de onda de 320 a 290 nanómetros], que por eso siempre hablamos de SPF [grado de protección]. El número de SPF, significa cuántas veces aquella crema protege más que tu protección natural, si son 50 o 30 veces. La radiación solar está compuesta por diferentes longitudes de onda, la UVB, la UVA [ultravioleta con longitudes de onda de 400 a 320 nm] y después la visible, entre otras”.

De ambas radiaciones se sabe que la UVB es principal responsable de las quemaduras solares y del aumento directo del riesgo de cáncer cutáneo, mientras que la UVA penetra más profundamente en la piel, acelera el envejecimiento y también contribuye al daño carcinogénico.

Judit Giró.

“El UVB, muy asociado al cáncer de piel melanómico, es el peor y el que tiene peor pronóstico. El UVA es el 95% de la radiación y [su efecto] no es inmediato. Te vas exponiendo y [produce] alteraciones genéticas que a lo mejor a partir de los 50, 60 años te sale. En general el pronóstico es mejor, pero aún así es un cáncer, hay que tratarlo, hay que ir al dermatólogo”.

El producto de Roka Furadada se propone mejorar las medidas de protección, “desde una perspectiva de prevención. Si conseguimos que las personas reciban menos radiación, es decir, vayan mejor protegidas con unas cremas que protegen más, más tiempo y que solucionan problemas que tienen las actuales, lo que conseguimos que se reduzca el riesgo de cáncer de piel”.

Lo que fabrica son “ingredientes cosméticos, porque la crema solar en función del país es un cosmético o es un medicamento. Estados Unidos las clasifica como medicamentos. Para ellos es una herramienta para proteger del cáncer de piel. Consideran que los hábitos han cambiado y es un medicamento de uso tópico crónico, porque te lo pones todos los días”.

“En Europa, calculando más riesgo-beneficio, pues no”, añade Camargo. En Europa, “es un cosmético, pero un cosmético que nos ayuda a reducir el riesgo de cáncer de piel. Australia lo tiene como quasi-drug”, dice mencionando un concepto no reconocido en Europa, que supone una categoría intermedia entre medicamento y cosmético. Su compañía se reivindica como “una empresa química. Hacemos síntesis química”.

"La crema solar, según cada país, es cosmético o medicamento. En Europa es cosmético, pero nos ayuda a reducir el riesgo de cáncer de piel" Judit Camargo, CEO de Roka Furadada.

“Japón también lo considera como quasi-drug… es decir, cada país tiene una legislación diferente” continua Camargo. “Nuestro ingrediente cosmético, la particularidad que tiene es que protege, da mucha más protección porque va liberando la protección in situ cuando hace falta. Porque también la dosis de radiación es diferente. No es lo mismo estar en Australia a las doce del mediodía… o en España, en agosto a las 12 del mediodía en la playa, que a las 9 de la mañana en junio. Nuestro producto se adapta. En función de la dosis UV [ultravioleta] se genera la protección”.

¿Es, por tanto, una crema que reacciona al sol?

“Sí, pero nosotros no hacemos la crema. Nosotros hacemos el ingrediente y se lo vendemos a los fabricantes que fabrican con sus marcas las cremas finales. Te pones esta crema y decimos que tiene efecto longlasting, duradero, porque cuando se expone a la radiación es cuando empieza a dar protección”.

Señalaba Camargo que su empresa ya ha puesto tres productos en el mercado: “El primero es este, el de protección. Y tenemos dos más, uno se llama Sotabosk y el otro Kanigo. Los hacemos a partir de residuos de la industria papelera. Cogemos lignina, que es un residuo que habitualmente las papeleras queman para reducir la factura de energía o la venden para hacer pellets para las estufas, la modificamos y hacemos un ingrediente que se puede utilizar para formulaciones de fotoprotección. También tiene indicación, por ejemplo, para piel con tendencia acnéica, para reducir el sebo”.

“El segundo producto que hemos hecho [Kanigo] es para el cuero cabelludo sensible. Reduce la caspa y además previene lo que sería el frizz [rizado] en el pelo cuando hay mucha humedad”, completa Camargo.

También en estos dos casos se trata de “ingredientes” que sus clientes incluyen en productos con sus propias marcas, con la particularidad, advierte, de que “son de origen ciento por ciento natural y con materiales reciclados. Era una cosa que nos interesaba mucho, que nuestros ingredientes sean muy eficaces pero que también tengan un impacto medioambiental mínimo, tanto para las personas como para los animales y los ecosistemas marinos”.