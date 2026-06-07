Dentro del laboratorio de IBM en el MIT: así se funden la academia y la investigación con el desarrollo tecnológico

Imagen del edificio que alberga el laboratorio de IBM en el MIT, cedida por la compañía.

Las claves

Las claves Generado con IA El laboratorio MIT-IBM Watson AI Lab en Cambridge simboliza la colaboración entre la academia y la industria, impulsando la investigación en inteligencia artificial y computación cuántica. IBM y el MIT mantienen una cogobernanza en el laboratorio, donde cada proyecto requiere la participación conjunta de profesores universitarios e investigadores de la empresa. El laboratorio cambiará su nombre a MIT-IBM Computing Research Lab y ampliará su enfoque más allá de la inteligencia artificial, incrementando también la inversión. IBM planea lanzar el primer ordenador cuántico tolerante a fallos para 2029 y destaca la importancia de la computación cuántica en la resolución de problemas industriales reales.

Separadas por apenas unos kilómetros a sendas orillas del río Charles, confluyen en Cambridge (Boston, Estados Unidos) dos de las instituciones académicas más prolíficas de todos los tiempos: Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Entre ambas suman un sinfín de hitos para la humanidad en todo tipo de disciplinas imaginables; desde las actuales tecnologías de inteligencia artificial y la computación cuántica hasta grandes avances en ciencias sociales y medicina. Para muestra un botón: más de 265 premios Nobel se han educado en sus aulas.

Hablamos de décadas de historia que han alimentado, como no podría ser de otra manera, una competencia que traspasa sus campus. A los de Harvard, vinculados tradicionalmente a las humanidades, les gusta decir que en el MIT inventan ‘cosas’ mientras que ellos dirigen las instituciones que las utilizan. Y, estos últimos, los castores -así se les conoce por la mascota que les representa-, replican que sus rivales sólo saben discurrir sobre un futuro que se construye en sus manos.

Como ocurre en este tipo de casos, estos chascarrillos no suelen ser muy fieles a la realidad. Sobre todo, si atendemos a la cantidad de egresados de uno y otro organismo. Por ejemplo, el ínclito dueño de Meta, Mark Zuckerberg, eligió Harvard para sus estudios universitarios cuando todo parecía indicar que el MIT era su lugar. Y el exsecretario general de la ONU, Koffi Annan, realizó el camino en el sentido contrario.

Así que dichas chanzas no pueden enmascarar una estrecha cooperación entre las instituciones. Incluso, durante los primeros años del siglo XX hubo varios intentos formales por fusionarlas, aunque finalmente se impuso la voluntad del MIT por mantener su independencia.

La dupla MIT-IBM

Comparaciones aparte, la visita de DISRUPTORES – EL ESPAÑOL a principios de mayo se centra en la orilla del MIT. Concretamente, en el laboratorio de innovación que tiene IBM, el MIT-IBM Watson AI Lab, a muy pocos pasos del Collier Memorial, el monumento levantado en honor al oficial de policía del campus asesinado durante los atentados de Boston de 2013.

El Gigante Azul no nació en los ‘garajes’ del MIT como sí lo hicieran otros grandes jugadores de la industria del calado de Intel o Boston Dynamics, pero posee un recorrido conjunto que cabe subrayar.

Cartel que indica la entrada al laboratorio. Mario Moreno

De hecho, nuestros guías recuerdan que fue en un taller de Dartmouth en 1956 donde se acuñó el término 'inteligencia artificial' en un encuentro fundacional para una disciplina en la que tanto IBM como el MIT desempeñarían posteriormente un papel clave.

Y, desde que se fundara el laboratorio en 2017, se mantiene una estructura de cogobernanza con dos directores, uno del MIT y otro de IBM, y con una bicefalia también en cada proyecto que se pone en marcha, que requiere, al menos, de un profesor de la universidad y de un investigador de la multinacional.

Con una inversión inicial de 240 millones de dólares, que se ha ido ampliando a lo largo de estos años, el edificio pertenece a IBM Research: su brazo de investigación de 3.000 expertos repartido en todo el mundo, de los cuales una cuarta parte se dedica actualmente a la inteligencia artificial.

La idea central de la recepción es que desde allí se fragua algo todavía más importante que el análisis y la docencia en sí. “Este no es sólo el sitio desde donde se registran patentes, sino donde nacen nuevos negocios para nosotros y se crean industrias completamente nuevas para todo el mundo”, aseveran nuestros interlocutores.

“Hemos encontrado la fórmula para generar valor empresarial a partir de asociaciones académicas. IBM es una de las pocas empresas capaces de hacerlo, porque cuenta con una base tan sólida que nuestros investigadores pueden colaborar de igual a igual con los profesores del MIT”, deslizan.

Aun así, matizan: “No queremos cambiar las universidades ni decirles cómo tienen que investigar. Uno de los mayores elogios que recibimos del MIT es que aportamos problemas reales procedentes de nuestra experiencia con empresas, y les ayudamos con nuevas preguntas que de otro modo no habrían considerado”.

Por ello, añaden, lo prolífico de este binomio es que la publicación de artículos es un buen indicador del estado de madurez de un campo como la IA, con mucho entusiasmo y fines mediáticos. “Publicamos para diferenciar el trabajo real de la exageración”.

Cambio de rumbo hacia la 'ventaja cuántica'

Esta última frase, la de diferenciar el ruido de lo tangible, bien podría aplicarse también a otro de los grandes campos que ocupan buena parte de los esfuerzos de IBM: la computación cuántica. Un ámbito donde los 'brindis al sol' y las promesas grandilocuentes -desde revolucionar industrias enteras hasta encontrar curas para enfermedades complejas- corren el riesgo de generar expectativas difíciles de cumplir y, en última instancia, ralentizar el progreso real.

Bajo esta misma filosofía, el laboratorio afronta una nueva etapa. A partir de septiembre pasará de llamarse MIT-IBM Watson AI Lab a MIT-IBM Computing Research Lab, dejando atrás la referencia exclusiva a la inteligencia artificial. La evolución irá acompañada de un aumento de la inversión, aunque durante la visita no se reveló la cuantía exacta.

Vistas de la ciudad de Boston desde el laboratorio IBM-MIT. Mario Moreno

Desde la multinacional, y como uno de los principales líderes en el desarrollo de esta tecnología, son muy cautos a la hora de hablar del futuro. Es más, indican que si han anunciado que este es el año de la ventaja cuántica y que lanzarán el primer equipo tolerante a fallos para 2029 es porque están muy seguros de que lo van a conseguir.

Así lo defendió su CEO global, Arvind Krishna, en la celebración de su evento anual ‘Think 2026’, que tuvo lugar esos días en la ciudad. Más allá de posibles avances de excepción, el directivo enfatizó en la idea de que “estamos en el momento de aprovechar la oportunidad cuántica. La ventana está abierta ahora, pero no lo va a estar siempre”.

De vuelta al laboratorio, allí trabaja el español Borja Peropadre dirigiendo la unidad de algoritmos cuánticos. El científico recuerda que se acaba de cumplir una década desde que la compañía democratizara el primer ordenador cuántico en la nube.

Aquel movimiento vino acompañado de una hoja de ruta que, según la compañía, se ha cumplido paso a paso durante estos años. Con la misma cautela que se respira en el laboratorio, más que discurrir sobre investigación futura, Peropadre transmite que la computación cuántica está entrando en una fase de utilidad práctica, primero en ámbitos de simulación de materiales, química, optimización y aprendizaje automático, y que el próximo objetivo es tratar de resolver problemas industriales reales y a gran escala.

La apuesta que IBM mantiene en España encaja con la estrategia. El año pasado presentó en San Sebastián su herramienta más potente del continente, poniendo al país en el epicentro mundial junto con Tokyo y Nueva York. Un paso más en una carrera que, al menos para el Gigante Azul, ya no consiste tanto en imaginar el futuro como en empezar a construirlo.