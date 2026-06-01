María Puertas-Bartolomé, la científica española que crea tejidos artificiales para reparar corazones tras un infarto

Las claves

Las claves Generado con IA María Puertas-Bartolomé ha sido reconocida con el premio L’Oréal-Unesco for Women in Science por su trabajo en biomateriales. Desarrolla tejidos artificiales dinámicos que imitan el comportamiento de los reales para reparar corazones tras un infarto, usando bioimpresión 4D. Su investigación busca evitar el daño y las cicatrices cardíacas tras un infarto, clave en la medicina regenerativa cardiovascular. La científica denuncia la precariedad laboral y el techo de cristal en la investigación española, especialmente para las mujeres.

María Puertas-Bartolomé recibió la llamada mientras seguía inmersa en la rutina del laboratorio y la noticia la dejó en “shock”. Esta investigadora de la Universidad de Valladolid acababa de convertirse en una de las científicas reconocidas en los premios L’Oréal-Unesco for Women in Science.

Un reconocimiento que, más allá del prestigio científico, reivindica algo que ella repite varias veces durante la conversación que mantiene vía videollamada con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL: la necesidad de dar visibilidad a un trabajo, el de la investigación, que “muchas veces permanece encerrado en el ámbito académico”.

Esta científica palentina trabaja en uno de esos campos que todavía suenan a ciencia ficción: la creación de biomateriales dinámicos capaces de comportarse como un tejido real.

Ese es precisamente el eje de su proyecto Marie Curie en el grupo Bioforge de la Universidad de Valladolid, donde desarrolla “biomateriales proteicos inspirados en proteínas naturales como la elastina, presente en numerosos tejidos humanos; o la resilina, una proteína que utilizan las pulgas para impulsarse al saltar”, explica ella misma.

El objetivo es que las células reconozcan esos materiales como algo “familiar” y puedan crecer sobre ellos de manera natural. Lo que diferencia su trabajo de otros similares está en la llamada bioimpresión 4D.

Crear tejidos para el corazón

Frente a la impresión 3D convencional, que genera estructuras estáticas, su grupo trabaja con materiales capaces de reaccionar a estímulos externos, como temperatura, cambios de pH o determinadas condiciones químicas, y modificar su comportamiento con el tiempo. “Esa capacidad dinámica es la que introduce la cuarta dimensión”, resume.

Desde el otro lado de la pantalla cuenta que la aplicación más prometedora está en el tejido cardíaco. El corazón, recuerda, nunca permanece quieto: late, bombea sangre y está sometido a un movimiento constante.

María Puertas-Bartolomé, durante la recogida del premio LÓreal Unesco

“Reproducir artificialmente ese comportamiento resulta clave para avanzar en medicina regenerativa cardiovascular", apunta.

Lo que persigue su grupo de investigación es desarrollar estructuras capaces de prevenir el daño provocado tras un infarto y evitar la formación de cicatrices que aumenten el riesgo de sufrir un segundo episodio cardíaco.

"La ciencia real avanza despacio, muy despacio"

Preguntada sobre cuándo terminarán las fases de ensayos, su rictus se vuelve más serio e insiste varias veces en que la ciencia real avanza despacio, muy despacio. Entre el laboratorio y la llegada a pacientes existen años de ensayos, validaciones regulatorias y fases clínicas. “La mayor parte del tiempo en investigación es darte contra una pared”, resume.

De hecho, cuenta que ya ha participado en otro proyecto europeo centrado en un hidrogel basado en elastina para aplicación cardíaca que está avanzando hacia fases clínicas.

Vuelta a Valladolid desde Alemania

Licenciada en Química por la Universidad de Valladolid y doctora en Biomateriales por el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Polímeros (ICTP-CSIC), esta palentina lleva años moviéndose entre la química, la biología sintética, la ciencia de materiales y la medicina regenerativa.

Su tesis doctoral recibió en 2020 el premio Julia Polak de la Sociedad Europea de Biomateriales, y su carrera la ha llevado hasta el Leibniz Institute for New Materials (INM) de Alemania, antes de regresar a España como investigadora Marie Curie en la misma institución donde se formó y ahora trabaja.

Durante su etapa en el país germano ya trabajó con bacterias modificadas genéticamente capaces de liberar fármacos. Una investigación que desembocó en el desarrollo de dos patentes relacionadas con lentillas autolubricantes.

Detrás de ese recorrido internacional siempre ha estado una inquietud por responder a una pregunta que se planteaba desde que era pequeña: “¿Y eso para qué sirve?”.

“Me encanta entender los mecanismos químicos y poder aplicarlos a la salud de las personas”

Fue esa necesidad de encontrar una aplicación tangible a la química lo que terminó empujándola hacia los biomateriales. “Me encanta entender los mecanismos químicos que nos rodean, pero cuando llegué al grupo de biomateriales del CSIC sentí que aquello podía reflejarse directamente en la salud de las personas”, explica.

El grupo Bioforge, además, reúne perfiles de química, física, biología o biotecnología y colabora con especialistas médicos para trasladar estos desarrollos al ámbito clínico.

Precariedad y techo de cristal

Ahí aparece otra de las grandes conversaciones pendientes de la ciencia española: la precariedad de los investigadores. Puertas-Bartolomé reconoce que Alemania sigue estando “muy por delante” en financiación y apoyo institucional.

En nuestro país asegura que el acceso a una tesis doctoral continúa siendo muy competitivo y con salarios insuficientes, especialmente en ciudades como Madrid. “Hay gente que directamente se plantea dejarlo porque tiene que pagar facturas”, lamenta.

"En España sigue faltando financiación y estabilidad para consolidar carreras científicas"

Aun así, reconoce que se están produciendo algunos avances en programas de atracción de talento y cree que España “va en el buen camino”, aunque insiste en que sigue faltando financiación y estabilidad para consolidar carreras científicas.

También constata otro fenómeno: el progresivo descenso de mujeres a medida que aumenta el nivel de responsabilidad. En las aulas universitarias ve muchas alumnas; en los puestos de liderazgo, muchas menos. “El techo de cristal todavía está ahí”, afirma.

Como ejemplo, recuerda que la Universidad de Valladolid acaba de nombrar a la primera rectora de su historia.

En la conversación se cruza inevitablemente con la maternidad. Por el deseo de muchas investigadoras de ser madres y porque ella lo ha sido recientemente. De hecho, aunque no se ha mencionado hasta ahora, mientras concede esta entrevista su bebé duerme pegada a su regazo y se encuentra de baja.

"La maternidad puede convertirse en un obstáculo silencioso"

Por eso es inevitable mencionar el tema y reconoce que esa pausa puede convertirse en un “obstáculo silencioso” dentro de una carrera académica basada en publicaciones constantes y productividad continua. “Aunque las convocatorias amplían plazos por maternidad, la sensación de quedarse atrás sigue existiendo”, admite.

Una condición que, sin embargo, no la va a alejar de sus investigaciones. Después de plantearse en el pasado la posibilidad de trabajar en la empresa privada, hoy tiene claro que quiere continuar en Valladolid y desarrollar su trabajo en un área científica que la tiene fascinada: lograr que un material artificial llegue a comportarse como un tejido vivo.