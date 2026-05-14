El proyecto de biología sintética aplicada a la recuperación de suelos agrícolas con pasaporte directo a Silicon Valley

Equipo de BioSoil, el proyecto de biología sintética aplicada a la recuperación de suelos agrícolas degradados surgido en el laboratorio Synthetic Biology and Biosystems Control Lab (SB2CL) de la UPV.

Las claves

Las claves Generado con IA BioSoil, un proyecto de biología sintética de la UPV, ha ganado la Red Bull Basement España y representará a España en la final mundial en Silicon Valley. El objetivo de BioSoil es diseñar sistemas microbianos mediante biología sintética para recuperar suelos agrícolas degradados, combinando biotecnología, modelado biológico e ingeniería de control. El proyecto se diferencia de los biofertilizantes tradicionales al crear consorcios microbianos personalizados y tecnologías más predecibles, evaluables y seguras. BioSoil cuenta con el apoyo de la Fundación Princesa de Girona y forma parte del ecosistema de emprendimiento universitario de la UPV.

BioSoil, el proyecto de biología sintética aplicada a la recuperación de suelos agrícolas degradados surgido en el laboratorio Synthetic Biology and Biosystems Control Lab (SB2CL) de la Universitat Politècnica de València (UPV) a partir del trabajo de fin del Grado en Biotecnología de Alejandro Aymerich, Clara González y Hugo Lluch, se ha proclamado vencedor de la Red Bull Basement España, la competición que ofrece a la próxima generación de innovadores la posibilidad de desarrollar nuevas ideas de impacto y lanzarlas al mercado aceleradas por la tecnología de inteligencia artificial (IA).

Como consecuencia de ello, BioSoil será el representante nacional en la final global del programa, que reunirá en Silicon Valley a destacados proyectos tecnológicos emprendedores, innovadores y de impacto.

"Nuestro objetivo es aplicar biología sintética al diseño de sistemas microbianos que puedan contribuir, en el futuro, a la recuperación de suelos agrícolas degradados", señalan los ya egresados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN-UPV), cuyos TFGs fueron llevados a cabo bajo la dirección de Yadira Boada y Alejandro Vignoni, responsables del laboratorio SB2CL y miembros del scientific advisory board de BioSoil.

En la actualidad, la pérdida de fertilidad, la contaminación provocada por determinados compuestos y la dependencia de insumos químicos plantean la necesidad de desarrollar soluciones más sostenibles, eficaces y adaptadas a las condiciones reales de los campos.

En este contexto, BioSoil afronta uno de los grandes retos ambientales y productivos de las próximas décadas, la degradación del suelo agrícola, y lo hace alejándose de la biología convencional.

A diferencia de los biofertilizantes tradicionales, habitualmente basados en la selección y aplicación de microorganismos naturales, su propuesta combina biología molecular, biotecnología, modelado de sistemas biológicos e ingeniería de control automático con el fin de diseñar sistemas microbianos con una lógica de ingeniería.

En esta línea, BioSoil plantea definir funciones deseadas, modelar su comportamiento, diseñar consorcios microbianos y avanzar hacia tecnologías más predecibles, evaluables y seguras, avance especialmente relevante en un ámbito como el suelo, que constituye un ecosistema complejo, dinámico y de interés prioritario.

“Cuando se conecta talento joven, investigación aplicada y una cultura de hacer cosas, pueden surgir proyectos con impacto real” Alberto Conejero, vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV

El proyecto, que trabaja en un piloto en el laboratorio SB2CL con el apoyo económico del premio Muévete por Valencia 2025 de la Fundación Princesa de Girona, se encuentra en fase de desarrollo y validación técnica, y se enmarca en el ecosistema de apoyo al emprendimiento universitario de la UPV.

"BioSoil refleja una idea en la que creemos desde la UPV: que cuando se conecta talento joven, investigación aplicada y una cultura de hacer cosas, pueden surgir proyectos con impacto real", afirma Alberto Conejero, vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV.

La singularidad de BioSoil

"Muchas veces", añade, "hablamos de transferencia de conocimiento en abstracto, pero aquí, precisamente, lo interesante es el recorrido: cómo algo que empieza en aulas y laboratorios acaba evolucionando hacia una iniciativa emprendedora con potencial social y ambiental".

En ese trayecto, ha sido clave la mentoría de Yadira Boada y Alejandro Vignoni, presentes en el proyecto desde su inicio, y que destacan “la singularidad de BioSoil, que conecta la formación de los estudiantes con un enfoque propio de la biología sintética y la ingeniería de control automático”.

Los reconocimientos avalan la labor desarrollada por todos los integrantes de un proyecto que no se detiene. Ahora, mientras preparan la cita de Silicon Valley, han lanzado la web biosoil.tech, que recoge su evolución, enfoque científico-tecnológico y próximas etapas de desarrollo. La página, a su vez, sirve también como punto de contacto para instituciones, empresas, medios y colaboradores interesados en acompañar al equipo en el avance de un proyecto, sin duda, como mínimo, prometedor.