La evolución del impacto de la I+D+I en la universidad: los ingresos anuales ya doblan la media de los últimos 30 años

Se trata de un ejemplo concreto, pero habla a las claras de cómo ha evolucionado el impacto de la I+D+I en el entorno de la universidad. Las cifras, presentadas esta semana en la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), evidencian cómo los ingresos anuales derivados de proyectos de innovación e investigación ya doblan la media de ingresos obtenidos en el cómputo de los últimos 30 años.

Dicho de otra manera, allá por el año 1996 la cifra de ingresos obtenidos de proyectos de I+D+I era notablemente inferior a la que se contabiliza hoy en día. Aunque es una conclusión que podría ser obvia, nunca está de más ponerle cifras concretas y a eso ha ayudado la UPV con esta presentación de resultados.

La Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica con sello de la Universitat Politècnica de València (UPV) batió en 2025 todos sus récords. El pasado ejercicio, la UPV ingresó 119 millones de euros en proyectos de I+D+I, casi tres millones más que su máximo histórico hasta la fecha -116,2 millones en 2023- y diez millones más que en 2024. Y desde 1996, el trabajo y talento del ecosistema innovador de la UPV se traduce en 1.634 millones de euros en ingresos por I+D+I.

Esos 119 millones de ingresos doblan los ingresos anuales medios desde ese año 1996 (54 millones de euros). Y si ampliamos el cómputo de los tres últimos años, encontramos otra llamativa conclusión: solo desde 2023 la UPV ha ingresado el 20% de todo lo ingresado en los últimos 30 años, lo cual demuestra la pronunciada curva ascendente del impacto de la I+D+I.

Así lo recoge el informe UPV Innovación, realizado por la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) de la UPV, y que se presentó en el parque científico de la Universitat Politècnica de València, en el marco del Fórum UPV Innovación 2026.

Además de la cifra récord de ingresos por I+D+I, el informe UPV Innovación recoge también grandes resultados en otras áreas clave de la transferencia tecnológica: en 2025 la UPV solicitó 30 nuevas patentes, registró 35 nuevos softwares, impulsó 24 empresas startup e incorporó a su ecosistema innovador tres nuevas spin-offs (Kensight Solutions, Colibri BIOMED y Cityverse Technologies).

"Sin duda alguna, 2025 fue uno de los grandes años de la I+D+I con sello UPV. Las cifras que recoge el informe UPV Innovación reafirman el liderazgo nacional en transferencia de resultados de investigación de nuestra universidad; cifras que ayudan a consolidarnos como la mejor universidad tecnológica de España", destaca Salvador Coll, vicerrector de Innovación y Transferencia de la UPV.

El Fórum UPV Innovación reunió en el parque científico de la Universitat Politècnica de València a cerca de 300 profesionales de la investigación, emprendimiento y agentes del ecosistema I+D+I valenciano, en un acto inaugurado por José E. Capilla, rector de la UPV, y Esther Gómez Martín, secretaria autonómica de Universidades.

Tras la apertura oficial, la jornada comenzó con la sesión 'Hablemos de transferencia: conectando universidad y país', con la participación de Elisa Rivera, directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y el vicerrector de la UPV, Salvador Coll.

El programa incluyó también la conferencia invitada de Elena García Armada, fundadora y presidenta de Marsi Bionics -y homenajeada por la UPV en su proyecto Dones de Ciència-, quien compartió su experiencia en el ámbito de la robótica aplicada a la salud y la transferencia tecnológica desde la investigación hasta el mercado.

A lo largo del evento, se presentaron nueve 'Historias de Innovación UPV', protagonizadas por personal investigador, emprendedores y estudiantes de la Universitat Politècnica de València, que han destacado por su labor en proyectos de transferencia de conocimiento y tecnología para el mercado.

El encuentro permitió debatir también sobre '¿En qué piensan las empresas cuando hablan de innovación?', en una mesa redonda co-esponsorizada por Fundación LAB Mediterráneo, en la que participaron Juana Frontela, directora del Centro de Innovación en Transición Energética de MOEVE, y José Guillermo Berlanga, director corporativo de Innovación de Nealis.

La clausura corrió a cargo de Ana Darder, miembro del Consejo Social de la UPV y socia fundadora y directora de Desarrollo del Talento de EDICOM.