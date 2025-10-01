China se abre paso entre la élite de la innovación y deja fuera a Alemania, poniendo en evidencia el declive de Europa

¿Qué significa innovar? Evitando los discursos elocuentes y acudiendo a la raíz de la lengua española, innovar es “mudar o alternar algo, introduciendo novedades”. Es cambiar, renovar, mejorar, reformar, perfeccionar, progresar y modernizar.

Para determinar si un país, institución o empresa son innovadoras se apela a su capacidad de cambio desde la novedad y la originalidad. Lo que en ocasiones constituye una referencia subjetiva, tiene en las patentes su propia métrica.

En 2024, las solicitudes internacionales de patentes alcanzaron 273.900 registros, lo que se traduce en un incremento del 0,5% respecto a 2023, tras un año de caída.

China aportó una cuarta parte, con un aumento cercano al 1%; mientras Corea del Sur volvió a liderar con una tasa superior al 7%, acumulando así 27 años consecutivos al alza. En contraste, Estados Unidos, Japón y Alemania retrocedieron, con descensos del 2,7%, 1,2% y 1,3%, respectivamente

La fórmula de las patentes sirve para proteger la innovación en cuestión y al creador le otorga en exclusiva el derecho de explotación en el territorio donde ha sido reconocida. Así, registrar una patente en España no significa necesariamente que no exista un invento o iniciativa similar en cualquier otra parte del globo.

Pero la ecuación no es tan sencilla. Desde 2007, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dependiente de las Naciones Unidas, diseñó una referencia global para medir la innovación en la que, junto a las patentes, se utilizan otros 77 indicadores.

A través del Índice Global de Innovación (GII) analiza 139 economías con criterios que van desde el gasto en I+D, las operaciones de capital riesgo o las exportaciones de desarrollos tecnológicos Aquellas que figuran en las primeras posiciones, son las que avanzan a una mayor velocidad.

Innovadores emergentes

No es ninguna sorpresa que este año China figure por primera vez en el listado de las 10 economías más innovadoras del mundo. Por delante, mantienen el liderazgo Suiza, Suecia y Estados Unidos. Seguidas de Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca.

Tampoco sorprende que de este top 10 salga la que otrora fue el “motor de Europa”: Alemania sale de este ránking de elegido para ocupar el puesto 11.

La subida en el escalafón del país asiático no es un fenómeno aislado, aunque sí el más destacado. India (38), Turquía (43), Vietnam (44), Filipinas (50), Indonesia (55) y Marruecos (57) continúan ascendiendo entre las economías de renta media.

Entre los países que están registrando un rápido crecimiento desde 2020 figuran Arabia Saudí (46), Catar (48), Brasil (52) o Mauricio (53).

Y en África subsahariana, países como Sudáfrica (61), Senegal (89) y Ruanda (104) superan las expectativas para su nivel de desarrollo. En total, 17 economías de ingresos bajos y medios rinden por encima de lo previsto.

En la categoría de clústeres urbanos de innovación Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou lidera el ranking mundial, seguida por Tokio–Yokohama y San José–San Francisco. Entre los emergentes destaca Ningde (China), gracias al gigante de baterías CATL; Dublín, Ciudad de México y Oslo entra por primera vez en este top 100

Luces y sombras

El informe arroja algunas luces, pero también sombras. En cuanto a la inversión en I+D desde el ámbito público, la buena noticia es que sigue creciendo. La no tan buena es que lo hace a un ritmo más lento que en los últimos años y no tiene visos de mejorar: en 2024 el incremento fue del 2,9% —la tasa más baja desde la crisis financiera de 2010— y las previsiones para 2025 son todavía más bajas, situándose en el 2,3%.

Sobre el esfuerzo económico de las compañías, sólo destinan un 1% de sus presupuestos, muy por debajo del promedio de la última década (4,6%). La automoción y el consumo son los sectores que más recortes han hecho; mientras que las empresas de software, inteligencia artificial y farmacéuticas ampliaron sus presupuestos.

Otra de las notas positivas la da el capital riesgo, con un repunte del 7,7% en cuanto al valor de transacciones, pero con una caída del 4,4% en el número de transacciones, acumulando ya tres años consecutivos de descenso. De hecho, sólo cinco compañías (Databricks, OpenAI, xAI, Anthropic y Waymo) concentraron 40.000 millones de dólares en rondas, el 10% del total del año

El documento también detecta una vuelta a industrias y regiones prepandemia. Con el software en cabeza, reteniendo cerca de la mitad de las inversiones mundiales; y EEUU concentrando el 72% del capital, mientras decae el interés por Latinoamérica y África.