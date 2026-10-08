Los resultados tangibles de la IA centran la conversación en el décimo encuentro de CIOS DISRUPTORES

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LO ESENCIAL Las claves El décimo encuentro de CIOS DISRUPTORES, celebrado en el Museo de América de Madrid, reunió a más de 40 directivos para debatir sobre casos de negocio y resultados tangibles de la IA. Repsol destacó su plataforma agéntica, con 34 agentes que trabajan con 900 personas, mientras INECO ha creado una base de conocimiento escalable para automatizar tareas repetitivas. Coca-Cola aplica IA para prever la demanda y mejorar el servicio; Gasib la emplea para analizar variables climáticas que condicionan el consumo de gas en España y Portugal. Ceuta impulsa su economía digital con un centro de computación de IA generativa, incubadoras sectoriales y el primer centro de datos en suelo africano bajo legislación europea.

La inteligencia artificial llevada a éxito y a casos de negocio tangibles ha sido el tema de debate sobre el que ha girado el décimo encuentro de la comunidad CIOS DISRUPTORES, que conforman estos especialistas en innovación junto con la cabecera de economía digital de EL ESPAÑOL.

El Museo de América de Madrid ha sido el enclave elegido para este nuevo encuentro que ha congregado a más de 40 directivos de las empresas y administraciones públicas más importantes del panorama actual. En esta ocasión, con la participación de Dell Technologies, Microsoft, Nutanix e Intel.

Isabel Reis, directora general de Dell Technologies para Iberia dio la bienvenida a los presentes: "Todos estamos familiarizados ya con la IA, pero ya hemos pasado a la siguiente fase: cómo vamos a utilizarla, qué datos se van a emplear y cómo está mejorando nuestros negocios".

La jornada continuó con una mesa redonda moderada por Alberto Iglesias, subdirector de DISRUPTORES y en la que participaron Luisa Calvo, CIO de INECO; Juan Manuel García, CIO de Repsol; David Marimón, CIO de Coca-Cola Europacific Partners; Óscar Rivas, director de preventa para Iberia de Dell Technologies; y David Mangas, Engineer Solution Manager de Microsoft.

“El principal impacto que está teniendo la IA lo vemos en el desarrollo de software”, aseguró David Mangas, de Microsoft. “Lo hace desde el inicio de los procesos hasta la ejecución. También redunda muchísimo en el rol que juega el propio desarrollador y mejora su conocimiento”.

Por su parte, Juan Manuel García, de Repsol, habló de que, a nivel individual, es bastante sencillo mejorar la productividad y ahorrar horas de trabajo en tareas repetitivas. Sin embargo, añadió: “Lo difícil es que esto se refleje en la cuenta de resultados”. Para el CIO, la única manera de conseguirlo es trabajar de manera sistémica; yendo desde el empleado hasta la propia reinvención de todo el departamento de TI pasando por cómo se utiliza esta tecnología en todos los procesos de negocio. “En 2024 montamos nuestra plataforma agéntica y ya tenemos a 34 agentes trabajando con 900 personas. La proyección en el negocio ha sido muy positiva”.

Luisa Calvo, de INECO coincidió en que, en el caso individual, “el beneficio no es tanto económico como de oportunidades que para escalar proyectos y replicarlos fácilmente. En este sentido, contó que en la consultora hay demasiadas tareas que se repiten muy frecuentemente y, aplicando la IA, montaron una gran base de conocimiento a la que se aplican comprobaciones de todo tipo. “Hemos conseguido un producto muy replicable y escalable, tanto para nosotros como para las administraciones públicas, que ahorra mucho tiempo y hace ganar eficiencia”.

De izda. a dcha. Alberto Iglesias (Disruptores), David Mangas (Microsoft), Juan Manuel García (Repsol), Luisa Calvo (INECO), David Marimón (Coca-Cola) y Óscar Rivas (Dell Technologies). Rodrigo Mínguez

En el caso de Coca-Cola, David Marimón explicó que en el sector industrial “hay buenas oportunidades. […] Tenemos ejemplos que van desde la robótica en fábrica hasta procesos internos y departamentos comerciales”. Por ejemplo, uno de los primeros casos de uso que se gestó está basado en la previsión de la demanda. “En un contexto tan volátil como el que vivimos como sociedad, la IA nos ayuda a mejorar la gestión. Al final, todo gira en dar un mejor servicio”.

Para cerrar esta primera mesa redonda de la sesión, Óscar Rivas, de Dell Technologies, narró la experiencia interna de la tecnológica. Hace un lustro, muchas personas utilizaban la IA de forma individual para mejorar su trabajo. Desde la compañía, se creó una oficina de inteligencia artificial para explorar los mejores usos y escalarlos a nivel de organización. “Además, hemos sido capaces de medir el ROI (Retorno de la Inversión, por sus siglas inglesas) de todas las estrategias que implementamos”, apuntó.

De la automatización al negocio

El segundo debate contó con la visión de Antonio Galindo, mánager OT/IT de Verallia; José Luis Heras, CIO de Gasib; Jorge Valenzuela, Systems Engineering Manager para España y Portugal de Nutanix; y Mario Buritica, Business Development Manager EMEA de Intel.

Mario Buritica, de Intel, indicó que las fábricas de la compañía han pasado por todo tipo de procesos de modernización y automatización; desde la virtualización de controladores hasta la implantación de sistemas SCADA pasando por los diferentes procesos de las plantas, que hoy ya corren un mismo servidor. “También contamos con un agente que es capaz de hacer sugerencias en función de los distintos parámetros de alto nivel -métricas de productividad, sostenibilidad, etc.- distintas acciones”.

De izda. a dcha. Alberto Iglesias (DISRUPTORES), Mario Buritica (Intel), José Luis Heras (Gasib), Jorge Valenzuela (Nutanix) y Antonio Galindo (Verallia). Rodrigo Mínguez

Asimismo, José Luis Heras, de Gasib, explicó las particularidades de un mercado -el del gas- que ha virado de una demanda muy estable a un paradigma un tanto incierto debido al cambio climático. Por ello, la organización ha aplicado IA en la gestión de esta demanda para analizar las temperaturas y determinados fenómenos que se producen en el Atlántico y que pueden impactar, sobre todo, en España y Portugal. “El modelo que estamos definiendo está funcionando a la perfección”.

Como proveedor de infraestructura y tecnología, Nutanix ve la automatización desde dos perspectivas diferentes, tal y como aseguró Jorge Valenzuela. “Una es cómo embebemos la IA dentro de nuestra plataforma para ayudar a nuestros clientes. Es una realidad que las cargas de trabajo siguen creciendo y que las necesidades de TI son cada vez mayores”.

Por otro lado, comentó: “Inteligencia artificial significa que nos tenemos que transformar y modernizar. El principal proceso que decidimos automatizar fue la entrada de las peticiones de los empleados de la compañía”.

Por último, Antonio Galindo, de Verallia, compañía especializada en la fabricación de envases de vidrio, habló de que ya no tienen ningún proceso manual dentro de la fabricación. Aunque, matizó, esto no ha sido fácil “porque el entorno industrial no estaba preparado para las nuevas tecnologías. Hay que ir con pies de plomo porque las consecuencias de un error no son las mismas que en el entorno de las TI”.

Ceuta, una ciudad autónoma innovadora

La clausura del encuentro corrió a cargo de un visiblemente emocionado Joaquín Mollinedo, secretario general de la Cámara de Comercio de Ceuta, debido a la situación que la región sigue sufriendo a día de hoy.

No en vano, aseguró que con el apoyo de todos los estratos sociales, tanto la Ceuta como la Cámara de Comercio continúan con sus proyectos de innovación, como la construcción de un centro de computación de IA generativa con la colaboración de Dell y la Universidad de Granada; incubadoras de alta tecnología sectoriales, como la que se está creando para el turismo; o la implantación del primer centro de datos -levantado por Templus- en suelo africano y con legislación europea.

Joaquín Mollinedo, secretario general de la Cámara de Comercio de Ceuta. Rodrigo Mínguez

“Nuestra realidad es la peor de nuestra historia reciente”, dijo Mollinedo. “Pero vamos a salir adelante por varios motivos, como el apoyo de la ciudadanía y de los empresarios españoles. Hemos situado a Ceuta en Europa y hemos recordado a las instituciones que tienen que invertir en sus fronteras. Además, hemos hecho una apuesta decidida por la economía digital”.

Para concluir, el directivo, tirando de nuevo de optimismo para sortear la crisis, recordó que aún quedan 12.000 personas en Ceuta, y que en estos dos meses el impacto negativo en la economía se puede cifrar en casi un 2% del PIB. “Seguid apostando por la ciudad”, animó, como receta para un futuro mejor.

Más de 40 asistentes

Estas reflexiones dieron lugar a la posterior charla entre los CIOs presentes; todos abordando estas tendencias en sus respectivas organizaciones.

Al evento acudieron representantes de algunas de las compañías que lideran la transformación tecnológica en sectores estratégicos de la economía. Entre ellos se encontraban Juan Manuel García y Cristina Fernández (Repsol); Álvaro Ontañón (Merlin); Juan Cumbrado (Mapfre); David Marimón (Coca-Cola); Iván Castro (Estrella Galicia); Carlos Durán (Delaviuda); Luis Medrano (Ecoembes); Vicent Escorihuela (DinersClub) o Miguel Roucher (Alvac).

La lista de asistentes se completó con representantes del ámbito de la formación, el talento y el tejido empresarial privado y público como Carlos Garriga (IE University); Carlo M. y Alberto M. (Ministerio de Defensa); Marcos Gómez (Incibe); Luisa Calvo (INECO); Juan Quintana (EME); Julián Fernández de Heredia y Rocío Otero (Cámara de Madrid); Joaquín Mollinero (Cámara de Comercio de Ceuta); Gonzalo Romagosa y Ricardo de la Hoz (Hays), Iván Bernal (Logifrio) o Antonio Galindo (Verallia).

***El próximo encuentro de la comunidad CIOS DISRUPTORES tendrá lugar el 1 de diciembre